Дом в Лесозаводе, возможно, подожгли

Депутаты Госсовета Коми одобрили назначение Константина Сапрыкина на должность представителя Коми в Санкт-Петербурге.

Задолженность по оплате труда в регионе составила 123,5 млн рублей.

В Коми объединили восемь сельских поселений в трех муниципалитетах.

За три месяца 2017 года в «столице мира» произошло больше всего убийств.

По данным следствия, начальник отдела Печорского управления службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в течение трех лет получал взятки за то, что подписывал различные разрешения.

Сыктывкарский «Строитель» будет выступать в главном дивизионе страны — Суперлиге.

В связи с подвижкой льда на реке Сысола демонтирован понтонный мост.

Читать далее →