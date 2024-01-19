18 января городу-труженику исполнилось 75 лет. По этому случаю накануне, 16 января, в городском центре «Досуг» состоялось праздничное мероприятие.

К жителям обратилась и.о главы муниципального района «Печора» – руководителя администрации Галина Яковина: «Сегодня – наш общий праздник, он объединяет всех: кто здесь родился и тех, кто приехал сюда работать и жить. Это праздник всех, кто любит родную Печору и трудится на ее благо. 75 лет назад два соседних рабочих поселка – Канин и Печора – были преобразованы в город Печору. Город сегодня называют «душой республики», и не зря, ведь суровая красота северного края и, главное, сильные духом люди – основа нашей жизни».

«Особые слова благодарности – нашим ветеранам, почетным и уважаемым жителям города, кто стоял у истоков строительства Печоры, вписал немало ярких страниц в ее биографию и сегодня вносит вклад в развитие Печоры! Я уверена, что трудолюбие и целеустремленность печорцев и впредь будут способствовать динамичному развитию и процветанию нашего города», – отметила и.о. мэра.

«Капсула времени»

Свой предыдущий юбилей, пять лет назад, Печора отмечала куда помпезней. Тогда на праздник приезжал глава Коми Сергей Гапликов с большой делегацией региональных министров и депутатов Госсовета Коми. В качестве «подарка» Печорская ЦРБ получила современный ультразвуковой аппарат на сумму 5,7 миллиона рублей, а также офтальмологическое оборудование на сумму 850 тысяч рублей. Кроме того, глава Коми лично вручил на сцене Дворца железнодорожников тогдашнему мэру города Наталье Паншиной сертификат на 70 млн рублей на благоустройство улично-дорожной сети.

В тот же день состоялась торжественная церемония вскрытия «капсулы времени» с обращением к жителям Печоры 2019 года и закладки новой капсулы с посланием печорцам 2029 года. Впрочем, никакой интриги через пять лет не будет. Текст послания был опубликован и, значит, ознакомиться с ним может любой желающий в любой момент. Оно в общем-то не сильно отличается от предыдущего послания. В Печоре, как и во всей России, надо жить долго, чтобы заметить какие-то перемены, особенно позитивные.

Вехи истории

В 1903 году на месте будущего города побывала экспедиция под руководством Владимира Русанова. «Придет ли время, когда на том берегу Печоры будет построен город, а здесь разбит парк и этим изумительным зрелищем будет наслаждаться рабочий люд?» – вопрошал в своем дневнике знаменитый исследователь Севера. И это время (уже при советской власти) пришло, а самому Русанову в Печоре поставили памятник.

Летом 1940 года, в связи со строительством Северо-Печорской железной дороги (1937-1942), в районе нынешнего депо и вокзала железнодорожной станции Печора начал работу строительный отряд, состоящий из заключенных ГУЛАГа. Первые временные жилища (землянки и бараки) стали называть поселком железнодорожной станции Печора. В этом же году на реке Печоре была построена пристань Канин Нос. В конце 1942 года Северо-Печорская магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию.

18 января 1949 года разросшиеся поселки железнодорожной станции Печора и пристани Канин Нос были объединены и получили статус города. Этот день считается официальной датой основания Печоры. Административный центр Кожвинского района был перенесен из Кожвы в Печору.

Печора стала одним из основных транспортных узлов республики: к водным и железнодорожным путям сообщения добавились еще и воздушные – в 1956 году был построен

аэродром «Печора».

В январе 1974 года было начато строительство Печорской ГРЭС. Стройка получила статус всесоюзной, первый энергоблок был введен в эксплуатацию 5 февраля 1979 года. Таким образом Печора стала «энергетической столицей» Коми.

Все лучшее – в прошлом?

В «лихие» 90-е годы Печора начала деградировать. В городе закрылось несколько крупных предприятий, а его жители стали уезжать.

На «пике» (в 1991 году) в Печоре проживало 66,5 тыс. человек. В 2023 году в городе осталось менее 35 тыс. жителей.

ЖКХ Печоры находится в удручающем состоянии, здесь много старых и даже ветхих домов, часто происходят коммунальные аварии. Жильцы постоянно жалуются на холод в квартирах.

В советское время в городе базировалось Печорское речное пароходство. Печорский порт считался одним из крупнейших на Европейском Севере России. В 2019 году из-за финансовых проблем Печорское пароходство было ликвидировано.

К тому же Печоре хронически не везет с градоначальниками. Они часто меняются, причем некоторые отставки сопровождаются скандалами и даже уголовными делами. Сейчас в камерах СИЗО находятся экс-вице-мэр Андрей Канищев и бывший глава муниципалитета Валерий Серов, которых подозревают в тяжких преступлениях.