«Домашнее видео» для Президента Арестованный главврач Печорской больницы пожаловался Владимиру Путину на неких «высокопоставленных лиц»

На прошлой неделе главный врач Печорской районной больницы Сергей Хорев, который находится под домашним арестом, записал видеообращение к Владимиру Путину.

Напомним, что С. Хорев был задержан 9 июля с.г., а вскоре арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК РФ). Ему инкриминируют незаконное получение стимулирующих выплат (на сумму 1 млн 82 тыс. руб.), положенных врачам за работу в «красной зоне».

По версии следствия, руководитель Печорской ЦРБ пренебрег приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года, согласно которому административно-управленческий персонал лечебных учреждений не имеет права на получение так называемых «ковидных» доплат. Тем не менее, С. Хорев сам наделил себя и двух своих заместителей таким «правом», издав 30 сентября 2020 г. соответствующий приказ по Печорской больнице, о чем оповестил и Минздрав Коми. Однако тогдашний и.о. министра здравоохранения региона Борис Александров в ответном письме главврачу заявил, что этот локальный приказ «не соответствует требованиям нормативных актов и согласованию не подлежит». Несмотря на это, С. Хорев продолжал незаконно получать стимулирующие выплаты.

«Казус Хорева»

В своем обращении к президенту страны Сергей Хорев категорически отрицает предъявленные ему обвинения. По его словам, он работал в ковидном отделении больницы (за что получал стимулирующие выплаты – до 0,5 ставки) в связи с непростой ситуацией с коронавирусом и нехваткой врачей.

– Следователи считают, что я похитил то, что по праву мне причиталось. Якобы я не согласовал все с Минздравом. Хотя министерство подтвердило согласование и продлило мне контракт во время следствия, – заявил С. Хорев, обращаясь к Владимиру Путину. – Владимир Владимирович, считаю, что есть сговор целого ряда лиц, в том числе высокопоставленных, с целью снятия меня с должности главного врача, дабы не мешал разворовывать бюджетные деньги.

Но, как сказано выше, Минздрав Коми в лице г-на Александрова в таком согласовании отказал, а для следствия это теперь – «железный» аргумент. Тем не менее, позиция регионального министерства выглядит странной. Ведь контракт г-ну Хореву действительно продлили, и, будучи под арестом, он до сих пор оставался в должности главврача. По меркам нашего сурового времени это выглядит как некий казус.

В первые дни после задержания Хорева особо приближенные к нему представители администрации больницы (их он назначал на должности) уверяли коллектив, что главврач очень скоро вернется к своим обязанностям. Это он утверждал и сам: придя 12 июля на «пятиминутку» (его отпустили до суда), заявил, что связи ему помогут. Связи не связи, а 23 июля в Печоре были организованы письма главе Коми, министру МВД и прокурору республики. Одно ушло адресату за 20-ю подписями медработников, два других подписали 12 депутатов Совета МР «Печора». Судя по трижды продленному домашнему аресту, существенной роли эти письма не сыграли. Более того, режим содержания был ужесточен, главврач остался без прогулок.

Нынешний руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев, общаясь 1 декабря с печорскими депутатами в режиме видеоконференцсвязи, объяснил эту ситуацию тем, что С. Хореву трудно найти замену. Мол, министерство ожидало приезда из Печоры двух соискателей на пост главврача, но они так и не явились.

Объяснение Минздрава выглядит вполне правдоподобно. В Печору, где медицина развалена, непросто заманить толкового специалиста. А шлейф уголовных дел вокруг Печорской ЦРБ энтузиазма соискателям явно не прибавляет.

Не надо нас «лечить»!

Наверное, уже и в Министерстве здравоохранения РК поняли, что в сложившихся условиях пора назначить нового главного врача лечебного учреждения республиканского значения. Причем не только назначить, будто бросив в воду, дескать, сам выгребай, а, назначая, помогать. По мнению главы МР «Печора» Валерия Серова, новый руководитель должен хорошо знать город и район, их особенности, а печорцы – хорошо знать своего главврача. В городе есть специалисты с достаточным опытом, авторитетом, статусом, но им тоже нужна ясность с точки зрения позиции Министерства здравоохранения.

