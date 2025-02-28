Возведение в сельской глубинке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) уже обросло легендами о том, что на них тратятся огромные деньги, строят их долго и некачественно. По большей части так оно и есть, что подтверждают выводы Контрольно-счетной палаты Коми.

На этой неделе депутатам Госсовета был представлен отчет Контрольно-счетной палаты РК о результатах проверки законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2023 году на приобретение модульных быстровозводимых конструкций под размещение ФАПов в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Задача не выполнена

Реализация мероприятий по приобретению и монтажу модульных конструкций осуществлялась Минздравом Коми с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов и охватывала восемь муниципальных образований.

В проверяемый период общий объем фактических расходов на возведение 14 ФАПов составил 140 млн 526 тысяч рублей (131 млн 811 тысяч – средства федерального бюджета). При этом только девять ФАПов получили по состоянию на 1 января 2024 года лицензии на осуществление медицинской деятельности. КСП делает вывод: Минздрав не обеспечил выполнение поставленной задачи, что привело к возврату в 2024 году средств в федеральный бюджет в размере 5 млн 272 тысяч рублей.

«В результате анализа коммерческих предложений, использованных для расчета начальной (максимальной) цены контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, установлено, что все коммерческие предложения имели признаки аффилированности», – подчеркивается в отчете КСП Коми.

Отметим, что под аффилированностью понимается оказание физическими или юридическими лицами влияния на людей, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Она может порождать конфликт интересов, неэффективное и нецелевое расходование бюджетных средств, многие другие нарушения законодательства.

Действительно, когда средняя цена простенькой модульной конструкции составляет 10 миллионов рублей, есть над чем задуматься.

Бюджет несет потери

Выявлено нецелевое использование средств в размере 927 тысяч рублей. Минздравом оплачены в размере 411 тысяч рублей фактически невыполненные поставщиком работы по обустройству трубчатого колодца в ФАПе в селе Чернутьево (Удорский район). К дополнительным расходам привели работы по

обустройству водоснабжения в ФАПе поселка Озерный (Печорский район): потери для бюджета оцениваются почти в 400 тысяч рублей.

В семи ФАПах (в деревнях Большое Галово, Малое Галово, Гам, Мошъюга Ижемского района, поселке Намск Корткеросского района, поселке Мылва Троицко-Печорского района, селе Слудка Сыктывдинского района) питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам. Отсутствие в заключенном государственном контракте требований по установке систем водоподготовки привело к негативным последствиям для республиканского бюджета, – дополнительные расходы составили 1 млн 766 тысяч рублей.

Формальный подход

В ходе контрольного мероприятия проверяющим не были предоставлены документы, позволяющие идентифицировать использованное в ФАПах оборудование по очистке сточных вод, а также оценить соответствие установленного оборудования требованиям санитарных правил.

При проведении визуальных осмотров четырех ФАПов, включая прилегающую территорию (села Вольдино, Кужба, деревня Скородум Усть-Куломского района, деревня Раевсикт Сысольского района), выявлены множественные недостатки качества выполненных работ и отклонений, свидетельствующие об отсутствии системного подхода со стороны заказчика (Минздрава) за осуществлением монтажа ФАПов, а также о формальном подходе к приемке и оплате приобретаемых объектов.

Также выявлены несоответствия между техническими требованиями, установленными контрактом, и фактическими характеристиками новых ФАПов.

Дерево вместо металла

КСП Коми предложила Минздраву в дальнейшем принимать во внимание климатические условия при обустройстве ФАПов, при заключении новых контрактов учитывать требования к автономным системам водоснабжения, оборудованию для очистки сточных вод и так далее.

В текущем году Минздрав Коми планирует приобрести и ввести в эксплуатацию 28 быстровозводимых ФАПов и две врачебных амбулатории. Республика в 2025 году решила отказаться от металлоконструкций в пользу быстровозводимых деревянных модулей.

На рабочем совещании также обсуждались вопросы об увеличении квоты на получение выплат по программе «Земский доктор» и о доступности ФАПов для людей с инвалидностью.

Сергей ПАВЛОВ.