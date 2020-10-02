«Эдик, пяткой давай, пяткой…» «Советский Пеле» валил лес на Севере, а потом сыграл на стадионе столицы Коми

24 сентября состоялась премьера фильма «Стрельцов». Прокат ленты намечался еще в апреле, но был перенесен из-за коронавируса.

На российские экраны вышло уже несколько отечественных картин о героях спорта. В их числе «Движение вверх» (о том, как советские баскетболисты-профессионалы лихо обыграли американских студентов) и «Легенда № 17» (сентиментальное «мыло» о хоккеисте Валерии Харламове). Фильм «Стрельцов» — из той же серии: низкое художественное качество, но высокий градус патриотизма. А вместо реальной биографии — тошнотворный пафос.

Сам Эдуард Стрельцов в этом, конечно, не виноват. Он был настоящей звездой футбола, кумиром миллионов болельщиков. И ни спортивные достижения, ни драма его жизни не нуждаются в украшательствах. Это именно тот случай, когда правда гораздо интереснее любого вымысла.

Судьба-злодейка

К 20-ти годам от роду у Стрельцова было все: слава (олимпийский чемпион Мельбурна, 1956 г.), достаток, любовь и неслыханная популярность: «на Стрельцова» ходили толпы поклонников, его в буквальном смысле носили на руках…

Шел 1958 год, народ считал дни до начала чемпионата мира по футболу в Швеции, где «наш Эдик» должен был «утоптать» великого бразильца Пеле в очной встрече. По крайней мере, на это надеялись болельщики.

Но вместо чемпионата мира Эдуард Стрельцов угодил на северный лесоповал. Ему дали 12 лет за изнасилование.

Выйдя из колонии условно-досрочно в 1963 году, Стрельцов вернулся в большой футбол, играл отлично, но уже без прежней волшебной магии. В Сыктывкар он приехал в 1974 году в статусе легенды в составе сборной ветеранов.

Дайте народу праздник!

Такой неожиданный спортивный подарок власти сделали горожанам по случаю празднования Дня республики. Расстарался директор Центрального стадиона Павел Николаевич Дышкант. В свое время он играл за футбольную команду «Динамо» (Ленинград), воркутинский «Цементник», да и, будучи на ответственной должности, возглавлял еще и федерацию футбола Коми АССР. Именно связи в союзной футбольной тусовке позволили прощупать возможность приезда сборной ветеранов страны в Сыктывкар.

Обязательных «пару звонков» в высокие кабинеты сделал и первый секретарь Коми обкома КПСС Иван Павлович Морозов, который, как известно, был не равнодушен к спорту. Напомним, что исключительно благодаря Морозову в Коми впервые был проведен чемпионат СССР по лыжным гонкам и один из этапов кубка мира. Обязательно надо вспомнить и крупные международные турниры по хоккею с мячом, проводившиеся в Сыктывкаре в начале 80-х годов прошлого столетия.

Звезды на поле

Рассказывает Анатолий Соловьев (в прошлом директор Республиканского стадиона, с 1983 по 2008 годы — начальник хоккейной команды «Строитель»):

— На стадион пришло порядка 8 тысяч зрителей! Отмечу, что в составе сборной ветеранов помимо Эдуарда Стрельцова были и другие звезды, среди них — Анатолий Крутиков (чемпион Европы, 1960 год), Альберт Шестернев (серебряный призер чемпионата Европы, 1964 год), Вячеслав Амбарцумян, становившийся чемпионом страны в составе московского «Спартака».

Против советских звезд выступала сборная республики. Она была укреплена игроками «Строителя». Много интересного о том матче рассказали ветераны нашей хоккейной команды Александр Плосков и Рафик Мухаметзянов, который отлично играл не только в футбол, хоккей с мячом, но и в хоккей на траве. У нас ведь когда-то даже была своя команда «Строитель» по этому необычному для северных широт виду спорта.

Матч выиграли гости. Но счет был неважен, главное, что все играли в удовольствие и порадовали зрителей.

И еще от того матча осталась памятная фотография, которая украсит любую музейную экспозицию об истории спорта в Коми и нашего Республиканского стадиона.

