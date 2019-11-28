«Ну, с возвращением, Петрович!» Спикеру Госсовета Коми Надежде Дорофеевой вернули «онемевшую руку»

23 ноября на митинге в Сыктывкаре активисты потребовали от городских властей открыть Стефановскую площадь для публичных акций.

Санкционированный митинг возле мэрии состоялся впервые за последние 10 лет.

Среднестатистический житель Коми на «черный день» хранит три месячных зарплаты.

22 ноября троицко-печорские депутаты избрали главу района – руководителя администрации. Им стал Алексей Целищев, занимавший до этого пост первого заместителя руководителя.