Единственная выжившая свидетельница рассказала «Трибуне» о подробностях авиакатастрофы

Татьяна Ярославовна Ау из поселка Югыдъяг Усть-Куломского района много лет молчала о том кошмаре, который она пережила четверть века назад. За это время Татьяна не дала ни одного интервью — слишком больно вспоминать. Однако с помощью председателя поселкового совета ветеранов Валентины Игоревны Юшковой нам удалось поговорить с 56-летней женщиной, чудом спасшейся при крушении самолета.

В полете мотор отказал

Утром 19 октября 1992 года АН-28 вылетел из аэропорта села Усть-Нем, расположенного возле поселка Югыдъяг. В 10.58 самолет рухнул на землю и загорелся в 500-х метрах от взлетной полосы. Погибли два летчика — командир М. Чуманов и второй пилот А. Зезегов, а также 13 пассажиров, среди них 8-месячный ребенок и его мать. Выжила только одна молодая женщина…

— Татьяна Ярославовна, итак, в тот роковой день вы отправились в Сыктывкар…

— Я работала товароведом в ОРСе Усть-Немского леспромхоза, и меня частенько отправляли в командировки в Сыктывкар. Приходилось летать самолетом — автомобильной дороги до столицы не было. 19 октября, оставив дома мужа и 6-летнюю дочку, я отправилась в аэропорт. День был нехороший, пасмурный, за ночь сильно подморозило.

— У вас были какие-то предчувствия?

— Ничего особенного, хотя АН-28 мне почему-то не нравился, этот самолет казался ненадежным. В

аэропорту нам объявили, что объединили два рейса. Самолет прилетит из Тимшера в Усть-Нем и только потом — в Сыктывкар. В результате вылет задержали. В салоне я оказалась рядом с инженером Усть-Немского леспромхоза Валерием Дроздовым. Как только взлетели, Валерий Петрович мне кричит: «Смотри-смотри, у левого двигателя лопасти-то не крутятся!» Наверное, это были последние слова в его жизни…

— И что потом?

— Потом — провал. Очнулась уже на земле, среди обломков. Я лежала боком у перевернутого кресла, впереди — искореженная кабина самолета. Все вокруг дымилось. Хотела встать, но не смогла — правая нога была сломана в двух местах. Ну, думаю, все — конец. И тут вижу: ко мне бегут двое местных — Владимир Семочкин и Альберт Лодыгин. Самолет рухнул возле дороги, по которой проезжал самосвал. Вместе с водителем Геннадием Величко мужчины оттащили меня от горящих обломков, потом поместили в кузов грузовика и отвезли в поселковую больницу. Вскоре прилетел вертолет из Усть-Кулома, а в нем глава района С. Каплин, врачи А. Озолина и В. Курбатов. Меня увезли в районную больницу, а затем в республиканскую.

— Долго лечились?

— Через три месяца уже вышла на работу. Но с тех пор на самолетах больше не летаю — страшно. Тем более что аэропорт у нас вскоре закрыли. А 19 октября я считаю своим вторым днем рождения…

Вспоминают очевидцы

Геннадий Величко:

— Я тогда работал водителем в СМУ-4. Видел, как взлетевший самолет упал в лесу и развалился на куски. Когда я подъехал, один из пилотов еще подавал признаки жизни, но на моих глазах скончался. Больше живых, кроме Татьяны, не было. Вместе с ребятами мы доставили ее в больницу.

Сергей Каплин:

— Узнав о трагедии, мы с врачами районной больницы вылетели в Югыдъяг. Там я увидел очень страшную картину, от ужаса чуть сердце не остановилось. Самолет к тому времени уже сгорел полностью, вокруг были трупы погибших. Врачи оказали Татьяне первую помощь, и мы полетели в Усть-Кулом.

Валентина Юшкова:

— Через какое-то время я ходила посмотреть на место падения самолета. Там было уже все убрано. Но я увидела на земле ботинок и детскую пустышку. В аварии погибли мать с маленькой дочкой. Они с мужем восемь лет ждали ребенка. Когда родилась дочка, были очень счастливы. И вот такая беда…

Роковое решение

Самолет находился в воздухе всего несколько минут. Заметив, что левый двигатель не работает, пилоты приняли решение вернуться на аэродром.

Как считают опытные летчики, то было роковое решение экипажа. АН-28 мог продолжить полет и на одном двигателе. Чтобы при посадке самолет не взорвался, надо было выработать запас горючего в баках. А для немедленного возвращения на взлетное поле «Аннушке» не хватило ни скорости, ни высоты…

Жертв могло быть больше

Мне удалось разыскать женщину, которая в последний момент сдала билет на злополучный рейс № 302. Вот что рассказала Лариса Владимировна из Тимшера:

— Я тогда работала в Тим-шерском леспромхозе. Нас с напарницей отправили в город на курсы повышения квалификации. Билеты купили на 19 октября. В начале октября мой муж уехал в командировку. 18 октября он позвонил и сказал, что завтра возвращается, и велел сдать билет, чтобы побыть вместе до отъезда. Мой отец, который был для меня непререкаемым авторитетом, настаивал, чтобы я ехала и училась. Но в тот раз я пошла против воли отца и сдала билет. Встретила мужа в аэропорту, и мы вместе пошли домой. А та женщина, с которой мы отправлялись в командировку, погибла, у нее осталось двое детей.

— Страшно было, когда вы узнали, что самолет разбился?

— Узнав о катастрофе, я потеряла дар речи, меня кинуло в дрожь. В шоке была и моя сестра. Она знала, что я должна была лететь этим рейсом, прибежала к нам домой, не зная, какие слова говорить родителям, а тут я — живая. А в городе волновался брат, который должен был меня встретить.

— Получается, что муж вас спас?

— И не только меня, но и нашу дочку — я была беременна.

Николай ЛЮТОЕВ.