Долетят ли бабушки до Африки?

В редакцию часто обращаются неработающие пенсионеры, которым не оплатили проезд к месту отдыха. То билет «ненадлежащего образца», то ездили «не туда». По федеральному закону они имеют право на компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года.

Так, пожилая сыктывкарка Галина П. ездила в санаторий Белоруссии. Но деньги за билет ей не вернули, поскольку, как пояснили, оплачивается только проезд к месту отдыха на территории России. «Но Белоруссия — союзное государство!» — возразила Галина. — «Нет, нельзя!» Пришлось пенсионерке обращаться в суд. Суд встал на ее сторону, проезд оплатили.

Недавно «Комиинформ» поведал о любопытной ситуации.

Прокуратура Сыктывдинского района провела проверку по обращению двоих жителей села Выльгорт. Люди жаловались на нарушение их социальных прав.

Пенсионеры в 2018 году выезжали на отдых по маршруту «Сыктывкар — Джерба» (Тунис). Возвратившись домой, пожилые люди обратились в УПФ с подтверждающими проезд документами и заявлением о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Но им отказали в связи с тем, что место отдыха находилось за пределами Российской Федерации.

Вместе с тем согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 22 февраля 2006 года пенсионеры имеют право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно и в том случае, если отдых осуществлялся не в месте, где предоставляются услуги по организации отдыха (санатории, дома отдыха и т.п.).

Выплата компенсации должна производиться вне зависимости от места нахождения пенсионера на отдыхе в пределах сумм, затраченных на проезд по территории Российской Федерации.

Прокуратура Сыктывдинского района обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с Управления ПФР в Сыктывкаре в пользу пенсионеров сумм, затраченных на оплату проезда к месту отдыха в пределах Российской Федерации. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Конечно, одно дело — близкая нам союзная Белоруссия или Казахстан, и совсем другое — далекий Тунис. Возможно, будет создан прецедент.