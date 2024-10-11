«…И мы за них в ответе» – под таким девизом жил и работал Народный учитель СССР Александр Католиков.

13 сентября в Сыктывкаре будут отмечать день рождения знаменитого педагога-новатора. В агрошколе-интернате № 1 г. Сыктывкара, которым он руководил с 1973 по 1996 годы, откроется обновленный музей-кабинет. На новые экспонаты и формат подачи экспозиции был использован грант Президента РФ в размере 1,5 млн рублей. Инициаторами обновления стали волонтеры движения «Дым Отечества», родственники А. Католикова, ветераны и бывшие воспитанники детского дома, которые называли директора «Батя»…

Народный учитель СССР, заслуженный учитель России и Республики Коми, член-корреспондент Российской академии образования Александр Католиков много лет возглавлял Сыктывкарскую школу-интернат для детей-сирот. А главное – создал и воплотил в жизнь авторскую систему воспитания.

Его короткая, всего 54 года, но яркая жизнь стала образцом служения детям. Католиков проповедовал любовь и милосердие. То есть две главные идеи, которые в суровые времена (а других в России и не бывало) не очень-то популярны. Как говорил брутальный Глеб Жеглов, «милосердие – это поповское слово». Но с Жеглова какой спрос? Он был «ментом», сыщиком. А вот когда некоторые учителя в школах сегодня ведут себя как милиционеры – это совсем печально…

Из Сибири в Москву

Он родился в 1941 году в Новосибирске в семье военнослужащего Александра Католикова и его супруги Надежды. Отца никогда не видел – тот погиб на фронте, мать растила Сашу и его брата Бориса одна.

Саша учился в школе № 10 Новосибирского педагогического института, слава о которой гремела по всей стране. «Я начал познавать педагогические принципы Макаренко на практике в послевоенные годы, учась в школе, директором которой был тогда Владимир Михайлин, – вспоминал Католиков в книге «Моя семья». – В то тяжелое для всей страны время он сумел создать в школе завод, и мы, школьники, выпускали не что-нибудь, а сверлильные станки. На заводе практиковался тот самый хозрасчет, к которому до сих пор не может прийти наша экономика».

После 9-го класса, желая летом подработать и помочь маме, Александр устроился вожатым в пионерский лагерь. Работа пришлась по душе, и старшеклассник стал проводить в лагере «Юный сибиряк» все три смены каждое лето вплоть до окончания школы.

Следующий этап его жизни – учеба на физико-техническом факультете Московского педагогического института. Еще будучи первокурсником, организовал в вузе педотряд. По инициативе Александра впервые в СССР был создан инструктивный лагерь для студентов, где проходила их подготовка к работе в пионерском лагере. В студенческие годы ему довелось лично пообщаться с друзьями и соратниками Антона Макаренко. Также в вузе Александр познакомился со своей будущей женой – преподавателем кафедры педагогики Лией Плаксиной.

Пароход «Коми пионер»

В 1966 году, получив диплом учителя физики, Католиков с семьей приехал в Сыктывкар. Вначале работал учителем, затем организатором по внеклассной и внешкольной работе в средней школе № 1. Через год был назначен директором Дворца пионеров и школьников, где проработал до лета 1973 года. Благодаря ему у Дворца пионеров появились мотоциклы, машины и даже пароход.

В 1969 году Северное речное пароходство приобрело в Великом Устюге и передало в дар Дворцу пионеров двухпалубный пароход «Иван Каляев», переименованный в «Коми пионер». В 1970 году речное судно вышло в свою первую навигацию в качестве плавучего пионерского лагеря. На нем дети, по пути выступая перед населением, отправлялись в длительное плавание. Плавали аж до Архангельска, до Соловецких островов.

Большая семья

В 1973 году 31-летний Александр Католиков перешел в Сыктывкарскую школу-интернат, которую возглавлял следующие 23 года. Вот как он вспоминает свой первый день в интернате в книге «Моя семья»: «В нем не было ни одной целой двери, не говоря уже о канализации и водопроводе. Половина детей менингитом болела, половина – дизентерией. Помню, впервые вошел вечером в интернат, так даже отпрянул: мутные сумерки в вестибюле (лампочки перебиты), в темном коридоре какие-то тени двигаются, а при входе, как памятник, бак с водой стоит, а к нему кружка цепью припаяна. Вот такая ситуация была. Сперва расстроился, но отошел, понял: надо вместе с детьми обустраивать наш дом, а у местных партийных и советских руководителей менять отношение к сиротам».

В школе все время что-нибудь строилось и ремонтировалось. Каждый класс проживал в отдельном отсеке – квартире, где личные комнаты на два-три воспитанника, общая игровая, гостиная. Католиков писал: «Я прихожу в дом-интернат, и здесь мое сердце успокаивается. Здесь я нужен каждому». Зимой по воскресеньям, когда Католиков выезжал с ребятами в школьный лагерь, они лепили пельмени и пели песни.

