На 2022 год в казне региона запланирован дефицит в размере 10,9 миллиарда рублей (это 12,5 процента от базовых доходов). Такие показатели закреплены в республиканском бюджете следующего года, принятом Государственным Советом республики 24 ноября.

При том, что денег республике хронически не хватает, расходная часть бюджета увеличится на 13,2 млрд рублей (до 97,9 млрд руб.). А доходы, как ожидается, составят 87 миллиардов рублей.

Выступивший на заседании Госсовета губернатор Владимир Уйба признал непростую ситуацию с республиканской казной. Тем не менее он считает, что и социальные, и инвестиционные расходы обеспечат стабильное развитие региона, и призвал депутатов поддержать предложенный правительством вариант бюджета.

Но Госсовет Коми нынче уже не такой сервильный, каким был всего пару лет назад. Теперь наш парламент превратился в «место для дискуссий». И они разгорелись…

Депутаты «офигели»

Так, руководитель фракции КПРФ Виктор Воробьев заявил, что фракция не станет голосовать за «бюджет деградации, колониальный бюджет».

– Мы могли бы получать доходы от добычи природных ресурсов, но их забирает Федерация, оставляя нам лишь экологические проблемы, – отметил он.

В. Воробьев высказался также против практики принятия бюджета сразу в двух чтениях, заметив, что «в соседних с нами регионах этого никто не делает, бюджет, как и полагается, рассматривается сначала в первом, а потом во втором чтениях, а в Санкт-Петербурге – даже в трех чтениях».

Его коллега по фракции Николай Братенков назвал предложенный бюджет «предательством народа нашей республики». А еще один депутат от КПРФ Илья Богданов указал на недопустимый, по его мнению, рост государственного долга – с 43 процентов в текущем году до 76 процентов в 2022-м, из которых львиную долю составляют кредиты коммерческих банков (сейчас госдолг Коми – около 31 млрд руб. – Ред.).

– С нашей территории собирается не менее 250 миллиардов налогов, а наш бюджет – всего 90. Такое положение дел нужно менять, – заявил депутат Богданов.

Представитель ЛДПР Яна Вокуева, сказав, что ее фракция в общем поддержит бюджет, также призвала разделить его обсуждение на два чтения.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Татьяна Саладина заявила, что не поддержит бюджет, обратив внимание на неэффективное, по ее мнению, использование средств нынешним правительством республики, особенно в части реализации инвестиционных проектов и строительства ряда социальных объектов.

– Воркутинцы меня поймут, если я в отношении отдельных депутатов заменю некоторое слово словом «офигели», – решив, что оно также вполне парламентское, заявил депутат от «Зеленой альтернативы» Виктор Бетехтин. – Прекращайте играть в популизм: у нас на самом деле реализуются новые инвестпроекты, по крайней мере, лесоперерабатывающие.

Как говорила Маргарет Тэтчер…

– Конечно, конъюнктурно не голосовать сейчас за бюджет, но следует понять, что расходов меньше не будет, потому что потребности в них продолжают расти, – заметил депутат от «Единой России», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. – КПРФ продолжает кричать про то, что мы, мол, придаток Москвы, но никто никогда не сказал спасибо главному внутреннему источнику дополнительных доходов нашего бюджета – работникам нефтегазовой сферы. Так было и в 2018-2019 годах, когда у нас бывали профициты в 200-300 миллионов, так было и в прошлом году, когда ясно, по каким причинам бюджет сократился, и мы услышали эту истерику про 50 на 50 (имеется в виду широкая кампания КПРФ и поддерживающих ее общественных движений о паритетном распределении между центром и регионами налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ – Ред.). Нужно не кричать, а работать с Федерацией над балансировкой наших интересов.

– Тем более что у нас есть сейчас кому с ней работать. Он шел на выборы под лозунгом «Голос республики – в Госдуму!», и, хотя голос этот пока больше пищит, мы все надеемся, что вскоре он станет мощным и инвестиции польются в республику, – саркастически высказался вице-спикер Владимир Косов в адрес депутата Государственной Думы, первого секретаря Коми рескома КПРФ Олега Михайлова.

– Я уже более шести лет депутат Госсовета, и если посмотреть стенограммы за последние десять лет, то мы увидим, что фракция КПРФ ни разу не голосовала за бюджет. Ни разу! Так что все, что строится в республике, получается не благодаря вам, а вопреки, – укорил коммунистов председатель комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков («ЕР»).

– Что-либо государственное строится не вопреки или благодаря вам или нам, а, как говорила еще Маргарет Тэтчер, за счет налогоплательщиков, – напомнил В. Воробьев. – И когда вы призываете работать с центром, лучше вспомните, что именно ваша фракция не поддержала инициативу Михайлова о корректировке НДПИ, когда ее можно было внести от имени всего Госсовета.

За принятие бюджета сразу в двух чтениях проголосовало 22 депутата, против – шесть: четыре от КПРФ, Т. Саладина и депутат от «ЕР», старейший среди нынешнего созыва Госсовета, Андрей Мельник.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.