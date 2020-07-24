В свое время известная в Коми журналистка и общественница Любовь Воробей предложила «Трибуне» проект под условным названием «Коми сваха».

Исколесив всю республику вдоль и поперек, она познакомилась со многими одинокими людьми, которые, несмотря на почтенный возраст, мечтают найти себе спутника жизни. И тогда Воробей бросила дерзкий клич: «Переженю всех, кто ко мне обратится!» Причем бесплатно. Так сказать, на общественных началах.

Любовь Алексеевна действительно помогла создать несколько супружеских пар. Но затем в «брачном проекте» наступила пауза, связанная с тем, что она лечилась, после чего долго находилась за пределами региона. Между тем на ее имя продолжали поступать письма. И вернувшись в республику, Л. Воробей выдала нам новую порцию любовных историй…

«Здравствуйте, сваха!»

Почти все письма начинаются с этих слов. Соединяя первые пары, я, конечно, надеялась, что дальше у них все сложится хорошо. Но сложилось – по-разному. Одни вполне счастливы, у других возникли проблемы.

В зрелом возрасте у каждого из нас свои привычки и взгляд на жизнь. Городским жителям сложно вписаться в деревенский быт. А деревенским – трудно все время находиться в четырех стенах. К сожалению, не все мои пары прошли такие испытания. Анна К., например, продала свой небольшой домик в деревне и переехала в Сыктывкар, а дальше…

«Поспешишь – людей насмешишь, — пишет она. — Мой избранник оказался не тем, о ком я мечтала. Он уговорил меня переехать в Сыктывкар, хотя мои дети были против такой затеи. Правда, живут они далеко от меня, вижу их редко. Я боялась остаться совсем одна в глубокой старости. Свой дом в деревне я продала, а теперь об этом жалею. Жизнь превратилась в ад — мой избранник начал пить. Я была вынуждена бросить все и вернуться обратно в деревню. Теперь живу у знакомой, но у нее своя семья. А деньги за проданный дом я сразу же отослала детям. Думала, что, если у нас с Колей семьи не получится, дети заберут меня к себе. Но теперь они молчат…»

Несколько раз я перечитала письмо от Анны и почувствовала свою вину. Хотя, с другой стороны, мы все люди взрослые и сами должны оценивать, стоит ли так резко менять жизнь. Тем более, когда речь идет о собственном жилье.

Пообщавшись по телефону с Николаем П., ради которого Анна и совершила этот поступок, я поняла ситуацию. Его дети узнали, что от продажи дома Анны им ничего не достанется, зато они могут потерять отцовскую квартиру. Да и своей пенсией отец перестал с ними делиться. Вот они и начали на него давить. Не выдержав натиска, Николай стал прикладываться к спиртному. «Лучше бы я к ней уехал в деревню, где нам бы никто не мешал, — сказал он мне. — А теперь и ехать некуда».

Что тут скажешь? Мужчина спасовал перед трудностями. Сделал больно не только себе, но и другому человеку.

Не секрет, что многие дети, став взрослыми, приезжают к родителям только в день пенсии. Их совсем не интересует, как живется их одиноким папам и мамам. А когда те, страдая от одиночества, пытаются наладить свою жизнь, дети воспринимают это в штыки.

«Помог»… коронавирус

Но вот передо мной другое письмо – и совсем другая история…

«В возрасте 65+ многие ищут не страсть, как в молодости, а нормальные человеческие отношения. И даже материальный вопрос решается проще, когда люди живут на две пенсии, а не на одну. Поэтому я даже поду-мать не могла, что на старости влюблюсь как девчонка! Причем «помог» мне… коронавирус. С Андреем мы сошлись еще два года назад, ни о чем серьезном не думая. Но четыре месяца мы провели вместе в четырех стенах. И теперь я не представляю, как жила раньше без этого человека. Спасибо вам! Ждем в гости. Людмила Н.».

Еще одно послание – из Прилузского района: «Живет в нашем селе очень добрая, трудолюбивая женщина, моя соседка. Ей нужен помощник, который подставит в трудную минуту плечо. В ее огороде все растет, вплоть до винограда. А как она любит лес! Вдвоем они бы все осилили. Ей нужен такой же добрый, нежный, ласковый и трудолюбивый…»

Согласитесь, редко кто проявляет такое участие к своим соседям, как этот добрый сельчанин…

Ау, мужчины?

В моей почте преобладают женские письма. Например, такие.

«Прочитала о вас в «Трибуне» и решила написать. Живу я в селе, в своем доме. Вдова. Дети у меня работящие, живут отдельно. Приезжают, помогают мне. Часто говорят: мол, найди себе половинку, будете ходить на рыбалку, в лес. Мне 60 лет. В мужчинах ценю честность и добросовестность…».

«Мой муж погиб, дети живут отдельно. У них свои семьи. Так бы хотелось видеть с собой рядом человека, который бы скрасил мое одиночество… Мне 68 лет. Живу в Сыктывдинском районе…»

«Я вдова. Долгое время жила в бараке, по переселению получила благоустроенную квартиру. Мне 75 лет, но так хочется женского счастья с мужчиной моего возраста. Живу в Княжпогостском районе. На переезд не согласна. Антонина».

«Я долгое время ухаживала за родным больным человеком. Было не до личной жизни. Теперь осталась одна. Но у меня еще теплится надежда в свои 62 года. По характеру я добрая, веселая. Ульяна. Усть-Куломский район».

Нужна непьющая дама

Мужчины – народ застенчивый, пишут гораздо реже. Тем не менее, я и от них получаю «весточки».

«Прочитал в уважаемой газете «Трибуна» статью о сватовстве и решил написать. Мне 60 лет, был женат, детей нет. Мы с женой пили оба, но восемь лет назад я завязал с этим, в отличие от жены. Теперь мы живем отдельно. Мне бы хотелось познакомиться с непьющей и некурящей женщиной 50-55 лет, лучше бы с нашего Усть-Куломского района. Хорошо, если она знает коми язык, но не обязательно. Валерий».

К «свахе» обращаются не только пенсионеры. Те, кто помоложе, сообщают о себе коротко. Например: «Мне 45 лет, на инвалидности, ищу свою половинку…».

«Летят журавли»

«Меня угнетает одиночество. Я окружена любовью близких и родных, но мне не хватает его, единственного. Я вдова, человек очень активный. Галина, Сысольский район».

А 68-летняя сыктывкарка Лариса послала мне стихи. Начинаются они так: «И неважно, сколько лет у моей весны, к ней по-прежнему летят с юга журавли». Лариса призналась, что ищет самого обычного мужчину, желательно вдовца.

Все эти письма я раскладываю на две пачки: «холостяки» и «холостячки». Моя задача – вас объединить. Или хотя бы – попытаться. Увы, не всегда это получается. Но главное – не терять надежды.

P.S. Все имена в публикации изменены. Письма, которые вы направляете в редакцию «Трибуны» с пометкой «для Л. Воробей», вскрываются лично мной, и больше никем. Конфиденциальность я гарантирую. Кстати, меня легко найти и в социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

С уважением, ваша «сваха» Любовь ВОРОБЕЙ.