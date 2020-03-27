Эй вы там, на «барже»! Доплывет ли Коми до светлого будущего?

Национальные проекты — главная задача, которую президент поставил перед каждым губернатором (за неисполнение — персональная ответственность). Начиная с реализации майских указов 2018 года, все они, как могут, тянут свои «регионы-баржи» в светлое будущее, где россиян ждут «Доступное жилье», «Комфортная среда» и «Безопасные дороги».

У кого-то получается лучше, у кого-то – медленнее. Кто-то, как, например, хозяин сказочно богатой Москвы Сергей Собянин, начал гонку с гандикапом, другим (в основном губернаторам дотационных регионов) удается договариваться с федеральным центром, чтобы их груз полегче. Коми – в серединке: мы не отстаем, но и жилы рвать, судя по всему, никто не собирается.

В 2020 году на реализацию нацпроектов у нас предусмотрено 9,4 миллиарда рублей – большие, по меркам региона, деньги. Причем их выделено в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Но, как всегда, появились проблемы.

Во-первых, и в 2019-м, согласно отчету Контрольно-счетной палаты Коми, республика не смогла освоить весь объем средств (о причинах – далее). А, во-вторых, свои коррективы внесет и пресловутый коронавирус. Правительство РФ уже пересматривает дополнительные расходы бюджета: нужно найти деньги на поддержку пикирующей экономики и социалки. Согласитесь, что было бы странно строить всякие там «Белкомуры» и новые ЦБК, когда не хватает больниц. Значит, приоритеты будут меняться, а инвестиционные расходы – сокращаться.

Нереальные сроки

В 2019 году объем финансирования нацпроектов составил 6,6 млрд рублей, из них 3,1 млрд – федеральные. На 2020 год, как заявил глава республики Сергей Гапликов, намечены самые капиталоемкие мероприятия, поэтому освоение бюджетных средств должно идти строго в запланированные сроки. Госконтракты требовалось заключить до 1 апреля, а муниципальные – до 1 мая. Однако, учитывая вчерашнее объявление Владимира Путина о неделе выходных, выполнение этой задачи уже маловероятно.

Между тем, поздние сроки заключения контракта, неисполнение обязательств подрядчиком, низкие темпы выполнения работ, частая корректировка технического задания – это основные причины неэффективной реализации нацпроектов. КСП выявила также многочисленные факты некорректного заполнения ответственными органами исполнительной власти региона форм отчетности.

В целом, расходы, связанные с реализацией региональных проектов, составили 5,5 млрд рублей, или 82,8% годового плана. Самый низкий уровень исполнения расходов (менее 85%) приходится на мероприятия, главным распорядителем бюджетных средств по которым являются Министерство строительства и дорожного хозяйства и Министерство образования, науки и молодежной политики Коми.

Напомним, сегодня Коми реализует 53 региональных проекта, в рамках десяти федеральных программ. И практически по каждому проекту у Контрольно-счетной палаты есть свои замечания.

«Образование»

Так, по проекту «Современная школа» предусматривалось ввести 1547 новых ученических мест в общеобразовательных организациях. Фактически введено только 947 (61% от плана).Не введены в строй школа на 1200 мест в Сыктывкаре, школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района, школа на 600 мест в пос. Краснозатонский, школа на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в селе Дутово Вуктыльского района, детский сад в Эжве и детский сад на 270 мест в селе Выльгорт Сыктывдинекого района.

На строительство садика в Выльгорте субсидия из республиканского бюджета в размере 162,8 млн рублей была предоставлена администрации МО МР «Сыктывдинский» еще в 2018-м. Однако, проектная документация, как выяснили эксперты КСП, была разработана только в середине 2019 года, положительное заключение госэкспертизы получено в октябре, а сам муниципальный контракт на строительство заключен 9 декабря. Готовность объекта на сегодня – 0%, тогда как исполнение расходов составляет 43,9 млн рублей или 100% от годового объема бюджетных ассигнований. Данная сумма практически в полном размере была перечислена подрядчику ООО «Альфа-строй» в виде аванса в соответствии с договорными обязательствами.

Таким образом, заключает КСП, предоставленная в 2018 году субсидия на строительство объекта в течение всего 2019 года не использовалась, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств. Федералы могут затребовать свою долю к возврату.

«Здравоохранение»

Чудеса отчетности можно найти и здесь. В соответствии с паспортом проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами» к концу 2019 года предусматривалось, что численность врачей и средних медицинских работников составит 14144 специалиста, из них 3612 врачей и 10532 – медработников среднего звена.

В отчетных данных на 31 декабря 2019 г. указано, что этот результат достигнут. Однако фактически – желаемое выдано за действительное. Врачей в республике на сегодня 3356 человек (92,9% от запланированного значения), среднего медицинского персонала – 10035 человек (95,3%).

«Экология»

Согласно региональному проекту «Чистая вода» в конце прошлого года на территории МОГО «Усинск» должны были ввести в эксплуатацию такой важный объект, как «Здание водозабора в пос. Усадор». Однако предусмотренные средства в размере 16,3 млн рублей не израсходованы, процент строительной готовности – 0.

Ввод усинского объекта осуществляется, в том числе, с привлечением средств федерального бюджета и это также, как с выльгортским садиком, повод для беспокойства. Не затребует ли Минфин РФ денежки обратно? По допсоглашению окончание работ по строительству объекта перенесено на апрель 2020 года, а он (апрель) наступит уже на следующей неделе.

«Жилье»

Объем жилищного строительства в республике по сравнению с 2018 годом, согласно отчетным данным о ходе реализации регионального проекта «Жилье», сократился на 19,2%, ввод жилья в многоквартирных жилых домах – на 1,6%.

По информации Минстроя РК, в числе причин уменьшения объемов жилищного строительства – отсутствие потребности в строительстве многоквартирных жилых домов в большинстве районов республики в связи с оттоком населения, снижение спроса на приобретение жилых помещений в новостройках в связи с достаточным количеством предложений на вторичном рынке. Еще одна причина – отсутствие на территориях муниципальных образований свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой для строительства жилья.

Эксперты КСП РК считают, что это свидетельствует о недостаточно качественном планировании значений показателей и о необходимости принятия дополнительных мер по решению вопроса дефицита данных земельных участков, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета.

Есть еще несколько вопиющих фактов, характеризующих неисполнение региональных проектов. Так, проект «Коммуникации между центрами экономического роста» предусматривает реконструкцию автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис – Малая Пера. Исполнение на 1 января 2020 составляет всего 1%. Проект «Умный город» реализован на 16,3%, «Экспорт продукции АПК» – 20%…

Впрочем, есть и неплохие результаты. Например, региональный проект «Укрепление общественного здоровья» исполнен на 99,5%. Здесь всего один показатель: смертность мужчин в возрасте от 16 до 59 лет на 100 тысяч населения. Так, в плане была цифра 834, а по факту вышло 838. Чуть-чуть подвели статистиков Минздрава «лишние» четыре человечка…

Игорь АРТЕМОВ.

А нужны ли такие проекты?

«Можно делать и отсутствие дела»

В 2019-м из 53-х региональных проектов по восьми даже не были заключены соглашения о реализации с федеральным центром.

«Новые возможности для каждого», «Социальные лифты для каждого», «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Коми», «Умный город», «Промышленный экспорт», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», а также проект по «Ликвидации объекта «Склад коры» — так и остались на бумаге. Учитывая это, эксперты КСП, выражают сомнение: а нужны ли региону эти программы? Может, здесь проще запланировать ряд конкретных мероприятий вне статуса региональных проектов?