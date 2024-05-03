Доктор, а это вообще лечится? Тот, кто часто поднимает тост «За здоровье!», потеряет не только здоровье, но и саму жизнь

Стаж врача-нарколога Анатолия Подорова – более 50 лет. 15 из них он отработал главным врачом Коми республиканского наркологического диспансера.

Сегодня Заслуженный врач Республики Коми мог бы спокойно отдыхать на пенсии, но в свои 76 лет он продолжает помогать людям, занимаясь частной практикой. В Сыктывкаре у него есть свой кабинет, где он принимает пациентов на условиях анонимности. Раньше, бывало, до 20 человек в день, с 8 утра до 6 часов вечера люди шли потоком. Сегодня – поменьше. Но не потому, что количество зависимых от алкоголя людей сократилось. А почему? С этого вопроса и началась наша беседа.

– Возможно, кабинетов стало побольше, есть выбор. Но главное, стало больше наркозависимых, а с этой категорией я не работаю, – говорит Анатолий Дмитриевич. – По указу президента Ельцина, наркоманы должны лечиться в государственных и муниципальных учреждениях. Частному доктору с наркоманами заниматься невозможно.

– И чем вы занимаетесь?

– Помогаю избавиться от алкогольной и никотиновой зависимости. От курения почти всегда получается отличный результат с одного сеанса. Честно говоря, я даже не знаю, есть ли у кого-то в России результаты лучше, чем у меня. Я же давно работаю, знаю почти всех наркологов. Раньше нас часто собирали на различные семинары, обмен опытом.

– Вы проводите психотерапевтические сеансы?

– Да. И применяю восточную медицину. Есть точки от алкогольной и от никотиновой зависимости, воздействую на акупунктурные зоны. Сеанс длится 45 минут, ставятся иголки, включается музыка, чтобы человек расслабился. В итоге тяга к курению резко снижается.

С алкогольной зависимостью – сложнее. Надо провести не менее пяти сеансов. И спустя время желательны еще противорецидивные сеансы. Ведь по статистике всего 5 процентов больных после лечения навсегда забывают об алкоголе. У 10-12 процентов – наступает ремиссия, которая может растянуться до десяти лет. Более 80 процентов пациентов, увы, склонны к рецидивам. Алкоголизм – это хроническое заболевание, моментальное исцеление невозможно. В наркологии существует правило: сколько человек злоупотреблял алкоголем, столько же времени требуется для его восстановления.

Усть-куломский эксперимент

Анатолий Подоров родился и вырос в селе Нившера. Свою врачебную практику он начинал в Усть-Куломе, куда, окончив мединститут, приехал в 1972 году по распределению. Специалистов тогда катастрофически не хватало, поэтому в первый год он вел прием и как терапевт, и как хирург, и как невролог. В тот же год вышло постановление ЦК партии о мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Всюду стали открывать наркологические кабинеты. Естественно, республиканское начальство потребовало открыть такой и в Усть-Куломе. Так Подоров стал еще и наркологом. Через год врача «широкого профиля» назначили главным врачом района. Вот так. Думал Анатолий Дмитриевич отработать в Усть-Куломе положенные три года, а вышло в итоге десять лет…

– Это же в вашу бытность в Усть-Куломском районе хотели провести эксперимент по кодированию всех мужчин от пьянства? Я помню, в прессе много писали об этом.

– Были такие разговоры, но народ не откликнулся на наш призыв. Для успешного лечения, прежде всего, необходимо искреннее желание самого больного. Одного желания его родственников недостаточно. Кроме того, работа нарколога должна быть строго индивидуальной.

Пациенты помолодели

– Какие методы лечения алкоголизма, помимо медикаментозного, применяются сейчас?

– Их множество. Начиная с 1982 года, я прошел 24 различных цикла обучения. Лично я самым действенным методом считаю психотерапию. Это небыстрый метод, нужна серия сеансов, но результаты дает хорошие. Используются также иглорефлексотерапия, кодирование, нейролингвистическое программирование, гипноз. Гипнозу, правда, не все поддаются.

– Каков сейчас ваш контингент?

– Раньше приходили пациенты 45-50 лет. Когда я работал в Усть-Куломском районе, это были в основном работники лесной промышленности, которые достаточно рано выходят на пенсию. Понятно, что заниматься в районе им было нечем и многие начали выпивать. Сейчас основные пациенты от 25 до 30 лет с уже сильной зависимостью. В последнее время много женщин, которых лишают родительских прав.

– Это серьезная социальная проблема.

– В 1995 году я был в США по обмену опытом работы. Там очень много внимания уделяют этой проблеме.

– Американцы тоже пьющая нация?

