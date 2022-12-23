Доносить станет выгодно? В Коми принят «закон имени Павлика Морозова»

Бдительные граждане Коми со следующего года смогут получать материальное вознаграждение за оперативное информирование правоохранителей о нетрезвых водителях на дорогах.



Соответствующий законопроект 22 декабря одобрили депутаты Госсовета Коми. В кулуарах его уже назвали «законом Павлика Морозова». Правда, депутат Николай Братенков уточнил, что по канонической версии организатор первого пионерского отряда в своей деревне Павлик Морозов донес на своего отца, сотрудничавшего с кулаками, по классовым, то есть по идейным мотивам. А тут речь идет исключительно о материальной выгоде…

По информации МВД по Республике Коми, наш регион занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по числу дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. В 2019 году было выявлено 2982 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в 2020-м

– 3215, в 2021-м – 3016 случаев. За шесть месяцев 2022 года уже 1870!

По данным Управления ГИБДД МВД по РК, в 2021 году по доверительной информации, полученной от граждан, было отстранено от управления транспортным средством и привлечено к административной ответственности 306 лиц, находящихся в состоянии опьянения.

С принятием нового закона количество желающих поделиться «доверительной информацией», по идее, должно резко возрасти.

После развала Советского Союза исчезли народные дружины. Как ни старались их возродить, получался пшик. В рыночных условиях «за спасибо» готовы помогать правоохранителям только единицы.

Почему вспомнили о дружинах? Заниматься информированием правоохранителей за денежку будет разрешаться гражданам, являющимся членами общественных объединений (народных дружин), самостоятельно выявлять нарушителей также не возбраняется.

В любом случае речь идет только об общественниках. В пояснительной записке прямо говорится, что «иные же граждане, участвующие в охране общественного порядка на территории республики, не могут претендовать на финансовую поддержку или поощрение из бюджета Республики Коми». Надо понимать, что под «иными» в первую очередь подразумеваются те, кто выявляет нарушителей по долгу службы.

Правоохранители рассчитывают, что материальное стимулирование граждан позволит повысить безопасность на дорогах, увеличить раскрываемость преступлений «по горячим следам», снизить уровень дорожно-транспортного травматизма и смертности.

Следует отметить, что огромное количество правонарушений с серьезными последствиями происходит из-за низкого качества наших дорог. Но об этом важном факторе депутаты не вспомнили.

Какими суммами власти готовы делиться с бдительными гражданами, пока неизвестно. Этот вопрос будет решать правительство Коми.

Сергей МОРОХИН.