А пока нет этой ясности, всякий пытается по-своему помогать печорской медицине. То 11 депутатов – представителей КПРФ – забросают письмами Минздрав России, Коми и главу республики, но, получив ответы на свои некорректные требования, удивляются тому, что они (ответы) «ни о чем». То депутаты от «Единой России» на свои средства отправляют в больницу канцелярские товары, что-то из оборудования и бытовых приборов. Эта капля в море проблем не решает сами проблемы. Зато каков поступок!

На сегодняшний день штатное расписание врачей заполнено на 49 процентов, среднего персонала – на 73. Следовательно, самый острый вопрос – специалисты с высшим медицинским образованием. Печоре хронически не хватает педиатров, гинекологов, терапевтов, отоларингологов. Чем их привлечь?

20 лет назад власти Печоры предоставили ЦРБ порядка 30 благоустроенных квартир. Тем самым на долгие годы была решена кадровая проблема. Но ЦРБ давно уже республиканское учреждение. Как ему помочь, учитывая Закон о местном самоуправлении? Нашли возможность. Буквально на днях нынешние местные власти (каждая на своем уровне) приняли Положения о порядке предоставления служебного жилья специализированного жилищного фонда. Данный фонд имеется как в городе, так и в районе. Причем отдельной строкой в Положениях отмечены медицинские работники. Они отныне наделяются правом приватизировать свои служебные квартиры по истечении 10-летнего срока проживания в них и, естественно, имея 10-летний стаж работы в мед. учреждении.

Воспротивились этому лишь обе фракции КПРФ в Советах муниципального района и городского поселения «Печора», настаивая на 5-летнем сроке проживания для приватизации. Самые большие друзья медицины, они не знают, что выпускники медицинских вузов на новом месте должны сначала три года поработать в поликлинической службе, набраться опыта там. Отработав еще два года в стационаре, уже подготовленный врач вполне может сняться с места, продав жилье. Разве такой подход закрепляет кадры?

Как страшный сон…

Кадровое обеспечение – не единственное направление, способное вернуть местное здравоохранение на уровень, занимаемый им хотя бы восемь-десять лет назад, когда в Печоре открывались новые отделения, совершенствовались и расширялись действующие, поступало современное оборудование как по линии Минздрава, так и Газпрома.

Многое в медицинском хозяйстве Печоры теперь требует если не замены, так ремонта. Особенно актуальна проблема строительства нового корпуса инфекционного отделения. Об этом говорил и приезжавший в Печору летом прошлого года глава Коми Владимир Уйба. Правда, дальше слова «надо» дело пока не идет.

Местная власть выделила площадку под строительство Каджеромской больницы. А кому продвигать его? До сих пор не введена в строй после ремонта детская поликлиника № 1 (бывшее здание женской консультации). Зайчиков и мишек на стенах нарисовали, кабинеты отремонтировали, но основного — вентиляции, из-за чего больница не получила (и долго не получит) санэпидзаключение на право эксплуатации, – прежний главврач не предусмотрел.

Предстоит ремонт ФАПов в Соколово, Денисовке, Медвежской. Все вышеперечисленное – это поле деятельности для нового руководителя. Но отнюдь не для исполняющего его обязанности, а вместе с тем продолжающего дежурить в «красной зоне». Почти полгода всеми административными делами в ЦРБ занимается Елена Ванина. У Елены Анатольевны, заместителя главного врача по лечебной части, и при Хореве была колоссальная нагрузка. Сейчас нагрузка кратно возросла, что неудивительно: Печора входит в пятерку районов-лидеров по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции. И хотя в эти дни количество госпитализированных сократилось (сказывается вакцинация: 66% полностью ее прошли, 73% получили первую дозу вакцины), но Е. Ванина, как и ее коллеги, работает в круглосуточном режиме.

Наверное, нужно несколько лет, чтобы справиться с наследием (от слова «наследил») Сергея Хорева, оставленным им всего за десять месяцев кипучей деятельности. Письма во все инстанции населения (одно – с 200 подписями) руководству Коми говорят сами за себя. Так Печору еще не штормило. И как страшный сон многие в ЦРБ воспринимают обещание главврача, что он сюда еще вернется…

Раиса ГЛУЩЕНКО,

г. Печора.