26 апреля пройдет заседание Печорского районного Совета, на котором депутаты рассмотрят заявление Валерия Серова об увольнении его с должности главы муниципальной администрации.

Напомним, что В. Серов был арестован по подозрению в получении взятки еще 1 октября прошлого года и сейчас находится в Сыктывкарском СИЗО. Недавно суд продлил ему срок пребывания под стражей до 10 июля с.г.

И.о. руководителя Печорской администрации назначен Владимир Менников. Тем не менее формально г-н Серов все это время оставался главой муниципалитета.

За день до ареста В. Серов планировал отправиться на СВО по контракту с Минобороны. А вместо этого оказался в камере следственного изолятора.

Но скорее всего экс-градоначальник все же попадет в зону спецоперации. По нашим данным, он уже получил разрешение. Это подразумевает признание им вины, а также тот факт, что расследование дела о взятке в основном закончено.

Взятки не гладки

Подельниками В. Серова являются печорский бизнесмен Олег Курашов и бывший вице-мэр Андрей Канищев. Последний уже осужден на 10 лет за другое преступление. Напомним, что 20 августа 2022 года А. Канищев прилюдно избил звукорежиссера Виктора Фатеева, который от полученных травм скончался. По неофициальным данным, г-н Канищев тоже написал заявление на участие в СВО, но получил ли он согласие правоохранителей, пока неизвестно.

Что же касается бизнесмена Курашова, то он, вероятно, также дал признательные показания и сейчас находится на свободе.

По данным следствия, бывший вице-мэр Андрей Канищев, будучи руководителем контрактной службы, а также членом закупочной комиссии, лоббировал интересы индивидуального предпринимателя. В результате в 2021 году с коммерсантом были заключены муниципальные контракты, по которым подписаны акты приемки выполненных работ и предпринимателю перечислено более 5 млн рублей.

Однако правоохранительными органами установлено несоответствие фактически выполненных видов и объемов работ с отраженными в актах о приемке работ и проектно-сметной документации на общую сумму более 2 млн рублей. За покровительство и незаконные действия Андрей Канищев и получил от предпринимателя взятку.

Возможно, именно в ходе расследования «дела Серова-Канищева» правоохранители заинтересовались и деятельностью муниципального предприятия «Производственно-технический комплекс» (МБУ «ПТК»), которое занимается уборкой и благоустройством города. Руководитель ПТК Андрей Любчик был заподозрен в получении взятки и арестован 14 февраля с.г.

Но помимо дел о взятках в Печоре начинают всплывать и другие эпизоды сомнительной деятельности бывших «отцов города» и их пособников. В частности, стало известно, что Валерий Серов, Андрей Канищев и Андрей Любчик на протяжении длительного времени использовали бюджетные средства не по назначению. И даже в своих личных интересах.

Следует уточнить, что в данном случае речь идет не о районной казне, а о бюджете городского поселения (ГП) «Печора». У ГП есть свой депутатский Совет. Но это лишь условная «автономность». Поэтому какие-либо бюджетные траты, конечно, не могли осуществляться без ведома чиновников районной администрации.

Не только снег убирать да тараканов травить…

В 2019 году на базе ликвидируемого муниципального предприятия «Рембыттехника» было создано бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора» с объемом финансового обеспечения в 2021 году – свыше 19 млн рублей.

Основной вид деятельности МБУ «ПТК» – очистка улиц и зданий от снега и льда, прочие услуги по мытью и уборке, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования, подметание улиц и уборка снега.

Собственник имущества – муниципальное образование ГП «Печора». Функции и полномочия учредителя от имени ГП «Печора» осуществляла администрация муниципального района «Печора» под руководством Валерия Серова и его первого заместителя Андрея Канищева. А непосредственным контролем за выполнением муниципального задания «ПТК» занимался отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации, который ранее возглавлял Андрей Любчик. А в апреле 2021 года он был назначен руководителем МБУ «ПТК».

Как известно, аппетит приходит во время еды: запросы у чиновников увеличились, а контроль за деятельностью ПТК со стороны депутатов фактически отсутствовал. Между тем в 2022 году городской бюджет выделил ПТК уже 30 млн руб., а на 2023-й было запланировано еще 30,5 млн руб.

