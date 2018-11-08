Для защиты от хищников ведомство сочинило памятку

Жители местечка Гарья села Пажги Сыктывдинского района возмущены бездействием «Охотнадзора». Сигнал об этом поступил на портал «Активный регион». В сообщении говорится: «Волки растерзали более тридцати собак. Опасно отпускать детей вечерами на улицу!»

Возмущает жителей то, что Минприроды Коми отделывается отписками. В частности, после ряда обращений в республиканские инстанции в администрации муниципальных образований поступили разъяснительные письма с указанием на необходимость устранения причин и условий выхода диких животных на территории населенных пунктов. А «в целях безопасности» министерство разработало памятку действий граждан в случае обнаружения на территории населенного пункта или нападения диких животных.

Теперь жители гадают: для кого написана эта памятка – для безопасности чиновников или граждан? Ведь волка памяткой не напугаешь…