Два дня трезвости (Блиц от 30 августа)

Жители Коми не смогут купить алкоголь в магазинах 1 и 2 сентября.

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми напоминает, что розничная продажа спиртных напитков в День знаний не допускается в соответствии с республиканским законом «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции». Это ограничение не распространяется на розничную продажу спиртных напитков при оказании услуг общественного питания.

«Грязная ферма на костях»

У сосногорского фермера нашли останки умерших животных.

Сотрудники Россельхознадзора организовали выездную проверку индивидуального предпринимателя, который занимается разведением сельскохозяйственных животных в Сосногорске. В ходе проверки было выявлено множество нарушений по содержанию животных. А кроме того, на территории хозяйства были обнаружены кости крупного рогатого скота, тогда как убой животных может проводиться только на специализированных площадках.

Дроны долетели до Кирова

Город Котельнич в Кировской области подвергся атаке беспилотника.

Губернатор Александр Соколов сообщил, что его целью была емкость с нефтепродуктами. Никто не пострадал, возгорания не произошло. Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. В ночь на 28 августа из-за угрозы атак беспилотников в соседствующем с Кировской областью Татарстане приостанавливали работу два аэропорта – Казани и Нижнекамска.

В районе новый прокурор

Советник юстиции Павел Горбунов назначен прокурором Сысольского района.

В органах прокуратуры П. Горбунов служит с 2009 года. Представляя коллегу, зампрокурора республики Михаил Нестеров обозначил основные проблемы, на которые ему нужно будет обратить внимание. Это состояние отрасли ЖКХ, включая вопросы подготовки к отопительному сезону, реализация муниципальных контрактов, профилактика преступности. Напомним, предшественник Горбунова – Евгений Муравьев – в мае стал прокурором Княжпогостского района.

Скорбный список растет

На этой неделе стало известно о гибели еще четырех бойцов из Коми.

В ходе проведения специальной военной операции погибли Дмитрий Гоздок из Ухты, Евгений Куделин и Виктор Кувалдин из Сыктывкара, Сергей Данилов из Печоры.

Продукты под маркой Коми

Жителям республики предлагают выбрать логотип для единого бренда продовольственных товаров.

Новый единый бренд создается с целью повышения узнаваемости и привлекательности продовольственных товаров, производимых в республике, на рынках соседних регионов. Он позволит объединить все производимые в регионе продукты питания под одной общей маркой. До 16 сентября 2024 года жители Коми могут принять участие в опросе и отдать свой голос за понравившийся эскиз нового бренда из четырех представленных вариантов. Пройти опрос можно на Госуслугах на Платформе обратной связи.

В селах не хватает учителей

В Коми в образовательные учреждения на селе требуется 100 педагогов.

Информация об этом прозвучала на круглом столе «Педагогические кадры для села: опыт работы по возвращению молодежи на малую родину», который состоялся 28 августа в деревне Усть-Ижма. Сегодня в сельских школах работают почти 2800 педагогов, но имеются также более ста вакансий. Нужны математики, физики, преподаватели иностранного языка и начальной школы.

Контроль за мигрантами

За неделю из Коми выдворили двух граждан Узбекистана.

За совершенные административные правонарушения в сфере миграции привлечены к ответственности 9 иностранных граждан, из которых в четырех случаях мигранты находились на территории России нелегально. Так, в Эжвинском районе выявлена гражданка Армении, не имевшая документов, подтверждающих право для нахождения на территории страны. Аналогичные факты установлены в Ухте в отношении граждан Казахстана и Узбекистана, а также в Воркуте.

Растет число «потеряшек»

В Сыктывкаре подвели итоги летнего сезона с точки зрения чрезвычайных ситуаций.

По словам руководителя Управления ГО и ЧС администрации города Олега Атаманюка, за летний сезон на территории муниципалитета не было зафиксировано ни одного природного пожара, утонул один человек, а еще 20 человек, из которых 10 – это дети, удалось спасти от утопления. К сожалению, идет рост количества потерявшихся в лесах. Всего за июль-август зарегистрировано 8 случаев. В основном заблудившиеся – это дети или пожилые люди старше 70 лет.

Деньги за четвероногого друга

Питомец жителя Вуктыла умер от укусов пса опасной породы.

Выгул собаки ответчика осуществлялся в центре города в вечернее время на поводке и в строгом ошейнике, но без намордника. Именно это не позволило владельцу предотвратить моментальное нападение его собаки на животное истца, значительно меньшее по размеру. Учитывая стресс и чувство утраты собаки, являвшейся фактическим членом его семьи, мужчина просил суд взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Суд в итоге снизил сумму компенсации до 50 тыс. рублей.

Туалет ушел с молотка

В Ухте цена на общественный туалет в ходе аукциона подскочила в 10 раз.

Город намеревался получить за старый пустующий объект на улице Октябрьской 545 тысяч рублей. Одноэтажное кирпичное здание было построено 54 года назад и имеет существенный износ, поэтому, скорее всего, интерес представлял не сам туалет, а земельный участок, на котором он расположен, площадью 191 кв. метр. По условиям приватизации, однако, назначение здания должно быть сохранено как минимум в течение года со дня совершения сделки. Победил в итоге предприниматель Артем Ульяницкий, предложивший сумму в 5,8 млн.