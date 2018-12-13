Дома, которые построили пайщики, могут снести

Мечты о строительстве собственного домика в окрестностях Выльгорта, близ столицы Коми, 29 ноября развеял Верховный суд РФ, оставивший в силе решение районного Совета о признании генерального плана села Выльгорт недействительным. Тем самым наложен запрет на строительство жилья на выделенных участках.

История с «бородой»

История с земельными участками, попавшими в частные руки, началась с развалом СССР и исчезновением совхозов. С тех пор законодательство менялось много раз. На месте совхозов возникали сельхозкооперативы, которые тоже затем развалились.

В конце прошлого века бывшие колхозники получили земельные паи. Около двух с половиной тысяч бывших работников сельхозкооператива «Сыктывкарский» стали владельцами паев в 5,2 гектара земли. Но вот беда: пай этот не был выделен в натуре, а имел некий виртуальный характер — земля была общей и находилась вокруг сел Выльгорт, Шошка, Лэзым и Озел.

Эти паи можно было продавать и покупать. Далеко не каждый пайщик имел желание становиться фермером, а потому через некоторое время оказалось, что владельцев паев стало в разы меньше, причем появились «олигархи» – люди, имевшие десятки, а то и сотни гектаров. А это уже капитал, который, по идее, должен работать.

Конечно, земли где-то возле отдаленного Озела или Лэзыма мало кого интересовали. Другое дело — участки вокруг райцентра, который находится всего в нескольких километрах от столицы. Здесь можно построить целый город! Но для этого земля должна была получить иной статус. В результате в 2010 году был утвержден генплан села Выльгорт, по которому участки вокруг села вошли в черту населенного пункта со статусом «для индивидуального жилищного строительства». И муниципалитет начал выдавать разрешения на строительство.

Желающих приобрести участки вокруг Выльгорта нашлось немало — более двух тысяч. А это значит, что вокруг села вскоре могли появиться сотни индивидуальных домов — этакая выльгортская «Рублевка»…

Строить нельзя!

Однако в сентябре 2017 года районный Совет отменил генплан 2010 года. Дело в том, что прокуратура района опротестовала генплан (он не был согласован с Минсельхозпродом Коми). После этого собственники участков получили уведомления, что их паевые земли перешли в земли сельхозназначения — то есть на них можно пасти скот, держать огород, но нельзя возводить дома.

Хозяева участков пошли в суд с требованием признать действительным генплан от 2010 года. Был даже создан некий согласительный совет, который «накоротке» работал с администрацией, организовывал митинги и пикеты. Еще бы: у людей на руках есть все документы на строительство, а строить им не разрешают! Но и районный, и Верховный суды Коми эти протесты отклонили.

Два мнения

Адвокат Виктор Торлопов теперь готовит кассацию. Он отстаивает требования владельцев участков и уверен, что их конституционные права нарушены. Процесс, по его словам, не будет легким и быстрым — необходимо пройти все процедуры возврата генплана в первоначальное положение. Но сдаваться его клиенты не собираются и готовы дойти до Конституционного суда. Адвокат считает, что земли можно перевести в ведение администрации села, то есть в земли населенных пунктов. И тогда строительство жилья на купленной земле будет возможно.

А вот другой юрист и депутат Совета района – Игорь Бихерт – убежден, что возня с изменением статуса земель связана с интересами тех самых «олигархов», имеющих сотни гектаров земли. Они продали принадлежащую им землю тем, кто хотел строиться, хотя знали, что строить на ней ничего нельзя. По данным депутата, большинство проданных участков находится на мелиорированных землях, их нельзя перекапывать, иначе образуется огромное болото. И. Бихерт уже отправил запрос в полицию с просьбой привлечь продавцов к ответственности.

Депутат рассказал «Трибуне», что Совет разрабатывает меры по решению вопроса с выделением земель тем владельцам участков, которые являются жителями Выльгорта. Есть вероятность предоставления им участка на немелиорированных землях. А вот тем, кто купил участки у «олигархов», предстоит снос построенных сооружений за свой счет.

В общем, ситуация на данный момент тупиковая, и простых решений, похоже, не существует.

Анатолий ПОЛЬКИН.