Не просто директор

Малыши зачастую называли его… мамой. «Зовут они меня мамой, потому что в дошкольном детском доме, откуда они поступили, мужчин не было, и мужчина для них нечто непонятное и невоспринимаемое, – пояснял это обращение сам Александр Католиков. – И если ты о них заботишься, ласкаешь их, на колени сажаешь, на руках держишь, значит, мама, хоть и несколько иного вида. Как накричатся «Мама!», каждый старается свои новости рассказать, каждый должен в карман залезть, а если найдет что-нибудь, всем покажет, потом назад положит. И каждый обязательно посидит на коленях, и каждого погладить надо. А главное – «касетка» (конфетка). Ее тоже непременно надо вручить каждому. И что меня удивляет, всегда скажут: «И маме-воспитательнице дай касетку». Вот где сама непосредственность и доброта! Поэтому я и люблю к ним ходить. Десять человек в группе, и каждому надо дать ровно одну десятую любви. Если чуть-чуть больше дать одному, остальные обидятся».

«Когда малыши гуляли на улице, а я уезжал по делам в горисполком, они окружили меня: «Ты нас повезешь?!» – «Ну конечно, повезу». Как вся эта мелочь бросилась на заднее сиденье, и мы поехали. Сколько же было восторга, что они едут на машине! Сколько было удивления от увиденного в городе! Ведь дети из Дома ребенка словно маленькие узники, почти никуда не ходят и не видят ничего. А тут они ехали по городу, видели машины, дома, людей. Крик стоял: «Смотри! Смотри!» Казалось бы, пустяк, 15-минутная поездка по городу, а для них это величайшее событие», – писал Александр Католиков.

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Католиков очень хотел, чтобы агрошкола стала детям родным домом. И это получилось. «Отцов дом», – говорили ребята об интернате и «Межадоре». Долгое время выпускники интерната держали связь с Александром Католиковым, переписывались с ним, были в курсе всех событий, происходивших в жизни интерната.

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Кедры в Межадоре

В селе Межадор Сысольского района (70 км от Сыктывкара) Католиков организовал подсобное хозяйство, где дети не только могли бы готовиться к взрослой жизни, но и получали бы профессии. В учебно-опытном хозяйстве «Межадорское» было 25 тракторов, а также культиваторы, сенокосилки и другая техника.

Малыши возились на грядках и кормили кроликов в своем колхозе «Малышок», а подростки выращивали цветы, овощи, ухаживали за животными, птицами, выполняли опытные задания, полученные на уроках биологии. Старшеклассники работали на строительстве, делали ремонт, вели все работы по механизации под руководством инструктора. Так ребят готовили к самостоятельной жизни.

«Чтобы дети не выросли потребителями и транжирами, очень нужно им знать цену вещам», – говорил педагог. Поэтому он создал и внедрил в жизнь целую систему экономического стимулирования детей. За работу в хозяйстве, за труд на земле детям начислялись агрошкольные «деньги», которые потом в кассе обменивались на настоящие. Часть их выдавалась на карманные расходы, а другая считалась неприкосновенной и переводилась на личный счет. Уже с детского возраста воспитанники имели возможность распоряжаться своими заработанными деньгами, обеспечивали дополнительно свои нужды.

В 1993 году, пытаясь сохранить школу-интернат, он переформировал его в агрошколу-интернат, благодаря чему не только воспитанники обеспечивались овощами, излишки продавались горожанам.

Конец 1980-х годов в целом стал временем общественного признания деятельности Католикова. Он был удостоен звания «Народный учитель СССР», избран народным депутатом СССР, стал председателем республиканского Детского фонда. В 1987 году Католиков вместе со своими воспитанниками выступил по Центральному телевидению в концертной студии Останкино. В том же году был создан Детский фонд имени Ленина, и Католиков был одним из его основателей и наиболее активным деятелем. На памятной встрече в Останкино Католиков так сформулировал цель своей жизни: «Мечтаю остаться без работы, мечтаю, чтобы матери совсем перестали бросать детей».

12 июня 1996 года Александр Католиков скоропостижно скончался в Сыктывкаре. Похоронен в селе Шошка Сыктывдинского района. Но память о нем живет. Одна из улиц Сыктывкара названа в его честь. Сыктывкарская агрошкола-интернат с 1996 года носит его имя, позже она была переименована в ГУ РК «Детский дом имени А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Перед ее зданием в Сыктывкаре установлен бронзовый памятник легендарному директору. Текст на постаменте гласит: «Народному учителю, защитнику сирот Александру Александровичу Католикову».

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Хлеб съели, икру оставили

Интересный случай описал Католиков в книге «Моя семья»: «Мы приехали со старшими детьми встречать Новый, 1989 год в Межадор. К двенадцати ночи накрыли праздничные столы. Бутерброды наготовили и с окороком, и с ветчиной, и с черной икрой. Ребята за стол сели, черную икру ложками соскребли, а хлеб съели. На следующее утро до завтрака собрал всех, объяснил, чем полезна черная икра, дети проголосовали за то, что ее нужно есть, и опять ни один к ней не притронулся».

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Наталия ЕВСТИФЕЕВА.