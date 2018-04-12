Доведенная до отчаяния ухтинка устроила необычный пикет

5 апреля в Ухте у дома № 24б по проспекту Ленина появились спецмашины экстренных служб. Сотрудники МЧС и полиции, а также пожарные примчались по вызову прохожих, увидевших на крыше пятиэтажки ярко-синюю палатку. Возникло подозрение, что женщина, забравшаяся с палаткой на крышу, замышляет самоубийство…

Терпение лопнуло

Как оказалось, переполох устроила Вера Разалиева, которая проживает в том же доме в квартире № 9. А на крышу она забралась, дабы привлечь внимание властей к протекающей кровле.

Эту своеобразную акцию поддержала и ее соседка — Ольга Покази. По словам Ольги, кровля протекает уже 13 лет, постоянно затапливая квартиры. И это повторяется каждую весну, когда тает снег. Так, пару лет назад в одном из подъездов затопило все квартиры, вплоть до первого этажа. Вода заливает и электрощиты, создавая реальную угрозу для жильцов. А на днях в квартире Ольги Покази вышли из строя лампочки — вода попала в электропроводку.

Местным журналистам Вера Разалиева показала толстую папку с перепиской с руководством ЖРЭУ-9 – коммунального монстра «Ухтажилфонд», куда, по ее словам, она за последние семь лет обращалась раз 150. В папке — порядка двухсот бумажек, которые, как она считает, являются обыкновенными отписками. И на высоту женщина поднялась только потому, что у нее лопнуло терпение.

Беседа с представителями спецслужб закончилась препровождением «бунтовщицы» Разалиевой на «обследование», однако вскоре ее отпустили. Возник, правда, вопрос об ответственности за ложный вызов спецслужб и большой скандал, который может произойти в связи с несанкционированным пикетом в столь необычном месте. Однако, по мнению юристов, никакой закон Разалиева не нарушила. Спасателей она не вызывала, «протестную» палатку установила не в общественном месте, а на крыше, к которой имелся свободный доступ.

Ждите ремонта

Начальник ЖРЭУ-9 Светлана Истомина сообщила, что знает о протекающей крыше дома № 24б. Более того, ремонт там ведется. Правда, делается он постепенно и только на определенных участках — насколько позволяют финансы. Последний раз ремонт прошел на ста квадратных метрах минувшей осенью. Что же касается капитального ремонта, то он намечен на 2031 год, но за это отвечает уже другая структура —региональная.

Руководство ЖРЭУ-9, по словам Истоминой, содействует тому, чтобы перенести сроки капремонта: уже проведено заседание совета дома, на котором жильцы приняли решение об экспертизе кровли, а в экспертные организации отправлен запрос. Экспертизу, возможно, проведут в этом году, как только растает снег.

«Кровельный сериал»

Жители дома припомнили, что несколько лет назад в Ухте «войну» за ремонт протекающей кровли вела председатель совета одного из ухтинских домов Надежда Ежова. Она выставила в интернет около трех десятков видеосюжетов под названием «Кровельный сериал», посвященный борьбе с УК «Дом» (позже эта компания трансформировалась в «Ухтажилфонд» — то ли путем слияния, то ли путем смены вывески). Ежова долбила этими сериями администрацию города (тогда мэром был Игорь Михель), бывшего министра архитектуры и строительства Валерия Кучерина, других чиновников. И ведь добилась своего! Злополучную крышу отремонтировали. Но на это ушло немало времени и нервов.

Как мы видим, ухтинцы ищут нетривиальные пути решения коммунальных проблем. Что же касается «пикета отчаяния», устроенного Верой Разалиевой, то внимание к своему дому она, безусловно, привлекла. И возможно, «Ухтажилфонд», у которого в управлении сотни домов, найдет немного средств на очередной ремонт кусочка злополучной крыши. Но таких «проблемных» крыш и многоэтажек в Ухте слишком много — протестные акции вряд ли помогут.

Анатолий ПОЛЬКИН.