Мастерство не пропьешь

В свои лучшие годы Стрельцов играл в бразильский футбол и действительно был похож на Пеле: филигранная техника, хитроумные финты и звериное чутье на голевые моменты. «Эдик» быстро соображал, великолепно видел поле и обладал спринтерской скоростью. Кроме того, он был артистичен, что всегда нравится футбольной публике.

В 1974 году Эдуарду стукнуло 37. Он утратил былую скорость и в том сыктывкарском матче уже не мог показать красивой обводки. Но, как говорится, мастерство не пропьешь. Искусства паса, особенно первого, ветеран Стрельцов не утратил. И по-прежнему восторгал болельщиков. С трибун ему кричали: «Эдик, пяткой давай, пяткой!..»

Знаменитый фирменный «пас Стрельцова» навсегда останется в футбольной истории.

Оленинка у вас хороша!

Потом, как водится, было традиционное «чаепитие» с дарами Севера. По словам очевидцев, гостю больше всего понравилась копченая оленина. После рюмочки-второй разговор как-то перешел на привычную для Эдуарда Стрельцова тему: что-то было или не было в ту роковую ночь за два дня до отъезда на чемпионат?

Ответ был выстрадан годами: «Было, но полюбовно…» Историки спорта сходятся во мнении, что Эдуард Стрельцов стал заложником обстоятельств и даже некоторых спортивных интриг.

Сегодня поездки ветеранских команд принято называть коммерческими. В этом нет ничего зазорного, все выживают, как могут. В советское время, наверное, тоже были какие-то вознаграждения, но точно не в конвертах. Скорее всего, какая-то материальная помощь шла от центральных спортивных ведомств. Из Коми участники того памятного матча уезжали лишь со скромными подарками.

Видимо, им здесь понравилось, поскольку уже на следующий год сборная ветеранов вновь порадовала своим приездом жителей Сыктывкара, но в ее рядах уже не было Эдуарда Стрельцова.

В лесах Коми

Нельзя не упомянуть одну легенду, связанную с Эдуардом Стрельцовым: мол, отбывал он свой срок в Коми и даже играл здесь в футбол.

В тюремной биографии футболиста упоминаются три места лишения свободы — Вятлаг, затем работа за «колючкой» в Подмосковье и Тульской области, где он работал шлифовщиком, а затем добывал кварц на местной шахте. Все вроде предельно ясно, да не совсем.

Вятский исправительно-трудовой лагерь — это была целая лесная «империя», занимавшая огромные территории в Кировской области, Коми-Пермяцком округе и Республике Коми (Усть-Куломский и Койгородский районы).

Известно, что в конце 50-х годов начальником Вятлага был большой поклонник футбола, который дал добро на организацию первенства среди исправительно-трудовых колоний. В нем участвовало два десятка команд, состоявших из сотрудников Вятлага и заключенных. А раз было такое солидное первенство, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что Эдуарда Стрельцова вполне могли видеть где-нибудь в Нижнем Турунъю (Койгородский район) или Крутоборке (Усть-Куломский район).

Сергей МОРОХИН.

Главный скандал советского футбола:

членов сборной обвинили в тройном изнасиловании

В конце мая 1958 года сборная СССР тренировалась на своей базе в Тарасовке. Эдуард Стрельцов и два его друга — футболисты Борис Татушин и Михаил Огоньков — получили однодневный отпуск. Приятель Стрельцова — летчик Караханов — пригласил их отдохнуть на своей подмосковной даче в компании с тремя девушками.

Вечер 25 мая выдался «томным»: молодые люди от души веселились, пили водку, коньяк, пиво и кагор. А наутро Стрельцов, Огоньков и Татушин были арестованы по обвинению в изнасиловании всех трех девушек.

Впоследствии «жертвы изнасилования» забрали свои заявления (по их словам, они «ничего не помнили»). Поэтому Огоньков и Татушин избежали тюрьмы. А вот Стрельцову не повезло. Говорят, что приказ посадить «народного любимца» отдал лично Никита Хрущев.

Есть версия, что настоящим насильником был хозяин дачи — летчик Эдуард Караханов. А Стрельцов якобы взял чужую вину на себя. Но всей правды о событиях того злополучного вечера мы, видимо, уже никогда не узнаем.