Дом в Лесозаводе, возможно, подожгли

Пожар в деревянном доме на улице Школьной в сыктывкарском местечке Лесозавод начался в пятом часу утра.
Огонь мгновенно распространился по всему зданию восьмиквартирного дома. Самостоятельно смогли эвакуироваться 20 жильцов дома, в том числе семеро детей. Вскоре огонь был локализован огнеборцами. В одном из помещений было обнаружено тело пожилого мужчины.
Вместе с пожарными на месте происшествия работали правоохранители, которые отрабатывали несколько версий пожара, в числе которых и поджог. Дело в том, что пожары в Лесозаводе случаются довольно часто. Так, только с середины апреля по конец мая прошлого года различные строения здесь поджигали десять раз.
В ближайшее время часть пострадавших от пожара переедет в квартиры родственников, две семьи будут расселены в маневренном жилищном фонде на улице Зои Космодемьянской. По остальным погорельцам решается вопрос о расселении. Оставшиеся без крова сыктывкарцы остро нуждаются во взрослой и детской одежде и обуви, постельном белье, средствах гигиены, теплых вещах и продуктах питания.