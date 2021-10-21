Добавил себе срок (Криминал от 22 октября)

Сыктывдинский суд вынес приговор осужденному, который похитил том уголовного дела.

Судом установлено, что житель Ярославля, осужденный за незаконный оборот наркотиков, в сентябре 2020 г. подал апелляционную жалобу на приговор. В суде ему предоставили 8 томов дела, а после ознакомления работник суда по невнимательности унес только 7. Оставшийся том забрал с собой осужденный. И хотя кражу он не признал, суд назначил «похитителю» наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Взяла и не отдала

43-летняя риелтор из Ухты заключила фиктивные агентские договоры на оказание посреднических услуг по оформлению права собственности на недвижимое имущество, а полученные от потерпевших денежные средства в размере 165 тыс. рублей присвоила.

С учетом ранее вынесенного приговора за совершение аналогичных преступлений (мошенничество и присвоение) суд назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

И на старуху бывает проруха

Ижемский орденоносец получил два года «строгача» за кражу телевизора.

Установлено, что мужчина в подпитии проходил мимо заброшенного жилого дома в поселке Щельяюр. Он разбил окно и вынес из дома телевизор. Воришка, бывший «афганец», имеющий госнаграду за заслуги перед Отечеством, вину признал. Суд отправил его на два года в колонию строгого режима.

Если рука – оружие

19-летний судья рукопашного боя получил 7 лет тюрьмы за убийство.

Сосногорца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Молодой человек вместе с приятелем в ночь со 2 на 3 мая 2021 года отправился в один из баров, где они повздорили с 32-летним посетителем. Выйдя на улицу, спортсмен-рукопашник мгновенно расправился со своим соперником, нанеся ему удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

«Минера» ждет суд

Заложившего «бомбу» в клубе «СССР» поместили в спецприемник.

Ночью 16 октября в Сыктывкаре перекрыли все въезды и выезды к ночному клубу в местечке «Орбита». Сотрудники ППС вывели посетителей на улицу. На место прибыли пять пожарных машин, реанимация, пять патрулей ДПС и около восьми машин ППС. Также на месте работали кинологические службы. Все продолжалось до 2 часов ночи. Бомбу так и не нашли, а личность «диверсанта» была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний сыктывкарец.

«Белочка» поманила в лес

Рыбака искали две группы спасателей.

16 октября в районе с. Усть-Лыжа на устье р. Калтус группа мужчин ловила рыбу. Один из них ушел в лес и не вернулся. Зная, что ушедший был не прочь выпить, спасателей вызвали лишь 18 октября. Те сразу же начали поиски и вскоре обнаружили пропавшего в охотничьей избушке мирно спящим. Горе-рыбака эвакуировали из леса и передали в поликлинику п. Кожва Печорского района.