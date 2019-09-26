«Единороссы» пытаются удержать власть

Руководство Коми в очередной раз решило перекроить местное выборное законодательство. По прогнозам экспертов, после сентябрьских выборов будущего года в Госсовете РК «одномандатники» будут превалировать над «списочниками».

Число региональных парламентариев увеличится с 30 до 36. Если в нынешний состав Госсовета Коми избиралось 15 депутатов по одномандатным округам и столько же по партийным спискам, то осенью 2020 года этот паритет будет нарушен – по партийным спискам в новый состав парламента изберут лишь 12 депутатов.

Фокусы-покусы

Официально решение об изменениях в выборное законодательство еще не принято и пока даже не обсуждалось самими парламентариями. Тем не менее, по нашим сведениям, события будут развиваться именно по такому сценарию. Очевидно, что партия власти подстраивает выборное законодательство под свои нужды. Эти маневры затеяны потому, что «единороссы» теряют авторитет в глазах избирателей.

Так, на недавних выборах в Московскую городскую Думу не было заявлено ни одного «единоросса», все представители партии власти позиционировали себя как самовыдвиженцы. Но пройдя в Мосгордуму, они вновь стали «единороссами», создав свою партийную фракцию. Одни такой фокус с перевоплощением называют обманом, другие – политическими технологиями, а многим, к сожалению, все равно. Поэтому в целом интерес к выборам в стране по-прежнему невысок.

Кстати, в Мосгордуму в отличие от остальной России, депутаты избирались исключительно через одномандатные округа. Нет никаких бюллетеней для голосования за партии.

В «нулевые» годы, когда начала применяться система отбора депутатов по партийным спискам, много говорилось о том, что это нововведение позволит развивать в стране многопартийный уклад. А в итоге все обернулось многолетней фактической монополией на власть одной партии, которая попытается сохранить ее и в обозримом будущем.

Плюс два мандата

Пока еще неизвестно, как будут нарезаны избирательные округа по республике. Ожидается, что жители Сыктывкара будут избирать уже не четырех, а шестерых депутатов Госсовета Коми по одномандатным округам.

По новой схеме следующей осенью пройдут также выборы в Совет Сыктывкара. Общее число депутатов не изменится (их по-прежнему будет 30), но по примеру регионального парламента поменяется соотношение «одномандатников» и «списочников». В новом Совете партии будут представлять уже не 15, а лишь 12 народных избранников.

Кто-то задастся вопросом: а зачем уменьшать количество депутатов, прошедших в парламент по партийным спискам, если у «Единой России» и так все везде схвачено – есть административный ресурс, государственные СМИ, ну и так далее? Прошедшие 8 сентября выборы показали, что могут происходить и весьма ощутимые сбои, например, как в Хабаровском крае, где большинство мест в тамошнем парламенте неожиданно досталось представителям ЛДПР. Сегодня политтехнологи считают, что в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране представителям «Единой России» проще входить в законодательные органы власти через одномандатные округа, чем через партийные списки.

Партийный ресурс

Прошедшие в сентябре довыборы по двум округам в Совет столицы показали, что самовыдвиженцам довольно сложно формировать подписные листы в свою поддержку. До участия в выборах из 11-ти самовыдвиженцев в качестве кандидата был зарегистрирован лишь один, да и ему из-за мелких погрешностей пришлось собирать подписи избирателей по второму кругу.

Упомянутые выше выборы в Мосгордуму показали, что в процессе сдачи и проверки подписных листов в избирательные комиссии неугодные кандидаты в депутаты могут быть легко отсеяны под разными предлогами. Любого можно голословно обвинить в фальсификациях. Попробуй докажи, что подпись настоящая, а не нарисованная.

В Коми от сбора подписей в свою поддержку будут освобождены кандидаты от партий, представленных в Госдуме России («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Поэтому в одномандатных округах мы увидим много интересных лиц, которые никак себя не позиционируют с указанными выше партиями, тем не менее, будут выдвигаться от них. Вот такой у нас интересный избирательный пасьянс.

Сергей МОРОХИН.