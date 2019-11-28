«Ну, с возвращением, Петрович!» Спикеру Госсовета Коми Надежде Дорофеевой вернули «онемевшую руку»

На вчерашней сессии Госсовета депутаты утвердили на пост руководителя Аппарата Госсовета Коми Александра Патрушева, а на должность председателя Контрольно-счетной палаты РК – Ларису Братцевскую.
Чудом можно считать назначение (точнее – возвращение) на должность первого заместителя председателя Госсовета Александра Макаренко. «Александр Петрович опытный политик, имеющий стаж работы на муниципальном и региональном уровнях. Уверена, он усилит нашу законотворческую работу…» – заявила накануне сессии спикер парламента Надежда Дорофеева.
Между тем всего лишь пять месяцев назад, после добровольного ухода А. Макаренко с поста, та же Н. Дорофеева давала совсем иную оценку рабочим качествам коллеги. Журналистам, указавшим, что она осталась без «правой руки», спикер заявила, что эта рука у нее «давно онемела». «Александр Петрович часто находился в командировках, причем не в своем избирательном округе. В последнее время он редко посещал парламентские мероприятия, а многие вопросы обсуждал за моей спиной. С его уходом с должности я ничего не потеряла». Что (или кто?) заставило спикера изменить свою точку зрения, остается загадкой. Большинством голосов депутаты поддержали кандидатуру А. Макаренко. Голосование было тайным.