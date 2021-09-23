Драма на охоте (Криминал от 24 сентября)

Во время охоты на уток в Печорском районе погиб мужчина.

Двое охотников в лодке открыли огонь по пролетающей стае уток. В какой-то момент лодка покачнулась, и голова второго охотника оказалась на линии выстрела. Недавно это дело рассматривалось в суде, где незадачливый стрелок признал вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Дело об истязаниях

46-летний житель Ухты подозревается в истязаниях дочери.

По данным следствия, мужчина систематически причинял своей 12-летней дочери физические и психические страдания. В правоохранительные органы обратилась родственница девочки. Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он злоупотребляет спиртным, нигде не работает. Ведется расследование.

Убийство в лесной тиши

В Троицко-Печорском районе 33-летний мужчина до смерти избил свою 25-летнюю подругу.

Трагедия разыгралась на прошлой неделе в лесу около охотничьей избы. Поссорившись с возлюбленной, пьяный мужик с особой жестокостью избил ее. От полученной травмы грудной клетки женщина скончалась на месте. Убийца арестован.

Под крышей дома своего

Сельчанин устроил бойню в своей избе, после чего свел счеты с жизнью.

По данным следствия, в ночь на 18 сентября в частном доме одного из населенных пунктов Корткеросского района 47-летний мужчина расстрелял из ружья четырех человек. Его старшая сестра скончалась на месте, вторая и двое гостей были госпитализированы с ранениями. После произошедшего стрелок покончил с собой. Ведется следствие. По имеющимся данным, убийца был безработным, злоупотреблял спиртным.

Горячие страсти пенсионеров

В Усть-Цилемском районе ревнивая женщина сожгла дом сожителя.

В ходе застолья 62-летний владелец дома поссорился со своей сожительницей и выставил ее за дверь. Обиженная 59-летняя дама не ушла, а отправилась в дровяник, находившийся под одной крышей с жилым домом, где хранилась канистра с соляркой. Она разлила горючую жидкость в хозпостройке и подожгла. Одумавшись, ревнивица попыталась потушить огонь водой, но не смогла и убежала. Пламя полностью уничтожило дом. Мужчина сумел выбраться из горящего здания через окно. На допросе женщина призналась, что смерти сожителю не желала, а просто на него разозлилась.

Осеннее обострение

В Сыктывкаре задержан педофил. По данным следствия, в лесополосе по улице Маркова 46-летний мужик совершил в отношении 14-летней девочки-подростка насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая оказала активное сопротивление, ей удалось убежать. Насильника задержали. По имеющимся данным, он страдает психическим расстройством. Для оценки его состояния будет назначена психиатрическая экспертиза.