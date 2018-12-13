Двухлетний мальчик попал под гужевую повозку, протащившую его почти полтора километра

Только через сутки пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По информации Минздрава Коми, других серьезных повреждений и переломов не обнаружено, жизни ребенка ничего не угрожает.

Мчались сани по селу

– В тот день мой супруг Николай хлопотал во дворе по хозяйству, – вспоминает жительница Няшабожа Наталья Канева. –В то же время у себя во дворе колол дрова наш сосед Петр Канев, он был вместе со своим сыном Андрюшкой, моим крестником. Увидев дядю Колю, мальчик обрадовался и решил зайти к нам в гости. Когда Андрюша переходил санную дорожку, из-за сарая на большой скорости выскочила гужевая повозка, которая зацепила и поволокла его за собой. Не теряя ни секунды, Николай завел снегоход и помчался следом. Но извозчик, 60-летний пенсионер, ничего не заметил, и лошадь остановилась только на окраине села.

Догнав сани, Николай вызволил из-под них ребенка – тот уже посинел и не подавал признаков жизни. На «Буране» съездили за фельдшером, оказавшим первую помощь.

– Из-за нелетной погоды не смогла прилететь санавиация Центра медицины катастроф. После консультации с врачами мы приняли решение везти пострадавшего на снегоходе до Щельяюра, а там уже ожидал реанимобиль с врачами, на котором его доставили в Ижму, – рассказывает заведующая местным ФАПом Ольга Чупрова.

Чтобы как-то смягчить тряску, сельчане соорудили шину для ребенка, укутали его, а в роли амортизатора послужил матрас. В пути мальчика держала на руках мать. Ехали медленно, 30 километров преодолели почти за два часа. «Санитарную повозку» на втором «Буране» провожала местный медработник.

«Вертушка» не долетела

Драма в Няшабоже в очередной раз показала, как трудно получить экстренную медпомощь в сельской глубинке.

– Почти два часа мы ждали обещанный вертолет, срочно подготовили посадочную площадку. В тот день у нас погодные условия были хорошими. И нам сначала сказали, что вертолет уже вылетел. Но мы так и не дождались винтокрылую «неотложку», – говорит глава поселения «Няшабож» Нина Терентьева. – Да у нас почти круглый год «нелетная погода»! Мы живем на берегу реки Печора в ста километрах от райцентра, у нас нет круглогодичного сообщения с «большой землей», нет и нормальной связи. Как быть сельчанам в критических ситуациях?

– Как только река Печора встает, жители нашего поселения (более 800 человек), куда входит и деревня Пильегоры, вынуждены пробивать направление до ближайшего поселка Щельяюр, который находится в 30 км от нас. В Пильегорах проживают чуть более ста человек, а ведь там нет даже магазина, вот и приходится выходить из ситуации, – продолжает Нина Ивановна. – В этом году зимник, наверное, появится только после Нового года. «Неофициальную», но вынужденную дорогу в прежние годы сельчане прокладывали по реке. Зимой световой день короткий, вот и ездим в темное время суток по неосвещенной трассе. По опасной реке – это как по минному полю: кругом полыньи. Было много трагических случаев, два года назад погиб и мой брат. Последний случай был весной, 9 мая, когда наш участковый вместе со снегоходом провалился в реку, тело его до сих пор не нашли…

По словам няшабожцев, это уже не первый случай, когда вертолет санавиации несвоевременно вылетает в их село для транспортировки тяжелобольного. Так, в ноябре с.г. для 12-летней девочки, которую беспокоила острая боль в животе, с «боем» пришлось добиваться рейса санавиации. Только через сутки из Сыктывкара прилетел вертолет, на котором ребенка экстренно доставили в Ижемскую больницу.

А вот работникам местного ФАПа няшабожцы безмерно благодарны. В экстремальных ситуациях медработникам первичного звена приходится вытаскивать пациентов буквально с того света. Фельдшер Ольга Чупрова вспоминает случай, когда женщине, пострадавшей от ножевого ранения, пришлось беспрерывно в течение суток ставить капельницы, останавливать сильное кровотечение, пока за ней не прилетел вертолет.

Наталья КОЛОДИНОВА.