Предприимчивые чиновники решили, что с миллионами на счету МБУ «ПТК» можно не только мусор в городе убирать, осуществлять пассажирские перевозки подаренными автобусами, но еще и проводить текущий и капитальный ремонт в жилых помещениях. Конечно, не всем нуждающимся, а «нужным людям» и в первую очередь – себе любимым.

С 2020-го по 2023 год в отсутствии Порядка проведения ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилого фонда ГП «Печора» директором учреждения неправомерно заключались договоры на проведение ремонта жилых помещений за счет средств субсидий, выделенных из бюджета ГП «Печора».

Согласно Перечню жилых помещений, подлежащих ремонту, включенных в ежегодное Техническое задание МБУ «ПТК», запланированы в муниципальном задании ремонты квартир (жилых помещений) с указанием адресов и площади. Выполнение муниципального задания учредителем не контролировалось, одни и те же адреса квартир, подлежащих ремонту, указывались в Техническом задании с 2021-го по 2023 г.

Запланированные ремонты помещений учреждением не осуществлялись. При этом первоначально запланированные денежные средства направлялись на другие статьи расходов.

Например, в 2021 году из запланированных к ремонту девяти квартир на сумму 4 миллиона руб. отремонтировано лишь три квартиры на сумму свыше 1 млн руб. Оставшаяся сумма (1 млн 198 тыс. рублей) была направлена на проведение капитального ремонта «незапланированной» квартиры в доме

№ 79 по Печорскому проспекту. Причем эта квартира на тот момент не находилась в собственности ГП «Печора». То есть никаких оснований для проведения ремонтных работ быть не могло. Зато в квартире, где сделали ремонт за счет города, проживал не кто иной, как глава Печорской администрации Валерий Серов.

Возможно, мэр посчитал, что ремонт в его жилище на сумму более одного миллиона рублей не нанесет ущерба городскому бюджету. Но он не мог не знать: из-за того, что деньги израсходованы на ремонт именно его квартиры, не будут отремонтированы жилые помещения по другим адресам. И это при наличии уже готовых смет, составленных МКУ «Управление капитального строительства».

Одна из шести

Между тем эта порочная практика продолжалась. Так, в 2022 году из запланированных на проведение ремонта в шести квартирах на сумму 3 млн руб. отремонтирована была всего одна квартира. Оставшаяся запланированная сумма в размере 2,5 млн руб. была направлена на другие статьи расходов.

В 2023 году из запланированных к ремонту четырех квартир на сумму 2,5 млн руб. израсходовано на ремонт одной квартиры (по ул. Строительная, д. 20, корп. 2) чуть более 1 млн руб. Оставшаяся запланированная сумма в размере 1,4 млн руб. направлена на другие статьи расходов.

«Заговор молчания»

Печора – город маленький, здесь все на виду. Многие горожане знали, что в их родных пенатах процветает коррупция. Конечно, были в курсе и местные депутаты – и муниципального, и городского Советов. Но большинство из них – «единороссы», представители «партии власти». Неудивительно, что долгие годы они «молчали в тряпочку».

Не молчала лишь малочисленная фракция КПРФ. Печорские депутаты-коммунисты обращались в надзорные органы, пытались инициировать проверки финансово-хозяйственной деятельности мэрии.

Так, депутат Совета ГП «Печора» Денис Гудзоватый дважды обращался к главе городского поселения с требованием включить в план работы муниципальной контрольно-счетной комиссии проверку МБУ «ПТК». Однако председатель Совета поселения (он же глава ГП) Александр Бака ответил, что эта проверка «нецелесообразна».

Несмотря на такое сопротивление, ревизоры комиссии все же провели финансовую проверку ПТК, а ее материалы уже переданы в Следственное Управление СК РФ по Республике Коми.

Похоже, что печорцев ждет еще много неприятных сюрпризов о коррупционных делишках, которые долгие годы творились в этом замечательном северном городе.

Виктор СЕМЕНОВ.