В телеграм-каналах вовсю муссируется информация о кадровой чехарде в «Коми дорожной компании» (КДК). Упоминается о скором сокращении трехсот рабочих и о том, что в следующем году финансирование отрасли сократится почти в два раза. «Трибуна» обратилась за комментариями к председателю Коми республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивану УРСУ.

– Иван Семенович, еще летом вы обращались к руководству республики с просьбой о снятии тогдашнего руководителя КДК Евгения Рысева…

– Да, собственник КДК (а это государственная компания) в конечном итоге снял директора с должности, но с опозданием на полгода. Иными словами, чиновникам потребовалось шесть месяцев, чтобы обнаружить то, что лежит на поверхности.

Это вам не частная лавочка!

– Те же телеграм-каналы сообщали, что зарплата директора КДК составляла 350 тысяч рублей. Но многие директора получают еще больше – и ничего.

– Если это касается частных фирм, которые успешны на рынке, претензий нет. Но когда в профсоюз поступают сообщения о том, что рабочие госкомпании получают зарплату ниже прожиточного минимума, это вызывает вопросы. По существующему законодательству зарплата в госпредприятии регулируется Отраслевым тарифным соглашением (ОТС). Однако зачастую люди, попадающие на должности директоров, начинают путать государственную казну и собственный карман, проявляя самоуправство. А представители государства (в данном случае – чиновники республиканского правительства) на это смотрят сквозь пальцы.

– Но директор ведь является распорядителем финансов на предприятии, вот он и властвует…

– А этого быть не должно. Отраслевое соглашение предусматривает среднюю зарплату компании в 55 тысяч рублей. И это заложено в контракты и сметы, которые утверждены и заказчиком неукоснительно выполняются. Проще говоря, деньги на производство дорожных работ выделяет государство (в нашем случае – республика). А распределяет деньги уже руководитель. В результате такого распределения в КДК директор и его приближенные получали шикарную зарплату, а рабочие – ниже нижнего предела.

Реском отраслевого профсоюза обратился в

Трудинспекцию и прокуратуру с заявлением о том, что на предприятии нарушаются права трудящихся. После проверки последовало предписание о приведении выплаты зарплаты в соответствие с ОТС.

Деньги – за счет рабочих?

– Дениса Рысева недавно сменил Лев Панченко. Но зарплата у нового директора стала еще выше. А что с зарплатой рабочих?

– Работодатель обратился в суд, идет процесс, реском привлечен в качестве заинтересованного лица. И мы надеемся, что закон восторжествует. Но борьба предстоит нешуточная. Дело в том, что новый директор начал наступление на проф-

союз и права коллектива.

– В чем это выражается?

– От имени профсоюза проводятся собрания в филиалах компании (их десять), на которых рабочим заявляют, что если суд встанет на сторону Трудинспекции и оставит в силе предписание, предприятию нужно будет изыскивать дополнительно 300 миллионов рублей для выплат зарплат.

– А разве не так? Деньги же из воздуха не возьмутся…

– В сущности, все строится на манипуляции цифрами. По предписанию

Трудинспекции ставка первого разряда должна увеличиться с 5533 до 12130 рублей – таков ее размер по тарифному соглашению, он приравнен к МРОТу. Рост – практически в два раза. И дальше делается финт: мол, тогда и зарплата директора (и всего управленческого аппарата) должна вырасти также в 2,5 раза! Проще говоря, директор станет получать почти миллион рублей!

Я не склонен считать чужие деньги, но в данном случае это просто абсурд. Дело в том, что зарплата директора, АУП и ИТР «сидит» в накладных расходах. Они определяются процентом от суммы зарплаты рабочих и не превышают 20 процентов. Это в частной конторе руководитель может платить своим подчиненным зарплату по своему усмотрению, назначать себе хоть миллион, если деньги есть. А в государственной компании таких зарплат быть не может, если средняя равна 55 тысячам…

Нужно вспомнить еще, что в КДК на сегодня числится более 300 ИТР и служащих. Естественно, никаких средств, включенных в накладные расходы, не хватит.

