Дорожники бьют тревогу и просят помощи у нового руководителя Коми

20 декабря состоялось совместное заседание Пленума Коми Рескома профсоюза работников автомобильного транспорта (АТ) и дорожного хозяйства (ДХ), Министерства строительства и ЖКХ РК, Ассоциации «Дороги Коми» и ГКУ РК «УправтодорКоми». На повестке дня был вопрос о положении дел в дорожной отрасли. А положение это оказалось плачевным.

После выступлений руководителей дорожных организаций и чиновников «УправтодорКоми» страсти разгорелись такие, что дело дошло до жестких «непарламентских» выражений. В итоге Пленум Коми Рескома профсоюза подготовил обращение к врио главы РК Ростиславу Гольдштейну с просьбой принять меры для исправления положения.

В частности, дорожники просят руководителя региона рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям руководства ГКУ РК «УправтодорКоми», которое, по мнению авторов обращения, не справляется с решением текущих проблем отрасли.

Авторы обращения утверждают, что именно из-за действий некоторых чиновников ГКУ РК «Управтодор-

Коми» в этом году не были освоены бюджетные средства дорожного фонда РК в размере более миллиарда рублей. И это притом, что из-за мизерного финансирования содержания дорог, низкого обеспечения безопасности, особенно на муниципальных дорогах, есть угроза жизни и здоровью участников дорожного движения. Весьма реальна и угроза банкротства некоторых дорожных организаций, в том числе и МБУ «Специализированное дорожное управление» («СДУ») МО ГО «Воркута».

Работают на износ

Ситуация в Воркуте – пример показательный. Согласно утвержденным нормативам на территории города потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание 101 километра автомобильных дорог, переданных МБУ «СДУ» (без расходов на НДС и прибыль), составляет 153,1 миллиона рублей. При этом, несмотря на неоднократные обращения в адрес руководства РК и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, ежегодный объем субсидий бюджету МО «Воркута» на данные цели составляет в среднем 42,5 млн рублей. Между тем происходит регулярный рост цен на топливо (с 2010 года – в три раза), на запчасти и коммунальные ресурсы (в 2,5 раза), растут расходы и на зарплату (в 2,4 раза).

В условиях недостаточного финансирования идет постоянный нарастающий износ техники. Заработная плата водителей и рабочих МБУ «СДУ» остается на низком уровне, несмотря на сложные условия труда (работа в выходные дни и ночные смены, в тяжелых погодных условиях, на систематически ломающейся технике). Не лучше обстоят дела и во многих других учреждениях дорожной отрасли.

Гробят подрядчиков

Пленум Коми Рескома профсоюза работников АТ и ДХ обращает внимание, что на дорожных работах в некоторых муниципалитетах «цинично объявлялись аукционы по заниженным ценам с целью угробить неугодных подрядчиков». Кроме того, не выполнены поручения заместителя председателя правительства РК, министра строительства и ЖКХ по перерасчету контрактов, в том числе на территории МО ГО «Усинск». В Инте, Печоре, Усинске и на участке дороги Ираель – Ижма – Усть-Цильма из-за низких цен контрактов и вовсе аукционы не состоялись даже после второй попытки.

Из-за занижения сметной стоимости дорожных работ на ряд контрактов никто из подрядчиков Республики Коми и за ее пределами не вышел на аукционы.

Пленум Коми Рескома профсоюза попросил руководителя региона дать поручение пересмотреть в первом квартале 2025 года объем дорожного бюджета РК в сторону увеличения финансирования на содержание дорог в Республике Коми, в том числе и по муниципальным дорогам.

Также в обращении содержится просьба обязать ГКУ РК «УправтодорКоми» привести сметы на дорожные работы в соответствие с текущими ценами на строительные материалы, ГСМ, электроэнергию, а также основные накладные расходы в контрактах – в соответствие с действующим законодательством и федеральными сметными нормативами.

Кроме того, дорожная отрасль испытывает дефицит кадров. В связи с этим Пленум попросил врио главы РК рассмотреть возможность открытия на базе Сыктывкарского лесного института группы на 25-30 абитуриентов по специальности строительство-дорожное строительство.

Дороги – это «хребет экономики»

О том, почему возникла необходимость обращения к руководителю региона, «Трибуне» рассказал председатель Коми Рескома профсоюза работников АТ и ДХ Иван Урсу.

– Иван Семенович, в чем вы видите главную причину кризиса дорожной отрасли?

