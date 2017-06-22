Долговая гиря на ногах: по 50 тысяч рублей на каждого жителя Коми

Вчера, 22 июня, депутаты Госсовета РК утвердили отчет о выполнении республиканского бюджета по итогам 2016 года.

Как следует из доклада председателя Конт-рольно-счетной палаты РК Елены Филимоновой, дефицит бюджета составил 67,5% от планового показателя. Государственный долг на 1 января 2017-го составил почти 42 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 23,8%. Общий объем госдолга составляет на сегодня уже 53 млрд рублей, или 78,4% от доходной части бюджета. Исходя из численности постоянного населения республики (а это 850,6 тыс. человек) объем долга на каждого жителя составляет 49,2 тыс. рублей!

Обслуживание государственных долгов — та самая «гиря», которая не дает республике развиваться.

По сравнению с 2015-м расходы на эти цели выросли более чем в 1,5 раза! За год Минфин заплатил по коммерческим обязательствам более трех миллиардов. На 10% по сравнению с 2015 годом сократился объем дотаций из федерального бюджета, на 14,5% — размер целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых в виде субсидий.

Согласно экспертной оценке, проведенной рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», среди субъектов Российской Федерации показатели республики ухудшились. По уровню долговой нагрузки среди 85 субъектов Коми занимает 57 место (в 2015 году – 41 место). Среди субъектов СЗФО — Коми на 8-м месте из 11 субъектов.

Основные статьи расходов республиканского бюджета остались прежние: образование — 17,6 млрд руб., социальная политика — 12,7 млрд руб., здравоохранение — 11,2 млрд руб. и национальная экономика — 8,3 млрд руб.

«В целом итоги исполнения республиканского бюджета в 2016 году свидетельствуют о необходимости принятия мер, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и недопущение дальнейшего роста госдолга, — заключила Е. Филимонова. — Ключевым вопросом бюджетно-экономической повестки республики на ближайшую перспективу станет сокращение объема расходов и контроль за размером бюджетного дефицита».