Суд отказался запрашивать данные о месте хранения коллекции часов и драгоценностей Гайзера.



9 августа на заседании в Арбитражном суде республики финансовый управляющий должника Диана Бурангулова представила промежуточные результаты процедуры реализации имущества экс-главы РК Вячеслава Гайзера. Она сообщила, что процесс формирования конкурсной массы идет. В нее планируется включить недвижимое имущество господина Гайзера и его супруги, лодку с лодочным мотором, три единицы оружия, а также арестованное по уголовному делу имущество — коллекцию часов, ювелирные украшения и деньги.

«Это имущество было вещественным доказательством и подлежит включению в конкурсную массу», – заявила г-жа Бурангулова. Она сообщила также, что уже направляла в Следственный комитет России соответствующий запрос, однако ей отказали в предоставлении информации, где находится арестованное имущество. Теперь Д. Бурангулова подготовила заявление в суд об истребовании этих сведений со Следственного комитета.

Заявление Дианы Бурангуловой Арбитражный суд рассмотрел 14 августа и также ответил отказом. В решении сказано: не понимаем, мол, зачем вам знать адрес хранителя и контактные данные ответственных лиц. Как это поможет пополнить конкурсную массу должника, если распорядиться им финансовый управляющий все равно не сможет, поскольку «имущество, в отношении которого в рамках уголовного дела наложен арест, не подлежит реализации (до исполнения приговора суда). Наличные деньги помещены на хранение на депозитные счета Следственного комитета России, а иные ценности помещены в комнату для хранения вещественных доказательств».

Иными словами, не там ищете, намекнул финуправляющему Арбитражный суд Коми и отказался беспокоить Следком России «по пустякам».

Требуют сотни миллионов

Напомним, что Вячеслав Гайзер признан Арбитражным судом Коми банкротом в апреле 2023 года, удовлетворив требования АО «Коми холдинговая компания» (ранее – ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми»). В отношении него была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого стало решение Сыктывкарского городского суда, который признал нескольких фигурантов «дела Гайзера» виновными в мошенничестве при покупке государственным фондом «Сыктывкарского промышленного комбината» по завышенной на 64 млн рублей цене.

В мае этого года республиканский комитет имущественных и земельных отношений подал заявление о взыскании с Гайзера 828,5 млн рублей. Сумма указана в апелляционном определении Верховного суда Коми по делу о возмещении ущерба, причиненного фигурантами «дела Гайзера» в результате незаконной продажи акций «Птицефабрики «Зеленецкая».

В августе финансовый управляющий уведомил о получении требования комитета имущественных и земельных отношений на сумму 621,4 млн рублей. Эта сумма указана в решении Верховного суда Коми, которое было вынесено в начале июля. Вопрос о включении этих требований в реестр будет рассмотрен 20 сентября.