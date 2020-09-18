13 сентября Коми опять отличилась. Во-первых, позорно низкой явкой избирателей – всего 30 процентов. Во-вторых, тем, что «Единая Россия» заметно ухудшила свой электоральный результат. Если в 2015 году она получила 58% голосов, то в 2020-м — 28%.

Перед выборами Кремль сделал все, чтобы помочь «родной» партии. Начиная от трехдневного голосования (это дает простор для подтасовок, а также использования административного ресурса) и заканчивая созданием так называемых партийных клонов. Вдруг перед потенциальными избирателями возникли организации типа «Новые люди», «За правду», КПСС, «Партия прямой демократии», «Зеленая альтернатива» и т.д. А в Коми своей агрессивной агитационной кампанией отличилась партия «Родина», за которой, как утверждают СМИ, проглядывается мрачная фигура «кремлевского повара» господина Пригожина.

Политтехнологи, видимо, рассчитывали, что эти политические партии оттащат голоса у представителей системной оппозиции и, прежде всего, у КПРФ. Но больше всего от спойлеров пострадала, в первую очередь, сама «Единая Россия». Те, кто не хотел голосовать ни за «Едро», ни за коммунистов, выбирали любых других претендентов.

«Контрольный пакет»

Тем не менее «Единороссы» сохранили большинство в Госсовете (20 мест). Из них по единому избирательном округу они получили 6 мандатов из пятнадцати.

Зато по одномандатным округам «Единая Россия» взяла 14 мандатов. И только один достался ижемцу Николаю Братенкову от КПРФ.

В нынешнем созыве у КПРФ будет четыре места в парламенте, три у ЛДПР. По одному мандату досталось «Справедливой России», «Зеленой альтернативе» и партии «Родина».

Итак, все депутаты известны, и теперь настал самый интересный момент, ради которого многие и стремились в Госсовет— дележ портфелей.

Закулисная борьба

23 сентября состоится первая сессия депутатов Государственного Совета VII созыва, где пройдет инаугурация Владимира Уйба и, скорее всего, выборы нового руководящего состава республиканского парламента. Об этих выборах и поговорим подробнее.

Как известно, помимо председателя Госсовета, на освобожденной основе работают еще четыре его заместителя (один из них – первый), а также руководители комитетов и комиссий. То есть еще 6 человек. Итого 11 депутатов. Плюс место члена Совета Федерации от Госсовета РК. Вот за эти 12 «портфелей» сегодня идет жесткая «подковерная» борьба. Официальной информации пока нет, но можно прикинуть фамилии. На место сенатора, конечно, хотел бы вернуться Дмитрий Шатохин. Будучи одним из самых молодых членов СФ, он довольно неплохо зарекомендовал себя за эти годы. Говорят, сама Валентина Матвиенко звонила в Коми с просьбой оставить Шатохина в Москве. Однако в администрации главы, похоже, другие планы. Место сенатора обещано экс-первому вице-спикеру ГС РК Александру Макаренко.

На место председателя Госсовета претендуют несколько депутатов. Среди них лидер фракции единороссов в прошлом созыве Сергей Усачев и экс-спикер Надежда Дорофеева. Министр национальной политики РК Галина Габушева, которой прочили это место, говорят, добровольно отказалась от него и вообще передумала идти работать в Госсовет. А вот экс-министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, напротив, полон амбиций. Выиграв выборы по Печорскому округу, он, похоже, готов побороться и за кресло спикера.

Место первого зама не прочь занять врач Владимир Косов и его более молодой коллега Сергей Артеев. У обоих за плечами уже несколько депутатских сроков и уверенность в своих силах. Подняться на «ступеньку» хотел бы и бывший председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. Скорее всего, ему придется спорить за этот пост с тем же Д. Шатохиным, ведь если тот не получит место сенатора, вряд ли он будет довольствоваться местом председателя, пусть даже и ключевого, но всего лишь комитета.

Место вице-спикера, курирующего социальный блок, скорее всего, останется за Валентиной Жиделевой. У нее, кстати, один из самых высоких показателей поддержки избирателей по округу – более пяти тысяч голосов. А самую большую поддержку из предыдущего состава получил, к слову, скромный врач скорой помощи из Княжпогостского района Андрей Климушев. За него проголосовало почти 7,5 тысячи избирателей, но вряд ли он будет претендовать на какие-то руководящие должности.

Можно предположить, что укрепившие свое присутствие (с двух до четырех мест) в Госсовете Коми представители партии КПРФ будут требовать портфель руководителя хотя бы одного из комитетов. Однако партия власти вряд ли предоставит им такую возможность.

Виктор СЕМЕНОВ.