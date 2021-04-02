На сайте госзакупок размещены заявки на предоставление четырех кредитов региональному бюджету.

Торги состоятся в начале апреля. Ставка для расчета начальной (максимальной) цены контракта не может быть выше 5,5% годовых, указано в заявках. Возврат кредитов планируется в конце 2022 года. Исходя из процентной ставки и сроков пользования коммерческими средствами начальная цена, в которую обойдутся республике эти заимствования, составила 298,5 млн. Напомним, что бюджет Коми на 2021 год принят с дефицитом в 9,6 млрд рублей и, по прогнозам Минфина, к концу года госдолг может увеличиться до 43 млрд рублей.

«Регионы приближаются к ситуации долговой пирамиды», – заявил 30 марта, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в 2020 г. госдолг регионов РФ вырос на 18% и составил 2,5 трлн руб., что является максимальным уровнем за 10 лет. «Нужно различать нормальную модель «критического года», когда заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его выплачивает, от ненормальной – когда текущие расходы покрываются заимствованиями, – цитируют Кудрина «Ведомости». – Это две разные модели долговой политики субъектов: первая – возможна, вторая – неприемлема», – подчеркнул глава Счетной палаты.

31 марта на совещании с членами правительства президент России поручил в течение двух недель подготовить параметры поддержки регионов, а также разработать специальные меры, которые позволят реструктурировать коммерческие задолженности субъектов РФ.