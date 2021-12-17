Жителям рабочего поселка Жешарт Усть-Вымского района руководство фанерного комбината обещает новую жизнь, в которой уже не будет древесной пыли. Той самой, которая сейчас периодически накрывает весь поселок. Поэтому жешартцы стараются лишний раз не открывать форточки, иначе опасная пыль попадает в жилища.

Провокация в эфире

Все началось с недавней «прямой линии» главы Коми Владимира Уйбы, на которой он высказался в том духе, что древесная пыль, досаждающая жителям Жешарта, является безвредной. Столь неожиданное заявление вызвало недоумение не только у местных жителей, но и у специалистов. Депутаты Совета Жешарта, большинство из которых представляет КПРФ, планировали выступить с заявлением по этому поводу и даже обратиться к главе государства, чтобы он образумил своего ставленника, выдающего в эфир провокационные заявления.

– Развитие болезней органов дыхания и острых респираторных заболеваний у работников деревообрабатывающей отрасли фиксируется до 50 процентов чаще среднестатистического. Причиной этого является волокнистая структура пыли, а также наличие в ней примесей химического и биологического происхождения, обладающих высокой токсичностью и иммунотропностью, – объяснила председатель организации «Экологи Коми» Нина Ананина. – К первым относятся аммиак, синтетические смолы, фенолы, ко вторым – бактерии и грибы, охотно селящиеся на частицах пыли.

После разразившегося скандала окружение главы подготовило «миротворческое» обращение, из которого следовало, что Владимира Уйбу во время «прямой линии», оказывается, неправильно поняли. И страсти вроде как улеглись.

За 300 миллионов – «ноль выбросов»

А спустя еще несколько дней через официальные СМИ прошла информация, что власти региона ведут работу с комбинатом. И уже есть конкретные результаты – Жешартский фанкомбинат принял двухгодичную программу с амбициозным названием «Ноль выбросов», которая обойдется в 300 миллионов рублей. Планируется установить специальное оборудование на трубах, что позволит улавливать пыль и значительно снизить вредные выбросы.

Все это, конечно, здорово. Но, увы, древесная пыль для Жешарта – не единственная экологическая проблема.

Химия и жизнь

По словам лидера местных коммунистов Дмитрия Новожилова, много лет проработавшего на фанкомбинате, совершенно непонятно, что делать с газообразными вредными веществами, которые просачиваются через любой пылеулавливатель. По расчетам комбината за 2020 год в окружающую среду попало 3 тонны фенола и 78 тонн формальдегида. А на самом деле никто не знает реальных цифр, нет специальных систем, которые позволяли бы оценивать ситуацию.

Вредные вещества с фанкомбината разносит на десятки километров, попадают они, естественно, в Вычегду, накапливаются и в традиционных местах сбора грибов и ягод, заготовки банных веников. Получается, что даже «местные» веники могут нести опасность для здоровья.

Дешево, но ядовито

Экологические проблемы в Жешарте обострились с 2003 года, когда здесь на фанкомбинате было налажено производство плит МДФ (MDF – Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает среднеплотное волокнистое покрытие), широко используемых в мебельной промышленности.

Понятно, что продукция из древесных опилок гораздо дешевле, чем из натурального дерева, но вместе с тем и опасна – в ней находится масса различных химических соединений, вредных для здоровья. В частности, формальдегид является сильным раздражителем и аллергеном с мутагенными свойствами.

По показателям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Жешарт выглядит весьма неблагополучным поселком. Причем эти показатели начали резко ухудшаться как раз после появления нового производства. Других объяснений просто нет.

Привет из прошлого

История появления на Жешартском фанкомбинате цеха по производству плит МДФ весьма туманна и даже носит несколько скандальный характер.

Поговаривают, что вредное производство первоначально планировалось разместить где-то в Подмосковье, но там воспротивились местные жители. Пришлось искать другой подходящий вариант. Наиболее приемлемым оказался именно Жешарт. Так было на самом деле или это просто местные байки, сказать трудно – много времени прошло с тех пор.

ДЛЯ СПРАВКИ

Плиты МДФ начали массово производить в США в середине 1960-х годов.

В Советском Союзе считали, что можно обойтись и без этой «заморской химии» – своих совершенно безопасных древесно-стружечных плит хватало. Первое производство древесно-волокнистых плит в России появилось в поселке Шексна (Вологодская область) в 1997 году.

Сергей МОРОХИН.