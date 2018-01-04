Думайте о хорошем

7 января у православных великий праздник — Рождество Христово. С его началом заканчивается великий пост. Пост длится с 28 ноября по 6 января, до самого вечера, пока на небе не появится первая звезда.

Но пост — это не только воздержание от пищи животного происхождения, алкоголя и дурных привычек, а в первую очередь отказ от дурных поступков и злых помыслов…

Рождество всегда расценивалось как торжество благотворительности, потому в этот праздник было принято помогать убогим, больным или одиноким людям.

Многие христиане в ночь с 6 на 7 января посещают Рождественскую службу. Так, в Сыктывкаре Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.50 в Свято-Стефановском кафедральном соборе.

8 января в столице пройдет Крестный ход от Стефановского собора до Епархиального управления. Сам праздник Рождества Христова начнется в 12.00 на Стефановской площади.

Не шить, не вязать,

грязь не таскать!

Многие берутся в сочельник за гадания. Но церковь гадания не поддерживает ни в сочельник, ни в другие дни — они считаются большим грехом. От Рождества до Крещения на Руси идут колядки. А вот традицию колядовать можно расценивать как весьма безобидную, потому носить по домам кутью, петь песни о Рождестве и веселиться не запрещается. Хозяева, к которым нагрянули такие гости, дают колядующим деньги или угощение.

На праздник Рождества рекомендуется «ничего не делать». Например, запрещается шить (чтобы никто в семье не ослеп), вязать (иначе новорожденный в семье запутается в пуповине). Никто не гарантирует, что в действительности именно так и произойдет, но «береженого и Бог бережет», а потому рисковать не стоит. В канун Рождества не одалживают из дома хлеб, соль и денег, иначе все добро будет идти мимо ваших рук. Не стригут волосы и не прядут шерсть. Не стирают и не кипятят белье. Верующие всю грязную работу должны закончить еще в четверг, а кто в канун Рождества таскает грязь, тот за это весь год в ней будет сидеть.

Есть поверье о том, что все желания, загаданные на Рождество, сбываются. В ночь с 6 на 7 января выйдите во двор, «под небеса», и просите у них, что вашей душе будет угодно — однако нужно просить не за других, а «за себя», и ваше желание не должно приносить беды окружающим.