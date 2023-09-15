Энергосбытовики всячески стращают пенсионеров санкциями за долги. При этом сама сбытовая компания рассылает квитанции, где указаны платежи не только за свет, но еще и за вывоз мусора, что противозаконно. Факт нарушения закона был установлен в судах и подтвержден прокуратурой республики.

Интересная сделка

Напомним, что еще 22 октября 2018 года между АО «КЭСК» и регоператором ООО «Ухтажилфонд» (так до смены вывески назывался «Региональный оператор Севера») был заключен агентский договор. По непонятным причинам «электрическая» компания подвизалась оформлять и рассылать квитанции за обращение с ТКО. Естественно, за вознаграждение.

Более того, в договор включен пункт о том, что КЭСК является еще и платежным агентом, то есть занимается сбором денежных средств с населения, получая за это 2 процента с выручки оператора (годовая выручка ООО «Региональный оператор Севера» – около 2 млрд рублей). Причем полученные от населения деньги, как сказано в договоре, могут перечисляться не только на специальный счет оператора, но также и на банковские счета неких «третьих лиц».

Законы мы знаем, но деньги собираем?

Ухтинский общественник Владимир Иванов в течение многих лет обращался в суды и к правоохранителям, доказывая, что КЭСК не имеет права собирать деньги за мусор.

15 апреля 2021 года Арбитражный суд Коми признал агентское соглашение незаконным, установив, что АО «КЭСК» не является платежным агентом, а значит, не имеет права собирать «мусорные» деньги. Это решение устояло и в кассационной инстанции, а 27 июля 2022 года его вновь подтвердил Арбитражный суд РК.

При разбирательстве дела вскрылись дополнительные и очень любопытные факты. По данным налоговой инспекции по Сыктывкару, только за один месяц (февраль 2022 г.) КЭСК получила на специальный счет 81,9 млн руб. «за услуги по обращению с ТКО». Затем КЭСК перечислила деньги сначала на свой расчетный счет, затем на счет регоператора. Но не всю сумму, а лишь 67,2 млн руб. Остальные деньги – 14,7 млн руб. – оставались на счету КЭСК, и куда они потом делись – непонятно. Возможно, были перечислены как раз «третьим лицам»…

Но и после всех судебных вердиктов жители Коми продолжают получать двойные (за свет и за мусор) квитанции. И это беззаконие длится уже почти пять лет.

По идее, если заключенный между юрлицами договор признан судом незаконным (что не отрицает и надзорный орган), его действие должно быть немедленно прекращено. А дальше надо разбираться: имелся ли факт незаконного обогащения, был ли умысел, нанесен ли материальный ущерб и т.д. Тем более что речь идет о фирмах, одна из которых – «мусорный» монополист, а вторая доминирует в другом рыночном сегменте. Причем обе оказывают услуги населению – и это уже не частное дело двух контрагентов.

Владимир Иванов не раз писал заявления в полицию и прокуратуру, но в возбуждении уголовных дел в связи с незаконным агентским договором было отказано.

После этого Владимиру Мироновичу пришлось обратиться по этому поводу к Генеральному прокурору России Игорю Краснову. Недавно ухтинский общественник получил ответ из Москвы. Вкратце суть его такова: законность процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела Генпрокуратура будет проверять, истребовав для этого материалы следствия, ранее проведенного следственным отделом ОМВД по г. Ухте.