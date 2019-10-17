Уже восьмой год Стефановская площадь Сыктывкара и примыкающий к ней сквер за памятником Владимиру Ленину закрыты властями для проведения публичных мероприятий, то есть для использования их по прямому назначению. Но борьба оппозиции за право выражать свое мнение в самом центре столицы продолжается.

Пожалуй, к месту будет вспомнить самого известного борца с номенклатурной советской верхушкой Бориса Ельцина. В июне 1991 года, за два дня до выборов первого Президента РСФСР, Ельцин приезжал в столицу Коми и общался с горожанами на Юбилейной площади, которая в том же году была переименована в Стефановскую.

Встреча была спонтанной. Борис Николаевич рассказывал сыктывкарцам, слегка обалдевшим от неожиданной встречи с лидером перестройки, о необходимости демократических реформ. Никому из них и в голову не могло прийти, что сейчас на площади появятся омоновцы – начнут бить собравшихся дубинками и затаскивать людей в автозаки.

Случись это сегодня, мирное собрание граждан было бы немедленно разогнано. А Ельцин – будущий глава государства – попал бы в участок за несанкционированный митинг. И потом, возможно, на скамью подсудимых.

Идите-ка вы в парк!

В прошедшем сентябре попытался «открыть» Стефановскую площадь депутат Госсовета Коми, лидер региональных коммунистов Олег Михайлов. Он подал заявку в городскую администрацию с просьбой разрешить ему провести встречу с избирателями рядом со своим рабочим местом, то есть на этой самой площади.

Последовал ожидаемый отказ, а за ним исковое заявление депутата и судебное разбирательство, на котором позицию администрации Сыктывкара отстаивал начальник правового управления Владислав Матвеев.

Решение суда об отказе в праве Олега Михайлова встречаться со своими избирателями в том месте, где он считает это наиболее удобным и целесообразным, уместилось на восьми страницах. Оказалось, что встреча депутата с народом приравнивается к митингу, следовательно, ее можно проводить только в строго отведенных городской администрацией местах. То есть в северной части Мичуринского парка, в Берендеевском парке Эжвинского района столицы, в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка. И это – все!

Потехи ради

На суде много внимания было уделено верблюдам, лошадям, оленям, выгуливаемым для потехи на Стефановской площади, которая, как выясняется, отдана в длительную аренду предпринимателям для организации детского отдыха.

Но всем известно, что на ней периодически проводятся концерты с фейерверками, ярмарки выходного дня, выставки… Выяснилось, что все это подпадает под разряд культурно-массовых мероприятий, а встреча с депутатом – это публичная акция. Вот ведь, оказывается, все как сложно и хитро!

Олегу Михайлову столичные власти не разрешили встречаться с избирателями не только на Стефановской, но и на Театральной площади. И по ней состоялось заседание суда, где также было много внимания уделено детям, животным и финансовым интересам предпринимателей, которые от мероприятий оппозиции могут понести убытки.

В качестве одного из примеров соблюдения баланса интересов бизнеса и политики Олег Михайлов на суде привел Красную площадь Москвы, где председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов регулярно проводит торжественный прием в пионеры, общается с людьми. И ничего – все нормально, от этого кремлевские стены не рушатся. Но этот довод суд оставил без внимания.

По доброй воле

Все знают, что на той же Театральной площади периодически проводятся публичные мероприятия, даже с участием коммунистов. Но это подается как исключение, можно сказать, добрая воля властей, предпринимателей и руководства Государственного театра оперы и балета.

Кстати, из четырех мест, отведенных для проведения публичных мероприятий, используется лишь Мичуринский парк (о том, что когда-то были задействованы другие площадки, информация не поступала), где минувшей весной и летом на экологические митинги собиралось от пяти до восьми тысяч человек. Хотя официально было сообщено, что протестовать против возведения мегапомойки на Шиесе приходило всего порядка трех тысяч человек. И последняя цифра – это не результат обмана зрения у ряда ответственных за порядок господ, просто в отведенном властями месте Мичуринского парка могут собираться не более четырех тысяч, территория маловата для массовых мероприятий. Поэтому участники митинга, что называется, стояли друг у друга на головах.

И здесь просматривается прямая вина столичной администрации, которая не в состоянии предоставить необходимые площади для митингующих и нести ответственность за тот бардак, который сопровождает последние официально разрешенные массовые протестные акции, организуемые оппозицией. Очевидно, что если чиновники сами определили места для проведения публичных мероприятий, то должны были позаботиться хотя бы о частичном благоустройстве территорий и об установке биотуалетов.

Кстати, последние отсутствуют и в местах якобы постоянного отдыха детей на Стефановской и Театральной площадях, о которых так много беспокойства было высказано в судебных инстанциях при рассмотрении жалоб Олега Михайлова.

Каблис против России

На судебных заседаниях как-то в стороне осталась первопричина закрытия Стефановской площади – это Конституционный суд Коми, работе которого вроде как мешают городские правдолюбы. Напомним, что еще в 2008 году администрация Сыктывкара своим постановлением запретила проведение любых публичных акций в радиусе 50 метров от зданий судов. В июле 2011 года Конституционный суд Коми переехал в здание Госсовета РК, в том же месяце была внесена поправка в постановление, по которой радиус запретной зоны увеличился уже до 150 метров! С 2013 года для публичных акций был закрыт и сквер.

Многие жители Коми даже не догадываются о существовании Конституционного суда Коми, тишина и спокойствие вокруг которого должны оберегаться денно и нощно, без выходных и праздников. Хотя очевидно, что суд – лишь повод для введения запретительной меры. Если бы его не было, то придумали бы что-нибудь другое. Главное – не пущать!

Первым серьезную бучу поднял гражданский активист Григорий Каблис, которому власти запретили проводить пикет на Стефановской площади. И надо признать, что он своего добился. Но для этого ему пришлось в течение нескольких лет пройти все судебные инстанции, а потом дождаться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге постановил, что решения властей Сыктывкара о запрете публичных мероприятий на Стефановской площади нарушают свободу мирных собраний, гарантируемых Европейской Конвенцией по правам человека. Плюс к этому российская казна должна выплатить активисту 12500 евро в качестве компенсации за моральный вред и 2500 евро за судебные расходы.

Мнение Григория Каблиса: «До меня уже были обращения в ЕСПЧ по Стефановской площади, просто мне повезло, что моим делом заинтересовались в Страсбурге. Но даже если представить, что на нашу сторону встанут судебные инстанции, это не будет иметь решающего значения. У власти полно иных возможностей для отказа, в том числе не основанных на законе вообще…»

Как разговаривать с народом

И в заключение опять обратимся к историческим событиям 1991 года. Во время так называемого «августовского путча» на главной площади столицы собрался стихийный митинг. Сыктывкарцы потребовали от тогдашнего председателя Верховного Совета Коми Юрия Спиридонова определиться с кем он – со сторонниками самопровозглашенного органа власти (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР), пытавшимися свергнуть Михаила Горбачева, или со сторонниками Бориса Ельцина. В условиях жуткой неопределенности (все-таки судьба страны решается, одно неверное слово – и конец карьере!) Юрий Алексеевич проявил себя как искусный и гибкий политик. Он ответил: «Я за Республику Коми!». И это устроило всех собравшихся…

Что характерно, к толпе тогда Юрий Спиридонов вышел из нынешнего здания Госсовета без особого приглашения, как простой смертный. Поговорил с народом и ушел. Отсюда простой вывод – не надо бояться людей, уклоняться от диалога. История учит: если власть окукливается, это приводит к кризисам и катастрофам.

Сергей МОРОХИН.