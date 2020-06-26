В мае-июне с. г. отмечалось 100-летие государственности Татарстана и Чувашии. Из-за пандемии эти знаковые для национальных республик события оказались в информационной тени. В такой же «тени» может оказаться и юбилей Коми, который мы будем отмечать в августе 2021 года. Но коронавирус тут уже ни при чем. Причины – совсем другие.

«Парад суверенитетов»

Череда парадных дат в национальных республиках началась в 2019 году в Башкирии. К историческому событию там отнеслись основательно. Во внушительном плане мероприятий значился и такой: 10 главных строек к 100-летию Башкирии. То есть ставились конкретные задачи, и они были выполнены. К примеру, были реконструированы железнодорожный вокзал и аэропорт, построен центр спортивной подготовки. Всего же в Башкирии сдали более ста новых объектов социального и культурного назначения.

По такому же примерно сценарию развивались события в Татарстане и Чувашии, где ответственная подготовка к празднику шла в течение нескольких лет.

В Коми старт кампании по подготовке к празднованию 100-летия государственности был дан в октябре 2015 года, когда появился соответствующий указ за подписью Владимира Путина. Прошедших четыре с половиной года было вполне достаточно, чтобы уже сформировался некий «каркас» из значимых объектов. Их можно было во всей красе предъявить миру в дни празднования юбилея.

Увы, на сегодняшний день «каркас» этот выглядит весьма неубедительно. Тем не менее, власти хранят полное спокойствие. Почему? Может, уже смирились с тем, что подготовительная программа была пущена «под откос»?

Иных уж нет…

Что касается бумажной и организационной работы, то здесь все было неплохо. Помимо республиканского был сформирован и федеральный оргкомитет по празднованию 100-летия Коми. Его возглавил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Правда, в январе этого года он перешел на работу в администрацию Президента России. Да и вообще неясно, имеет ли он на сегодняшний день хотя бы формальное отношение к юбилейной дате. Хотя, похоже, формальным оно было изначально, так как за прошедшие годы Дмитрий Козак ни разу не заглянул в Сыктывкар, так сказать, для инспекции.

Если учесть, что многие из состава оргкомитета, включая экс-главу Коми Сергея Гапликова, уже лишились своих высоких должностей, то вообще неясно, кто сегодня отвечает за подготовку праздника.

«Росток» завял

К 100-летию Коми была разработана не только «программа действий», но еще и концепция, в которой многословно излагалась идеология празднования. Констатировалось, что 100 лет – это вообще «точка роста», стимулирующая поступательное развитие. И таких заумных слов там набралось аж на 40 страниц!

Для пущей значимости в программе фигурирует создание некоего социального кластера «РО100К», направленного на ресурсное обеспечение празднования.Надо полагать, что под вычурным набором из букв и цифр скрывается простое слово «росток». Но этот «росток», увы, не дал никаких результатов.

Кстати, авторы программы и концепции подстелили для себя и «соломку». В качестве «подарков» к юбилею фигурирует и школа в столичном микрорайоне «Орбита», которую собирались ввести в эксплуатацию еще осенью 2016 года. Это, пожалуй, единственный крупный объект, которым можно «отчитаться» к юбилею. К 2021 году, возможно, завершится и ремонт Национальной библиотеки Коми. Вот, собственно, и все. Список очень короткий.

Несмотря на заявленную программу (Сергей Гапликов публично обещал, что она будет выполнена «на все сто процентов»), в этом списке не будет ни новой инфекционной больницы (она должна была быть построена еще в 2018 году), ни универсального спортивно-культурного комплекса в Сыктывкаре, ни республиканского технопарка в Ухте. Есть в перечне десятки разноплановых проектов – водопроводные сети, газовые станции, мусорные полигоны… Но большинство из них также положено «под сукно».

На крышу денег не хватило?

Чтобы все не выглядело совсем уж уныло, власти решили реконструировать старый (вместо строительства нового) стадион, который в 2021 году должен принимать чемпионат мира по хоккею с мячом. Он же станет центральным местом всех празднеств с традиционными концертами и фейерверками.

