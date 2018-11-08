Жители местечка Гарья села Пажги Сыктывдинского района возмущены бездействием «Охотнадзора». Сигнал об этом поступил на портал «Активный регион». В сообщении говорится: «Волки растерзали более тридцати собак. Опасно отпускать детей вечерами на улицу!»
Возмущает жителей то, что Минприроды Коми отделывается отписками. В частности, после ряда обращений в республиканские инстанции в администрации муниципальных образований поступили разъяснительные письма с указанием на необходимость устранения причин и условий выхода диких животных на территории населенных пунктов. А «в целях безопасности» министерство разработало памятку действий граждан в случае обнаружения на территории населенного пункта или нападения диких животных.
Теперь жители гадают: для кого написана эта памятка – для безопасности чиновников или граждан? Ведь волка памяткой не напугаешь…
Для защиты от хищников ведомство сочинило памятку
Жители местечка Гарья села Пажги Сыктывдинского района возмущены бездействием «Охотнадзора». Сигнал об этом поступил на портал «Активный регион». В сообщении говорится: «Волки растерзали более тридцати собак. Опасно отпускать детей вечерами на улицу!»