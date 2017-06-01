Долгострой продолжает разорять казну

Прокуратура Коми провела проверку законности использования бюджетных средств, выделенных на строительство санаторного комплекса в селе Серегово. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в 2011-2015 гг. руководство госучреждения «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Минархстрое Республики Коми» на основании ненадлежащим образом разработанной проектной документации, не прошедшей госэкспертизу, заключало гос-контракты на выполнение работ по строительству санатория.

Неправомерные действия руководства инвестстройцентра повлекли за собой возведение санатория с нарушением строительных норм и правил. Построенный объект невозможно использовать по целевому назначению. В результате бюджету республики причинен ущерб на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей.

В отношении бывшего руководителя Коми республиканского инвестстройцентра Вячеслава Петрова возбуждено уголовное дело.

Между тем строительство санатория началось еще в 1986 году (тогда экспертиза не являлась обязательной), республикой в ту пору руководил Юрий Спиридонов. Затем — с длительными перерывами, когда стройку консервировали, – при Владимире Торлопове, Вячеславе Гайзере и Сергее Гапликове. На объекте менялись подрядчики и переносились сроки.

Уже новый глава, посетив стройку 31 октября 2015 года, сообщал, что строительная готовность объекта составляет 93 процента, а начать работу санаторий должен в марте 2016 года.

В санаторный комплекс вложено более 4 млрд рублей. Сейчас только на обслуживание объекта – охрану, уборку, наладку, котельную и т.д. — уходит по 500 тысяч рублей ежемесячно.