В нынешнем веке чемпионаты мира по хоккею с мячом проводят на стадионах под крышей, чтобы зрителям было комфортней, да и организаторам не надо тревожиться из-за погодных условий. На обновленном стадионе в Сыктывкаре крыши не будет – для нас сделали исключение из правил. Учли, что столица Коми внесла свой вклад в развитие этой игры. Наверное, свою роль сыграло и то, что нынешний президент Федерации хоккея с мячом России и президент Международной федерации бенди Борис Скрынник в свое время выступал за сыктывкарский «Строитель»…

Конечно, спасибо за доверие, но как бы не оконфузиться со сроками реконструкции. Ведь еще в апреле экс-министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко сетовал на то, что из-за пандемии коронавируса в Сыктывкар пока не могут приехать иностранные специалисты, которые должны заняться установкой технически сложного оборудования на стадионе. Вид у экс-министра был весьма удрученный. Возможно, его внезапный отъезд в Сахалинскую область, где он также занял министерскую должность, как-то связан с реконструкцией стадиона?

Судьба спортивного объекта прояснится через несколько месяцев. Уже осенью на стадионе должны быть проведены первые соревнования, чтобы протестировать качество льда и всей обновленной инфраструктуры. Но в эти планы тоже может вмешаться коронавирус. Благодаря этой напасти, глядишь, можно будет и сдвинуть сроки сдачи дорогостоящего объекта (на реконструкцию из республиканского бюджета выделено более трех миллиардов рублей).

Как отмечали «полтинник»

Если искать сравнения из истории, то можно вспомнить празднование 50-летия государственности Коми. Любопытно, что к этой дате тогда тоже провели реконструкцию республиканского стадиона. Но на этом сходство, увы, кончается.

«Подарки» к полувековому юбилею были по-настоящему весомыми: проложена вторая нитка газопровода «Сияние Севера», и сделан отвод на Микунь и Сыктывкар, на сыктывкарском ЛПК впервые в Советском Союзе была разработана технология варки целлюлозы из лиственной древесины, открыто Возейское месторождение нефти и т.д. Конечно, сдачу некоторых объектов специально «привязывали» к круглой дате. Однако никто не станет отрицать, что в то время республика развивалась семимильными шагами, возводились заводы, фабрики, угольные шахты… Если сейчас в Коми проживает чуть больше 800 тысяч человек, то в 1971 году – почти миллион!

Обязательно учитывался и национальный аспект. Важность развития культуры, просвещения, науки в СССР никогда не ставилась под сомнение, финансирование шло «полной ложкой». Согласно историческим исследованиям, даже в годы Великой Отечественной войны в Коми АССР было построено 100 школ.

Неслучайно именно в 1971 году было принято решение об открытии Сыктывкарского университета. Причем учебные корпуса были построены всего за 10 месяцев.

ПОСТСКРИПТУМ

Привет из Германии

О 50-летии Коми знала вся страна. Знали даже те, кто не читал газет и не смотрел телевизор. И во многом потому, что в те времена огромными партиями выпускались спичечные коробки.

Этот копеечный товар был на каждой советской кухне. Так вот юбилейный логотип Коми разместила на своей продукции Кировская спичечная фабрика. А еще были серии юбилейных значков, открыток и конвертов.

А к вековому юбилею может возникнуть неожиданная проблема. В Коми уже были случаи, когда возникали подозрения в плагиате. Можно вспомнить, например, монумент в Сыктывкаре, установленный в честь «афганцев», а также логотип, появившийся к 240-летию нашей столицы.

Теперь вот схожая ситуация с логотипом 100-летия Коми. Насколько он похож на тот, что был представлен в 2015 году на 1000-летии Лейпцига, – вопрос спорный.

Не знаем, чья рука выводила немецкий логотип, но нельзя исключать даже международного скандала, когда логотип 100-летия Коми появится на массовой сувенирной продукции. Кто знает этих «буржуев» – на что они способны со своей педантичностью в отношении соблюдения законодательства в области авторских прав?

Впрочем, на фоне других проблем эта – «с картинками» – пока кажется лишь мелким недоразумением.

Сергей МОРОХИН.