До маленького поселка в Троицко-Печорском районе ни доехать, ни дозвониться

Судьба поселка Приуральский, что находится в Троицко-Печорском районе, типична для многих лесных населенных пунктов. Когда в Коми стали закрываться леспромхозы, местные жители остались без работы. Ни в какие программы по переселению обитатели лесных поселков не попали.

От Приуральского до райцентра – 160 километров по бездорожью. А в межсезонье люди здесь и вовсе отрезаны от «большой земли».

О проблемах Приуральского «Трибуна» подробно рассказала еще 9 лет назад. Что же изменилось с тех пор?

Нет дороги, но есть налоги

Поселковый ФАП пока еще дышит, а вот на здание школы без слез не глянешь. Старая школа сгорела, и с 2009 года дети учатся в деревянной двухэтажной пристройке. Местные пишут во все инстанции, вплоть до Москвы, в ответ получают обещания построить новую школу, но воз и ныне там.

Молодые специалисты в поселок не спешат, в той же школе кадровый вопрос решается с трудом. Кому ж охота ехать на край земли?

Не решена и транспортная проблема. Наоборот, стало еще хуже.

— Одно время предприниматель Юшкова организовала рейсы в райцентр, — рассказывает местный житель Сергей Родин. — Три раза в неделю (о, счастье!) мы могли пусть и по плохой дороге, но все же поехать по своим делам. Но с октября 2018 года ЧП Юшковой отказалось от извоза, и уже год как нет организованного транспортного сообщения с райцентром.

В условиях, когда почти 6 месяцев в году нормальная дорога отсутствует, заниматься извозом невыгодно: рейсовая машина простаивает, а налоги все равно надо платить.

Тут и прокурор не поможет

Приуральцам остается одно — жаловаться на нарушения своих прав. Проведя проверку, прокуратура подтвердила (цитируем): «Происходит нарушение прав и законных интересов жителей поселка Приуральский на обеспечение транспортной доступности органов государственной власти и местного самоуправления, медицинских и иных учреждений, которые расположены в значительном удалении от места их проживания».

Недавно решением районного суда на администрацию МР «Троицко-Печорский» возложена обязанность организовать транспортное обслуживание населения.

Решение-то есть, а как его реализовать? Ведь нормальная дорога (зимник) появляется здесь только с наступлением сильных холодов.

— Сейчас идет призыв в армию. Парни из нашего поселка поехали в военкомат на медкомиссию, да в райцентре и остались — дожидаться призыва. Ездить туда-сюда нет возможности, — рассказала «Трибуне» жительница поселка. — Мы слезно просили военкома, чтобы ребят поскорей призвали…

По таксофону – дешевле

Дозвониться в Приуральский сложно, связь очень дорогая. Телефонный номер сотового начинается с цифр 8-3919. Этот странный код принадлежит — не догадаетесь! — городу Норильску Красноярского края.

Приуральцы, если звонят «на материк» родне, пользуются таксофоном — так дешевле.

Зато «мусорные» счета приходят сюда регулярно. Хотя мусор из поселка отродясь не вывозили — дело это слишком затратное.

— Жители оплачивали только электроэнергию, а за мусор — отказывались. Но им стали угрожать лишением льгот и судами, — поделилась пожилая жительница поселка. — Правда, когда зимник был, мусоровоз один-два раза все же приезжал. Многие об этом не знали и не вышли с пакетами, поэтому машина вернулась полупустой.

— Всю осень по ТВ медики активно призывали россиян делать прививки от гриппа. — Я тоже хотел привиться, — говорит Сергей Родин. — Но в Приуральском уколы сделали только детям. Я звонил в райцентр, выяснял — почему так. Оказалось, вакцины привезли мало, всем не хватило.

Людмила КУДРЯШОВА.