Крестик на груди ему заменяет татуировка на запястье. Он странно прикладывает указательный палец ко лбу и осеняет себя крестом слева направо. Вообще его экзотический вид и смуглая кожа выдают нездешнего человека…

И все же в скромной княжпогостской часовенке он явно чувствует себя как дома. Марко Эйсса – египтянин, который два года назад приехал учиться на медика в Сыктывкарский госуниверситет. А на литургию 18 апреля в поселок Ляли он специально отправился на день памяти своей землячки – преподобной Марии Египетской.

Отец Владимир и студент из Африки Марко Эйсса.

Парень из Хургады

Марко – один из ста африканских студентов, получающих высшее образование в СыктГУ. Большая часть из них исповедует ислам, и лишь 15 – христианство. Причем представляют одну из его древних ветвей – коптскую православную церковь. По словам Марко, его земляки плотно заняты учебой и времени на посещение храма не находят. А для него самого церковь – часть привычной жизни. У себя в Хургаде он начал служить дьяконом уже в 10 лет, поэтому и вдали от родины старается оставаться примерным христианином.

Пару лет назад он впервые пришел на службу в Свято-Вознесенский храм в Кируле. И вскоре 20-летний юноша, говорящий на ломаном русском, стал активно помогать храму: обустраивал территорию, выполнял любые подсобные работы. А когда познакомился с отцом Владимиром Левичевым, настоятелем Богоявленского храма в поселке Ляли, то решил помочь и в восстановлении старинной церкви на реке Вымь.

Крестик на руке

Несмотря на то, что коптская церковь тоже является православной, Марко все же отмечает разницу. «У нас при входе в храм обязательно снимают обувь. Прихожане сидят на скамейках. Женщины и мужчины находятся в храме отдельно. По-другому проводятся богослужения», – рассказывает студент-египтянин. Но отличия не только внешние. Из-за некоторых различий вер прилежный прихожанин Марко Эйсса не сможет причащаться в местных храмах Коми. «Между коптской и русской православной церковью нет евхаристического общения (то есть совместного причастия представителей разных конфессий – Ред.). Поэтому если Марко захочет присоединиться к русской церкви, ему нужно пройти чин присоединения», – уточняет отец Владимир.

Но главный признак коптской веры все равно останется при Марко. На запястье правой руки у него вытатуирован крест – анкх. Марко нанесли его в семилетнем возрасте. «В эпоху римских гонений в Египте отцов убивали, и дети росли без отцов, не зная, какова их истинная религия. Для этого им рисовали крестик на руке, чтобы, когда они достигнут возраста юности, знали свою религию. Это по сей день остается у коптов традицией», – поясняет иностранный студент.

Из-за малочисленности коптов в Египте и Ливии их порой притесняют. Поэтому в отличие от родины в Коми Марко из-за своего вероисповедания может чувствовать себя в большей

безопасности.

Марко Эйсса планирует получить в Сыктывкаре диплом кардиолога, чтобы потом на родине работать в частной клинике. До окончания учебы ему остается еще четыре года. А вот сколько продлится восстановление Богоявленского храма, построенного в 1852 году в Лялях, предсказать сложнее. Чтобы не дать разрушиться белокаменной церкви, несколько лет назад здесь установили решетки на окнах, поставили крепкие двери.

После 9 мая на обезглавленном храме планируют установить новый купол. Но работ по восстановлению храма до конца учебы волонтера из Египта хватит с лихвой. Впрочем, 3 мая присоединиться к субботнику у храма в Лялях смогут все желающие, а не только «потомки фараонов».

Наталия БЕШКАРЕВА.