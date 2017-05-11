Долгожданный мост встречали с восторгом

Мы, жители поселков Заозерье и Исанево, хотим выразить через газету благодарность руководству республики и Сысольского района за то, что у нас теперь есть мост.



В первую очередь — бывшему руководителю района Владимиру Мальцеву: с него начался процесс добывания средств и поиски спонсоров; действующему главе администрации Сысольского района Роману Носкову и его заместителю Андрею Батищеву.

Мы живем за рекой Сысолой и ежегодно испытываем огромные трудности с переправой. Сначала у нас был паром, но после ликвидации лесопункта его стало трудно содержать. Потом нам построили понтонный мост из старых понтонов-поплавков, которые были гнилые и постоянно протекали. Каждый год мост то разрывало, то уносило со льдом… Жители поселков постоянно испытывали трудности с выездом за реку, особенно после того, как у нас закрыли аптеку, почта стала работать три раза в наделю, а зарплаты перевели на электронные карты. У многих жителей, кто пользовался кредитами, на карты перевели и пенсии, а получить деньги можно только в Сбербанке.

У школьников тоже проблемы. Учащиеся не могут посещать районные мероприятия, участвовать в олимпиадах. Даже для сдачи ЕГЭ и ОГЭ приходится обращаться к руководству соседних школ, ждать, когда за детьми пришлют спецавтобус. Учитывая все это, мы много раз обращались к властям с просьбой наладить нормальную переправу.

Долгожданный момент настал 4 мая. Нам сообщили, что мост на подходе, и все побежали на берег — дети с шарами и флажками, взрослые с рукавицами, чтобы помочь. Но катера остановились перед кабелем связи, что висит над рекой. Да и погода была плохая — ветер и снег. Поэтому, не дождавшись моста, все разошлись по домам. Только много позже два маленьких катера подтащили мост к переправе. На берегу в тот момент было мало народу, но эмоции переполняли наши сердца, мы были так взволнованы и обрадованы, что забыли выразить благодарность людям, которые сделали для нас такое большое дело…

Мария МАЛЬЦЕВА,

депутат сельского поселения «Заозерье», Сысольский район.