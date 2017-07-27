Добыча угля снизилась почти на четверть

Шахтеры «Воркутауголь» подняли на-гора 4,4 миллиона тонн породы, что на 23 процента меньше, чем за аналогичные шесть месяцев предыдущего года.

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» переработала 2,8 миллиона тонн угля, выпустив 1,5 миллиона тонн угольного концентрата (в 2016-м было соответственно 3,5 миллиона тонн и 1,8 миллиона тонн).

В «Интауголь» объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

По данным агентства «КомиОнлайн», еще задолго до аварии на шахте «Воркутауголь» и финансовых и производственных трудностей, приведших к банкротству «Интауголь», в Минпроме прогнозировали, что добыча угля в целом по республике будет составлять примерно 17-18 миллионов тонн в год. Однако в 2015-м прогнозы подкорректировали и снизили планку до чуть более 14 миллионов. Но и этого не удалось достичь: в 2016 году добыча составила 10,8 миллиона тонн. В этой связи были уменьшены прогнозные данные на 2017 год — в министерстве говорили, что в целом по Печорскому угольному бассейну планируется добыть 10,5 миллиона тонн угля. Эта цифра называется и сейчас. Вернуться к прежним объемам предприятия смогут только через несколько лет.