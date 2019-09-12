Дольщики устали ждать квартир, за которые давно заплатили

11 сентября в Сыктывкаре прошло собрание дольщиков, которые уже полтора года ждут своих квартир в доме по ул. Стахановской. Людей собралось столько, что зал в горадминистрации едва вместил всех желающих. Кроме дольщиков присутствовали также представители мэрии, прокуратуры и Минстроя Коми.

О проблемах дольщиков красноречиво свидетельствует выцветший плакат на стройке. Застройщик — ООО «Вега» — обещал ввести в строй кирпичный дом с автономной газовой котельной и панорамным остеклением еще в марте 2018 года.

«Палки в колеса»

Первым слово взял руководитель фирмы «Вега» Виктор Ермакович. По его словам, дом построен на 80-85%, подведен под крышу. Газовая котельная и канализация готовы на 90%, введен водопровод, скоро проведут отопление. И все бы хорошо, но власти «тормозят строительство, палки в колеса вставляют». Застройщику не дают ЗОС (заключений о соответствии), не позволяют уладить ряд других вопросов.

Далее пошел яростный спор, в ходе которого выяснилось, что изначально дом планировался как 5-этажный, затем в проект прямо по ходу строительства вносились изменения. Постепенно дом превратился в 7-этажный (но лифта в нем нет!), поскольку появился еще один этаж сверху, а цоколь, планировавшийся под офисы, пытаются сделать первым этажом – и тоже жилым.

Застройщику возражала первый замминистра строительства и дорожного хозяйства Коми Ирина Круглова. Она сообщила, что с начала строительства в проект 9 раз (!) вносили изменения. Изначально в 2016 году выдавалось разрешение на строительство многоквартирного дома площадью 2,9 тыс. «квадратов», на сегодня построено 4,9 тыс. кв. м. Но на это застройщик разрешения не получал.

Поскольку сроки ввода объекта существенно сдвинулись, за это время изменился и закон о долевом строительстве. Чтобы работать по старой схеме, застройщик обязан вносить компенсационные взносы при реализации квартир по договорам долевого строительства.

Судя по всему, у застройщика не хватает собственных оборотных средств для завершения объекта. Но получить деньги от вновь привлеченных дольщиков он не может – сегодня в соответствии с новым законом деньги дольщиков должны лежать на экскроу-счетах в банке, и застройщик не может ими воспользоваться.

Правда, сам господин Ермакович утверждает, что денег на завершение объекта у него достаточно.

Это кто здесь нарушает?

Выяснилось, что счета фирмы регулярно арестовывают, а штрафы и пени становятся неподъемными. Несколько дольщиков, замученные бесконечными срывами сроков, подали в суд — и выиграли. В суд на «Вегу» обратились и юрлица, например, ФАС.

28 августа в Арбитражный суд на эту фирму подала и администрация Сыктывкара. (У ответчика есть счета, которые перед администрацией не погашены).

Как ни странно, основной спор развернулся не между дольщиками и руководителем фирмы, а между представителями органов власти и надзорных ведомств, с одной стороны, и застройщиком — с другой.

Виктор Ермакович убежден, что это не он, а Минстрой и администрация города нарушают закон. И горячо это доказывал.

По словам начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимира Осипова, цокольный этаж, который застройщик пытается сделать жилым, не может быть таковым, поскольку не соответствует нормам СанПиНа.

Когда и сколько

Основным оппонентом Ермаковича выступил исполнительный директор Фонда развития жилищного строительства Республики Коми Александр Реслер.

— Сегодня людей волнуют два вопроса: когда и сколько? — сказал Александр Георгиевич. — Когда введут дом и сколько придется еще платить. Но на сегодня в Коми ни один дольщик в подобной ситуации ни рубля лишнего не доплачивал. Другое дело — сроки.

По мнению господина Реслера, есть два варианта развития событий. При любом из них люди не останутся без жилья.

Поскольку ООО «Вега» само, очевидно, достроить дом не сможет, то надо добровольно передать это право другому застройщику. Тогда стройку можно завершить в течение нескольких месяцев. Хотя, судя по категорическому настрою г-на Ермаковича, уступать объект он никому не намерен.

Объект — это собственность фирмы, и если застройщик не согласится передавать его, то по закону заставить «отдать» нельзя. Хотя не менее важным является и решение самих дольщиков.

Если «Вега» не в состоянии завершить объект, значит, предприятие — потенциальный банкрот. Отсюда и второй путь — банкротство. Но этот путь более долгий. Тут в дело вступает суд, и все зависит от его решения.

Реслер делает неутешительный для будущих новоселов вывод: при любом раскладе они не въедут в свои квартиры ни в декабре 2019-го, ни в марте 2020-го.

Где крыша дома моего?

В яростные споры г-на Ермаковича с чиновниками сами дольщики почти не встревали. И лишь время от времени бросали гневные реплики:

— Я ипотеку плачу и жилье снимаю! На что жить?

— Мы выплатили всю сумму — дайте нам квартиру! Почему нет лифта на седьмой этаж?

— Застройщик потерял наше доверие! Говорите, наконец, когда жилье будет готово?

— Какое нам дело до ваших проблем? Достраивайте! Где деньги?

Многие вложили в стройку буквально последние средства. Например, Галина Никитина, дом которой сгорел. На руках у нее сын-инвалид. Выживать тяжело…

Другой дольщик, назвавший себя Валерием, рассказал, что работники на объекте часто меняются, текучесть кадров большая, получить какую-либо информацию от них трудно, а с руководителем фирмы общего языка он не находит.

Виктор Ермакович покинул собрание еще до его окончания. А тем временем по залу пошел список. В нем дольщики, отметив свои фамилии, голосовали о передаче объекта другому застройщику. Большинство высказались «за».

Людмила КУДРЯШОВА.