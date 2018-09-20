Дорогу на Удору «заминировали»

Жители Удорского района бьют тревогу. Их единственная дорога на «большую землю» — грунтовка между поселком Вожский и Микунем — с конца прошлой недели оказалась «заминирована». На протяжении нескольких километров дороги рассыпаны гвозди, а на обочине стоят вереницы машин с проколотыми шинами.



— Грунтовка после дождей и так стала непроезжей, одно грязное месиво, но удорчанам подложили еще одну «бомбу». От микуньского перекрестка до удорского поселка Вожский с прошлой субботы дорога усеяна гвоздями размером от 70 до 150 мм. Как раз тогда машины одного из предприятий, занимающегося в районе вывозкой леса, везли в Усогорск стройматериалы. (В поселке идет строительство железнодорожного терминала с площадкой для отгрузки древесины). Возможно, они и потеряли по пути часть перевозимых гвоздей, — говорит водитель из Усогорска Олег Широких. — Когда я проезжал по этой дороге, на обочине стояли порядка 20 машин с парными проколами.

— Прошло уже немало времени, но ни власти, ни обслуживающая дорогу организация не занимаются «разминированием» данного участка, — продолжает О. Широких. — Из-за этого каждый день на трассе часами простаивают десятки автомобилей. Почтовая машина еще на пути в поселок пробила два колеса, а на обратном пути «зацепила» гвозди и вторая машина, которая приехала на подмогу из Сыктывкара.

— В прошлое воскресенье из села Ертом в Микунь я отвозил пассажиров. Если в одну сторону чудом удалось проскочить злополучный отрезок трассы, то на обратном пути «прокололся», — говорит водитель Владимир Емушев.

— За лето поменял три покрышки. При последней поездке около Микуни в одно колесо четыре гвоздя поймать умудрился, — добавляет шофер Юрий Рогов.

Эта дорога для удорчан, а также жителей усть-вымского поселка Вежайка очень важна — по ней возят товары первой необходимости. Теперь водители вынуждены выезжать в путь с несколькими «запасками» на борту. Ближайшие пункты шиномонтажа находятся в Микуни и Айкино.

Нужны ли магниты?

Как сообщил корреспонденту «Трибуны» и.о. руководителя Удорского района Александр Бобров, злополучный участок трассы обслуживают усть-вымские дорожники.

— С 19 сентября с 11-го по 40-й километр (от Микуньского путепровода почти до поселка Вежайка) было введено ограничение для большегрузной техники. После продолжительных дождей на данном участке дороги — грязь, и пока нет возможности убрать гвозди. Как только подсохнет, дорогу мы отгрейдируем, — пояснил «Трибуне» начальник Айкинского ДРСУ Дмитрий Королев.

Однако, по словам Олега Широких, как только снова пойдут дожди, острые предметы опять появятся на поверхности дорожного полотна. Нужно убрать всю щебенку или пустить по этому участку спецтехнику с магнитами, чтобы собрать гвозди.

Пострадавшие водители надеются, что будет установлен виновник, который возместит им понесенные расходы.

Наталья КОЛОДИНОВА.