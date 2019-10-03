Единственный в мире коми театр оказался под угрозой закрытия

Этот год в России объявлен Годом театра. Между тем обратившиеся в «Трибуну» артисты Национального музыкально-драматического театра пребывают в отчаянии. Они лишились собственной сцены, а завтра, возможно, и работы.

Еще в прошлом году начался ремонт зрительного зала Нацтеатра. Но фирма-подрядчик не справилась, сроки постоянно передвигались. В итоге фирма сбежала, оставив после себя полный разгром. А напоследок горе-строители зачем-то продырявили потолок…

Кончились песни и танцы

Выступать столичным артистам давно уже негде, а на чужие сцены их пускают крайне неохотно (к тому же у театра оперы и балета и драмтеатра – свои жесткие графики). Какое-то время труппу Нацтеатра выручали гастроли. Но средств на эти цели Минкульт Коми выделяет очень мало. Оставшийся «гастрольный ресурс» театра – всего 76 «мото-часов». Это примерно четыре гастрольные поездки до Зеленца. А дальше – с вещами на выход.

– Мы, инициативная группа артистов во главе с художественным руководителем Светланой Гениевной Горчаковой ходили на прием к министру культуры, – рассказывают работники театра. – Но наш сладкоречивый Сергей Витальевич (имеется в виду 26-летний Сергей Емельянов – Авт.) нам только посочувствовал: мол, обеспокоен не меньше нашего. Но нам нужно не сочувствие, а реальная помощь! Такое ощущение, что республиканским властям наплевать на национальный театр.

Разворотили и сбежали

По словам и.о. директора театра Сергея Чуликова, еще несколько лет назад над зрительным залом начала протекать крыша, и появилась угроза обвала потолка (хорошо, что не во время спектакля). Пришлось натянуть специальную защитную сетку-пленку. Потом было принято решение ремонтировать кровлю над залом.

Руководство театра объявило аукцион по ремонту кровли. Но он не состоялся – желающих не нашлось. Работы оценили в 7 миллионов рублей, и, видимо, эта сумма для подрядчиков была не слишком привлекательной, считает Сергей Чуликов. В итоге заявилась только одна компания – ООО «Наследие» из Перми.

– С документами у них все было идеально. Обещали провести качественный ремонт по заданному проекту. Однако они повели себя как шабашники, – рассказывает Сергей Петрович. – Во-первых, приступили к работе позже срока. Во-вторых, возникли проблемы по согласованию и изменению плана работы.

Когда они принесли первый акт на скрытые работы, не предоставив нам достоверной информации, мы его не подписали. Дальше – хуже: они устроили полный разгром. По договору «Наследие» должно было открывать кровлю частями, а они все разворотили буквально за ночь. Мало того, когда рабочие чистили чердак, уронили тяжелую железяку, продырявившую потолок.

– Сергей Петрович, разве вы, как заказчик, не имеете права контролировать ход ремонта?

– Согласно договору заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственные дела подрядчика. Но заметив, что работники производят ремонтные работы с отступлением от проекта, мы отправили служебные записки подрядчику для устранения нарушений. Однако подрядчик не отреагировал.

Мы обратились в республиканское Управление по охране объектов культурного наследия (к таковым относится и сыктывкарское здание по ул. Бабушкина, 4, где находится Нацтеатр – Авт.). Начальник управления приходила с комиссией, которая выявила нарушения. Наложили штраф, который подрядчик так и не заплатил. Это дело теперь находится в суде.

Министр не слышит

– Сейчас какие-то работы продолжаются?

– Нет. 26 мая работники оставили объект незавершенным и уехали. Нам пришлось за ними убирать строительные площадки. Мы писали им письма: будут ли продолжаться работы? Ответа нет. Теперь мы вправе расторгнуть с «Наследием» договор, причем в одностороннем порядке. Для этого мы разместили информацию на специальном сайте, а также отправили им письмо. Но снова никакого ответа. Впереди нас ожидают три судебных процесса – 11, 16, 21 октября. Как только прежний договор будет расторгнут, мы получим право нанимать новых подрядчиков.

– Сергей Петрович, где теперь артисты будут играть спектакли? Отдел продаж сообщает, что они не выполняют госзадания, работают себе в убыток, даже «машино-часов» у театра не осталось…

– Каждый год Минкультуры выделяет на гастроли по республике 1,5 тысячи так называемых «мото-часов». Мы их израсходовали уже зимой. Я обращался, чтобы нам добавили хотя бы два раза. Кроме того, мы предложили сделать временную армированную сетку под потолок. Министр и глава республики в курсе проблемы, но с их стороны нет никакой реакции. Поэтому мы решили обратиться в Министерство культуры России. Думаю, что наши руководители просто замалчивают ситуацию.

Если министр культуры своим распоряжением разрешит производить ремонтные работы по частям, то мы, как заказчик, имеем право заключать прямые договора без аукциона до 600 тысяч рублей. Но, как я уже говорил, пока министр нас не слышит.

Екатерина МАКАРОВА.