– Но откуда тогда берет деньги новый директор, выплачивая себе и своему окружению баснословные суммы?

– Полагаю, секрета тут большого нет: из фонда оплаты труда рабочих. В компании число работников завышено в два с лишним раза. В соответствии с объемом выполненных работ (по статистике, это около двух миллиардов рублей) в компании должно работать порядка 650-700 человек, не более.

Раньше в головном офисе, когда в компании было занято даже больше рабочих, число АУП колебалось в пределах 25 сотрудников, теперь же их в 4 раза больше! Поэтому выход один: наводить порядок и выполнять предписание Трудинспекции.

«Странные» сделки

– Настаивая на смене гендиректора, вы заявляли, что в приказах г-на Рысева, возможно, усматриваются коррупционные признаки. О чем шла речь?

– Минувшей весной гендиректор Денис Рысев отказался от договоров поставок щебня, битума, сыпучих материалов, которые были заключены ранее, и заключил «свои» договоры с другими поставщиками. А еще закупил новую технику по завышенным ценам.

– Это мнение или есть доказательства?

– Увы, хотелось бы, чтобы это оказалось слухами, но сегодня всеми этими договорами и сделками занимаются УБЭП и прокуратура. Вот один факт: гендиректор по лизингу приобрел самосвал КамАЗ за 6,5 млн рублей. А в республиканском «КамАЗ-центре» его стоимость на два миллиона меньше. Надеюсь, что собранные материалы будут расследованы и дело дойдет до суда.

– Возникает вопрос: откуда деньги на лизинг? Бывшему директору собственник дал карт-бланш? И кто будет расплачиваться за действия экс-директора?

– Если суд не встанет на сторону Трудинспекции и все останется по-прежнему, то зарплаты рабочих не вырастут – вот и появятся деньги. Кстати сказать, это еще не все напасти на КДК. Бывший директор принял участие в аукционе по ремонту уличной сети дорог в Сыктывкаре. Он взялся выполнять работы по цене 1750 рублей за 1 квадратный метр. Это притом что в Кирове по такой же программе дорожники выполняли работы при цене 2800 рублей, а в Вологде – 3200 рублей!

Надо отметить, что на первый конкурс, объявленный администрацией города, никто не вышел, конкурс не состоялся. Денис Рысев во второй раз принял условия, причем собственнику (Корпорация по развитию Республики Коми) он доложил, что условия его устраивают: они якобы лучше, чем в Кирове! Увы, это оказалось ложью. Реском профсоюза не исключает, что господина Рысева каким-то образом принудили заключить столь кабальный контракт, который не принес компании выгоды. Понятно – столичные чиновники пытаются экономить деньги города, но ведь это приводит к тому, что государственная компания оказывается без прибыли и не может участвовать в других аукционах.

Печальный итог

– На недавнем совещании, организованном вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Коми Владиславом Рудым, говорилось, что и у строительной отрасли те же проблемы, что и у дорожников.

– И строители, и дорожники сегодня находятся в очень сложном положении. Кстати, на этом же совещании новый отраслевой министр решил узнать: почему наши подрядчики не выходят на конкурсы по строительству социальных объектов? И услышанное ему вряд ли понравилось.

Дело в том, что аукционы невыгодны нашим строителям: они проигрывают любым заезжим компаниям, поскольку вынуждены учитывать северные коэффициенты. А это – 70 процентов к цене контракта в сравнении с компаниями из Москвы или других городов России. Итог печальный: республиканские компании просто неконкурентоспособны. Государство не компенсирует «северные» затраты, и если это не будут учитывать местные чиновники, давая зеленый свет заезжим компаниям, республика останется без своих строителей и дорожников.

А если еще и управлять компаниями будут руководители, которые собираются решать финансовые вопросы за счет рабочих, то полная катастрофа наступит уже очень скоро.

Анатолий ПОЛЬКИН.