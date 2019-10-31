Дочь-инвалид, которую держат в интернате, мечтает о доме, в то время как ее мать бегает по судам…

Далеко не каждый человек готов предать публичной огласке подробности своей личной драмы. По словам жительницы села Визинга Ольги Тутриновой, она обратилась в «Трибуну» после того, как прошла все круги ада и множество судебных заседаний (последнее из них состоялось 16 октября с.г.). Все, чего она хочет, – жить рядом со своей дочерью. Но и чиновники, и суды отказывают ей в восстановлении родительских прав.

Причем речь не идет о какой-нибудь бомжихе, асоциальной личности. Напротив, Ольга Тутринова – уважаемый в республике человек, известная в недавнем прошлом спортсменка, член сборной Коми по лыжным гонкам, мастер спорта СССР. Ныне Ольга Геннадьевна – действующий судья и тренер, трудится в Центре физической культуры и спорта, имеет множество наград и благодарностей, в том числе от Министерства образования. Как ни парадоксально, она давно и успешно работает с детьми, будучи «отлученной» от собственного ребенка.

Семейная драма

Уже через несколько дней после рождения дочери Юлии врачи заявили Ольге Тутриновой, что у малютки тяжелый недуг, она никогда не будет ни ходить, ни разговаривать.

Нашлись «доброхоты», которые предлагали Ольге отказаться от больного ребенка. Но мать не пошла на предательство. Она стала упорно заниматься с дочерью, таскала маленькую дочку по больницам и санаториям. В общем, сделала все, что могла. И случилось маленькое чудо: неожиданно для врачей девочка встала на ноги и научилась говорить. И хотя, конечно, отставала от сверстников в развитии, но самые зловещие предсказания не сбылись.

О том, что произошло дальше, Ольга Геннадьевна рассказывает со слезами – ей тяжело это вспоминать:

– Из-за того, что на руках у меня был больной ребенок, пришлось бросить большой спорт. Я очень сильно это переживала, и в какой-то момент, поддавшись отчаянию, сорвалась, начала выпивать. Как это случилось, до сих пор не понимаю (жила тогда, как в тумане), но меня лишили родительских прав, а Юлю отправили в Кочпонский интернат.

Собрав все силы, Ольга выбралась из алкогольного капкана, вернулась к нормальной жизни и, конечно, сразу же попыталась забрать домой дочь, но органы опеки, ссылаясь на решение суда, состоявшегося в далеком 2003-м, ей отказали.

– Да, я виновата, но ведь столько времени прошло! Я давно веду нормальную жизнь, работаю детским тренером. Разве меня подпустили бы к детям, если бы я стояла на учете в наркодиспансере? Уже много лет я пытаюсь исправить ошибку, за которую сполна расплатилась.

16 лет в разлуке

По словам Ольги Тутриновой, видеться с ребенком в Кочпонском интернате удавалось очень редко. Руководство интерната не подпускало ее к дочери: мол, раз лишена материнских прав, значит, чужая. Какое-то время женщине помогали работавшие в интернате знакомые. Втихаря она передавала дочери подарки и гостинцы. Но потом и короткие свидания прекратились, ведь суд так и не восстановил Тутринову в родительских правах.

Женщина надеялась, что когда дочери исполнится 18 лет, Юлия вернется домой. Поехала ее встречать в Кочпон, но там сообщили: Юля уже переведена в Кунибский психоневрологический интернат.

– Мы с мужем развернулись и поехали в Куниб, – продолжает Ольга Геннадьевна. – К дочери меня пропустили. До этого мы с ней почти шесть лет не виделись. Она кинулась ко мне в объятия, плакала и просила забрать домой. Но Юлю не отпустили. Откуда-то вдруг появилась справка о ее недееспособности. Хотя в Кочпонском интернате такой справки не было. Нам пришлось снова обращаться в суды. И это какая-то глухая стена…

Пока Ольга Тутринова билась за своего ребенка в судах и чиновничьих кабинетах, Юлия выросла. Возникла юридическая коллизия: теперь матери отказали в восстановлении родительских прав на том основании, что ее дочь достигла совершеннолетия. После этого Ольга Геннадьевна попыталась оформить над дочерью опекунство. Но снова получила отказ на основании все того же судебного вердикта 16-летней давности.

«Это бред какой-то!»

– По совету юриста мы решили пойти другим путем – чтобы официальным опекуном моей дочери стал мой супруг (отец Юли умер в 2010 году, через три года я вышла замуж второй раз). Но органы опеки ему тоже отказывают: мол, мой муж «не является родственником и не может оказывать достаточно поддержки и заботы противоположному полу, требующему ухода и заботы, в том числе осуществления гигиенических процедур».

А органы опеки аргументируют отказ еще и тем, что передача Юлии под опеку «несет в себе риск неблагоприятных последствий в случае передачи ее в семью Тутринова, а фактически в семью матери, ранее ненадлежащим образом исполнявшей родительские обязанности». Из-за этого у Юлии якобы может случиться психологическая травма.

– Это бред какой-то! – возмущена Ольга Геннадьевна. – Юля знает всех родственников, у них хорошие отношения с моим мужем Вячеславом. Он хороший, добрый человек, много лет проработал в МЧС, сейчас на пенсии. У нас частный дом, где созданы все условия для проживания. В прошлом году я забирала Юлю к себе домой на четыре месяца. Хоть и утверждают, что по медицинским показаниям она должна находиться в стационаре – это не так. Юля вместе с нами занималась домашними делами, мы ходили с ней на лыжах, я ее водила в бассейн, дочка научилась пользоваться планшетом. В семье она чувствует себя намного лучше.

Любят и ждут

По словам Ольги Тутриновой, на самом деле в Кунибском интернате не препятствуют тому, чтобы Юлия вернулась в семью. На судебном заседании заместитель директора по медицинской части, врач-психиатр сообщила, что девушка чувствует себя хорошо и может жить обычной жизнью вне стен интерната. В семье при должном уходе, воспитании и обучении Юлия может хотя бы частично вернуться к самостоятельной жизни.

При изменении условий жизни на более благоприятные, семейные, диагноз Юлии может быть пересмотрен. Залогом успешного лечения является не только прием медикаментов, но и индивидуальный подход к обучению, занятия со специалистами, проживание в семье.

В «психинтернаты» обычно попадают либо совсем безнадежные «овощи», либо те, кого предали родные. Юлия – совсем другой случай. У девушки-инвалида есть семья, любящая мать, которая будет о ней заботиться. У Юлии есть родной дом, где ее очень ждут.

Екатерина МАКАРОВА, Сысольский район.