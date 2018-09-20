Долги за тепло поставлены под сомнение

На прошлой неделе Ухтинский горком КПРФ направил запрос в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми с просьбой предоставить информацию о долгах населения за тепло в разрезе городов и районов.

Получение объективной картины о состоянии дел в чувствительном для жителей региона секторе экономики станет очередным этапом в затяжной борьбе коммунистов за установление справедливых тарифов в системе ЖКХ.

Весной 2018 года Ухтинское отделение КПРФ инициировало запрос в Федеральную антимонопольную службу России о признании не соответствующими части 1 статьи 7 Конституции РФ нормативных актов государственных органов об установлении тарифов за отопление. Причина запроса — тарифы за отопление с 2004 по 2017 годы выросли на 68 процентов – больше, чем составила инфляция за этот же период. Вряд ли эти завышения могут быть признаны социально оправданными.

В трех своих ответах антимонопольная служба констатировала, что не видит оснований для удовлетворения запроса. Все бы ничего, но последний ответ от 6 августа 2018 года за подписью заместителя руководителя ФАС России Максима Овчинникова превзошел самые смелые ожидания. Из него следует, что «согласно оспариваемым постановлениям установленные и введенные в действие тарифы подлежали применению с 1 января 2004-го по 31 декабря 2017 года. Таким образом, в настоящее время отсутствует предмет спора — постановления Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми прекратили свое действие…»

По мнению независимого экономиста Александра Игнатова, поскольку постановления прекратили свое действие, то есть утратили юридическую силу, то и выставленные счета больше не являются основанием для претензий к населению за долги по отоплению. Однако чиновники с этим категорически не согласны.

Напомним, что долги населения республики за поставленное тепло исчисляются сотнями миллионов рублей. Наивно полагать, что их кто-то по бумаге из антимонопольной службы просто так возьмет и простит. Пока документ из ФАС России еще не фигурировал в судебных спорах, но это дело уже самого ближайшего будущего.

Сергей МОРОХИН.