– Мы оказались в плену того объема финансирования, который государство сегодня может собрать в Дорожном фонде. Источники формирования Дорожного фонда – это акцизы, транспортный налог, то есть фактически сейчас средства дорожного фонда собирают с граждан, с нас с вами. Я же считаю, что и государство должно искать возможность вложить дополнительные средства в региональный Дорожный фонд. Например, в 2000 году объем средств в Дорожном фонде РК составлял одну треть от общего консолидированного бюджета республики, то есть два миллиарда из шести. Сегодня объем средств в Фонде – всего лишь 10 процентов от общего консолидированного бюджета республики. На следующий год запланировано чуть больше – 10 миллиардов, плюс небольшие субвенции. Итого около 12 миллиардов – на «все про все». Замечу, что в 2013 году в Дорфонде тоже было 12 миллиардов. Но тогда, 11 лет назад, это были совсем «другие деньги». Ведь за это время стоимость стройматериалов, используемых в дорожной отрасли, увеличилась в несколько раз.

Последние двадцать лет в республике – хронический недоремонт дорог. Если так и будет продолжаться, мы никогда не придем к стабильному содержанию и сохранению дорожной сети.

А дороги – это «хребет экономики», основа развития региона. Из-за отсутствия дорожной инфраструктуры в нашу республику не идут инвесторы. Например, для разработки новых месторождений полезных ископаемых нужны дороги, которых у нас нет. Да и те, которые есть, в большинстве своем в удручающем состоянии.

– А за что работники дорожной отрасли так ополчились на «УправтодорКоми»?

– Мы уверены, что некоторые контракты на выполнение дорожных работ не были заключены из-за, скажем так, ненадлежащего отношения сотрудников этого учреждения к подрядчикам и не выдерживающего никакой критики ценообразования. К примеру, в прошлом году обещали жителям Усинска, что в 2024 году в городе будут сделаны тротуары. Что делает «УправтодорКоми»? Проводит конкурс на выполнение работ, при этом занижая стоимость материалов, которые должны быть использованы, на 20-30 процентов. И подрядчики не могут выходить на такие аукционы. В итоге аукцион не состоялся, тротуаров нет, деньги не освоены, лежат мертвым грузом.

Стоимость выполнения работ по ремонту и содержанию дорог в Коми в несколько раз ниже, чем федеральные нормативы. Чтобы решить эту проблему, нужны радикальные шаги. Понятно, чиновники могут похвастаться экономией средств. Хорошо, средства сэкономили, а дороги разваливаются. В чем польза от такой экономии? Численность коллективов в дорожной отрасли снижается, мы теряем специалистов. Многим предприятиям дорожной отрасли грозит банкротство. Из-за недальновидного подхода отдельно взятых чиновников наносится ущерб не только всей дорожной отрасли, но и конкретному рабочему человеку. Нет объема работ у предприятия-работодателя – снижается зарплата у рабочего, нет новых рабочих мест, да и старые сокращаются.

В настоящее время несколько важных мостов на дорожных артериях республики находятся практически в разобранном виде. По некоторым из них движение ограничено, так как небезо-

пасно и страшно по ним ездить. Это, например, два моста по направлению на Усть-Кулом. А строительство нового моста через Лемью и вовсе остановлено.

Небрежное отношение чиновников ГКУ «УправтодорКоми» в качестве основного заказчика дорожных работ к подрядчикам РК дошло до крайности и привело к судебным тяжбам. Одна из них привела к полной остановке работы ООО «Комистроймост», а это практически единственная в Республике Коми крупная мостостроительная компания. Вместо того, чтобы досконально разобраться с проектировщиком этого моста, который напортачил, и прийти на помощь своему подрядчику, чиновники пытаются взвалить на него всю вину.

– Какой помощи вы ждете от нового руководителя Коми?

– Исходя из того стремления вникнуть в ситуацию, которое сегодня видим у Ростислава Эрнстовича Гольдштейна, мы уверены, что он не останется равнодушным к нашим проблемам. Он уже фактически спас целый коллектив ООО «Трударенда» численностью более 150 человек, когда предотвратил присоединение предприятия к «Коми дорожной компании», которая в настоящее время находится в сложной финансовой ситуации. Предыдущий директор АО «КДК» в мае этого года оставил компанию с 200 миллионами убытков и уехал к себе на родину в Москву. Нынешнему руководителю «Коми дорожной компании», получившему такое наследство, придется непросто вывести из долговой ямы такого гиганта, как АО «КДК», с десятью филиалами по всей республике.

Важно, что руководитель региона прислушался к мнению работников предприятия. Он сам изу-чил этот вопрос и принял взвешенное решение. Наде-юсь, что, получив обращение Пленума Коми Рескома профсоюза работников АТ и ДХ, он так же внимательно отнесется к изложенным проблемам.