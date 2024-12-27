Дома нет, но вы платите! Его бывшие жильцы получили квитанции

Обрушение в мае этого года многоквартирного дома в Печоре наглядно показало, что в системе ЖКХ Коми царит полная неразбериха, которая приводит к совершенно диким последствиям.

Многоквартирного дома в Печоре по адресу Печорский проспект, 69 уже нет, а его бывшим жильцам продолжают слать квитанции для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Последняя квитанция – за ноябрь. ООО «Региональный оператор Севера» всю вину за очевидный ляп сразу же переложило на администрацию Печоры, которая не предоставила подтверждающих документов об обрушении дома. После того, как бывшие жильцы обрушившегося дома стали возмущаться, выкладывать в социальные сети свои квитанции, Региональным оператором было принято решение о закрытии договоров на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО с 11 мая 2024 года (то есть с того дня, как произошло обрушение) с произведением перерасчета и снятием пени.

С этим 5-этажным общежитием на Печорском проспекте связаны и другие неприятные истории. Уже после его обрушения выяснилось, что, оказывается, дом не был признан аварийным, хотя он разваливался все последние годы прямо на глазах у местных чиновников, которые упорно считали его вполне пригодным для проживания, даже были подтверждающие документы.

А еще с жильцов «полной ложкой» брали взносы на капитальный ремонт. За 10 лет собственники помещений перечислили Региональному оператору 1 миллион 65 тысяч рублей. Капитальный ремонт в общежитии был запланирован на 2042-2043 годы.

Сергей ПАВЛОВ.