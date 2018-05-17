Тема возможного повышения пенсионного возраста на слуху уже не один год, но все идет к тому, что федеральные власти наконец-то решатся пойти на непопулярный шаг. Ощутимее всего от этого пострадают жители северных регионов, в том числе Республики Коми.

Как на качелях

Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев решительно заявил, что, поскольку средняя продолжительность жизни в России сейчас уже пусть и не на много, но перевалила за 70 лет, а пенсионный возраст не поднимался аж с 1932 года, когда советские граждане в среднем жили чуть больше 40 лет, пора идти в ногу со временем. Пора поднимать планку выхода на пенсию.

Но при этом он ожидаемо умолчал, что во времена правления Никиты Хрущева в 60-х годах средняя продолжительность жизни в СССР вплотную приближалась к 70 годам. Практически на этом уровне она находилась всю брежневскую «эпоху застоя».

Самый высокий уровень продолжительности жизни в СССР был достигнут уже при Михаиле Горбачеве. В 1985 году он равнялся 71,4 года! Дальше произошел обвал. После экономических катаклизмов начала 90-х годов, на фоне межнациональных конфликтов и сложной криминальной обстановки к 1997 году средняя продолжительность жизни в России снизилась до 56 лет.

Это было «дно», с которого мы поднимались следующие два десятилетия.

Реформа провалилась

И все эти годы власти решали, как провести пенсионную реформу, сделать ее более гибкой и приспособленной к современным рыночным реалиям. Но ничего из этого путного не вышло. Прогрессивная накопительная часть пенсии у россиян заморожена с 2015 года. Взносы, направлявшиеся ранее на счета негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний, сегодня идут исключительно на страховую пенсию.

Подправить плачевное состояние дел не удалось и после отказа от индексации пенсий работающих пенсионеров (она коррелировалась с размером официального уровня инфляции). Вместо ожидаемой экономии вышли убытки. Пенсионный фонд от нововведения потерял на 125 миллиардов рублей больше, чем сэкономил. Работающим пенсионерам в 2016 году недодали почти 13 процентов, в 2017 году — почти 6%, а 4% недодадут в этом году.

Вышло так, что при прочих равных условиях работающий пенсионер сегодня получает на 22,5 процента меньше, чем неработающий. В результате произошли предсказуемые последствия — часть пенсионеров ушла в «тень», а многие попросту уволились с работы. В цифрах это выглядит так: на 1 января 2016 года в России было 15,3 млн работающих пенсионеров, на 1 января 2017 года — 9,9 млн человек.

Наряду с Пенсионным фондом понесли ощутимые потери Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, региональные бюджеты, которые недополучили налоги на доходы физических лиц.

Отберут последнее?

Из-за нежелания или боязни вводить более справедливую прогрессивную систему налогообложения, которая существует во всех без исключения развитых странах, неспособности расширять эффективное производство, а вместе с ним и налогооблагаемую базу власти намерены поправить положение дел за счет повышения пенсионного возраста. И более всего от этого пострадают малоимущие северяне.

Во времена существования СССР у граждан, работающих на северных территориях, изначально было два лакомых бонуса: существенные надбавки к зарплатам за работу в сложных климатических условиях и возможность выйти на пенсию, как в случае с Коми, на пять лет раньше, чем в южных регионах. Желающих поехать жить и работать «на Севера» было предостаточно. В начале 70-х годов прошлого столетия в Коми численность населения ежегодно увеличивалась на 10-12 тысяч человек. Сейчас мы наблюдаем ту же тенденцию, только со знаком минус.

Что мы имеем в сухом остатке? Северные надбавки в современной России нивелировались. Теперь жители «теплой» части страны имеют доходы не ниже, а то и выше, чем северяне. Похоже, настала очередь если не ликвидировать, то подправить и возраст выхода на пенсию. И это может обернуться многими сложностями.

Продолжительность жизни в Коми лишь на год меньше среднероссийской. Этот показатель составляет 69,27 (56 место по России). Мужчины в среднем живут 63,22 года, женщины — 75,39. Казалось бы, вроде не так критично, если поднимут и пенсионный возраст северян. Но это — если оперировать только усредненными цифрами. А если вникнуть в них чуть глубже?

Будут трагедии

Например, мужчины в сельских районах Коми в среднем живут на пять лет меньше горожан. Уже на протяжении длительного времени продолжительность жизни мужчин там колеблется от 57 до 59 лет. Такая особенность характерна для всех северных регионов страны.

Причины, почему более половины мужиков трудоспособного возраста попросту не доживают до пенсии, известны всем — самоубийства, отравления спиртными напитками, низкий уровень обеспеченности медицинскими услугами… Но, пожалуй, основная из них — отсутствие работы. Нет ее в глубинке, а ездить куда-то на вахту могут далеко не все. Поэтому так критично важны на селе пусть и небольшие, но регулярные пенсионные выплаты. Вместе с доходами от продажи дикоросов, картофеля и овощей с домашних грядок они позволяют более-менее достойно жить и строить скромные планы на будущее своих детей и внуков.

Возможно, пусть и небольшое повышение пенсионного возраста для многих обернется трагедией.

За спиной Северной Кореи

В сегодняшней России углубляется социальная пропасть между регионами. Минимальная пенсия в той же Москве — 17,5 тысячи рублей, средняя продолжительность жизни там составляет 76,3 года, доходы жителей столицы значительно превышают среднероссийские, да и уровень медицины соответствует европейским стандартам.

К 80-ти годам приближается средняя продолжительность жизни в Ингушетии и Дагестане, а в Тыве и на Чукотке ставят задачу подтянуться хотя бы к 65 годам.

Как видим, некоторые регионы страны отличаются друг от друга весьма заметно. Поэтому и пенсионную реформу надо проводить, сообразуясь с местными особенностями. Но учтет ли их федеральный центр, принимая окончательное решение?

Кстати, на фоне других государств Россия выглядит достаточно блекло. В списке стран по средней продолжительности жизни мы расположились на 109 месте — между Северной Кореей и Казахстаном.

Сергей МОРОХИН.