Долой «царя деревьев»?! В Коми чиновники вынашивают планы массовой вырубки краснокнижного кедра

Руководитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич обратилась в Коми научный центр УрО РАН с просьбой дать комментарий по вопросу возможного исключения кедра сибирского (другое название – сосна сибирская) из Красной книги РК или изменения редкости данного объекта.

«Тормоз экономики»

Как следует из письма, заняться кедром госпожу Киселевич подвигла ситуация в Троицко-Печорском районе. По сообщению, полученному от тамошнего лесничества, «сосна сибирская произрастает повсеместно и занимает более 40 процентов породного состава от площади лесничества».

Так это хорошо или плохо? Судя по позиции природоохранного ведомства – плохо: крупные арендаторы-лесозаготовители не могут производить заготовку древесины без нарушения действующего законодательства.

Получается, что страдает от кедра и местное население: «Дополнительно следует отметить, что деятельность трудоспособного населения МО МР «Троицко-Печорский» практически полностью связана с заготовкой и переработкой древесины, так как другой производственной деятельности в районе не имеется. Лесничество выражает особую обеспокоенность по поводу возможного ухудшения социальной обстановки в районе, а также сложившегося затруднительного экономического положения в лесозаготовительной отрасли и подчеркивает важность сохранения действующих объектов экономики внутри Республики Коми», – поясняет Екатерина Киселевич.

Шишки – под охраной

Кедр в Коми считался важным экономическим ресурсом вплоть до середины прошлого века. Семена (орехи) заготавливали десятками тонн. Причем заготавливали варварским способом: для сбора шишек кедры вырубали, что и привело к крайнему истощению лесных запасов.

Общеизвестно, что кедр растет медленно, к тому же ему нужны особые условия для произрастания. Истребить его легко, а вот чтобы вырастить, требуются столетия. В России встречаются вечнозеленые долгожители, возраст которых превышает 500 лет. Есть исторические упоминания о кедрах возрастом до 800-850 лет.

Поэтому еще в 1959 году в Коми кедр был взят под охрану государства.

В противном случае сегодня мы увидели бы «царя деревьев», как называют кедр в коми-зырянском фольклоре, разве что в Сыктывкаре, где энтузиасты еще при советской власти высадили кедры в нескольких местах в самом центре столицы.

К кедровым лесам сегодня относятся все смешанные леса, в составе которых доля кедра доходит до 30-40 процентов. Произрастает он в основном в Корткеросском, Усть-Куломском, Вуктыльском, Печорском и Троицко-Печорском районах.

Кедр сибирский занесен также в Красные книги Амурской области, Красноярского и Хабаровского краев.

«Двуногие хищники»

Обратим внимание на то, что Минприроды спрашивает лишь мнение ученых по поводу нахождения кедра в Красной книге Республики Коми. А к нему можно прислушаться, а можно и попросту проигнорировать по причинам, которые упоминались выше.

Сегодня бизнесменов в первую очередь интересуют не кедровые орешки, а ценная древесина, из которой теперь стало модно строить дома и бани, делать посуду. Пусть и дороговато выходит, но ведь это – кедр!

Велик стал соблазн пойти против закона, чтобы получить сверхприбыли. Как показывают недавние события в Печорском районе, вырубка заповедных лесов может идти нагло и вызывающе, несмотря на протесты общественности.

Минувшим летом под Печорой недалеко от поселка Чикшино была уничтожена огромная территория кедрача. По оценкам экологов, порушено было около 45 гектаров леса. Правоохранители до сих пор ищут «двуногих хищников».

Найдут ли? На этот счет есть большие сомнения. Вот если бы какой-нибудь сельский мужик спилил дерево на дрова – его бы немедленно поймали, объявили «черным лесорубом». Другое дело – ЧП под Печорой. Тут наши бесстрашные правоохранители почему-то зашли в тупик.

Между тем злые языки поговаривают, что за варварским уничтожением кедра стоят очень серьезные, влиятельные люди, которым закон не писан. Более того, специально «под них» можно изменить и сам закон или внести поправки в Красную книгу. Причем оформить инициативу так, будто это сделано «по просьбам трудящихся», при горячем одобрении ученых и поддержке природоохранного ведомства.

Сергей МОРОХИН.

Фото Натальи Чанцевой.