– Конечно! Америка – это же сброд народов: китайцы, испанцы, португальцы, африканцы… Я целый месяц жил в штате Мэн, и девушка-гид рассказывала, что у них есть французский квартал, где 96% взрослых мужчин страдают алкоголизмом.

«Точка невозврата»

– Алкоголизм передается по наследству?

– Да. В 50% случаев, если один из родителей страдал этой болезнью, и в 90% – если алкоголизмом болели оба. Но даже в одной семье могут быть различия: одному ребенку передается, а другому нет. Или может передаться через одно-два поколения. Если у тебя родители были пьющими и ты боишься, что на тебе это также отразиться, то единственный путь – это абсолютная трезвость. Другого пути нет.

Еще одно наблюдение. Дети до 12 лет привыкают к алкоголю через пять недель регулярного приема. Подростки от 12 до 17 лет – через пять месяцев систематического приема (1-2 раза в неделю). У взрослых процесс привыкания в среднем длится в течение пяти лет.

Проблема в том, что пьющий человек не хочет признать себя больным. Наркологи называют такое состояние алкогольной анозогнозией. И чем глубже зависимость от алкоголя, тем ярче проявляется неспособность признать себя больным.

Если человек пару раз в неделю после работы принимает алкоголь, это говорит о наличии у него психической зависимости (1 стадия). Если он напивается каждую пятницу, субботу и по воскресеньям останавливается, то он уже страдает физической зависимостью (2 стадия).

Ежедневное пьянство – третья стадия. Это уже «точка невозврата» – хронический алкоголизм.

– Бокал шампанского два-три раза в неделю, что тут такого? Я знаю немало женщин, которые так считают.

– Это психологическая зависимость. Они просто не хотят это принять. Свойство алкоголя такое: чувство критического отношения к себе снижается. Болезнь начинается исподволь, совершенно незаметно для человека. Родственники и друзья должны быть внимательнее друг к другу и помогать, пока не поздно.

– Вы замечали, что на стенах домов, во всяком случае в Сыктывкаре, стало часто мелькать слово «РЕХАБ». То есть наркологический центр.

– Не обращал внимания. Но, как мне кажется, наркоманы сегодня не те. В 90-е годы они хотели лечиться, потому что боялись терять свой бизнес. Это ведь в основном были предприниматели. Те, у кого были деньги на это зелье. Многих я знал. Известные люди в том числе. Сегодня – это молодежь, студенты.

Рюмка водки на семейном столе

– Какие выводы вы сделали за столько лет работы?

– Я убедился в том, что люди хотят лечиться анонимно, не желают, чтобы окружающие об этом знали. В республиканском диспансере всех ставят на учет, и это, я считаю, абсолютно неправильно. Пациентам, которые не способны самостоятельно выйти из болезни, нужна квалифицированная помощь. И если человек хочет лечиться, он должен иметь возможность обратиться анонимно.

– Ваши услуги дороги?

– Я работаю по расценкам, которые просчитали экономисты. Сеанс кодирования, например, 7 тысяч рублей. У меня девушка из Москвы посещала сеансы психотерапии. Так вот она сказала, что в Москве таких цен давно нет. Уехала очень довольная результатом. Хотела привезти мужа и друга. Я не даю рекламу, в основном работает «сарафанное радио». Недавно вот была женщина из Брянска, в Сыктывкаре у нее живет сестра, которая про меня рассказала. Приезжали также из Чувашии, из других регионов.

– Что еще, на ваш взгляд, важно напомнить?

– Все зависит от воспитания дома. Дети видят, что стоит на семейном столе, и копируют поведение родителей. Нередко спрашиваешь у молодого человека: с чего все началось? А он говорит: отец предложил мне в 12 лет выпить пива. А к 25-ти у парня уже сильная зависимость. Другая проблема: дети предоставлены сами себе. Родителям некогда ими заниматься… И в целом сегодня напряженная обстановка в обществе, конечно, влияет. Я заметил, что с февраля 2022 года пациентов стало меньше. Но когда СВО закончится, я прогнозирую, что снова пойдет рост. Мы должны быть к этому готовы. И не только врачи частной практики.

Беседовала Лиля ВОВК.

Постскриптум

Не пора ли вам «завязать»?

Тест от врача Подорова: ответьте на три вопроса

1. Испытывали ли вы чувство вины при употреблении алкоголя и желание «завязать»?

2. Раздражались ли вы в ответ на критику, упреки в том, что злоупотребляете спиртным?

3. Принимали ли вы алкоголь утром в качестве средства от похмелья или для «успокоения нервов»?

Утвердительный ответ даже на один из этих вопросов свидетельствует, что с алкоголем у вас – проблемы.