Экологи-общественники намерены штурмовать Избирком Республики Коми в третий раз

На прошлой неделе Избирком Коми сообщил, что на состоявшемся 7 марта совещании принято решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросам экологии. Общественность в очередной раз получила подтверждение того, что власть не желает слышать народ.



В нескольких городах и районах прошли акции протеста.

«Впрячь не можно»

Вопрос о референдуме возник в октябре прошлого года, после указа главы РК об объединении двух министерств: промышленности, транспорта и энергетики и природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Против этого решения о слиянии министерств сразу же выступили три региональные общественные организации: «Комитет спасения Печоры», «Экологи Коми» и «Изьватас», а также региональный фонд «Серебряная тайга». Инициативу местных экологических активистов поддержал «Гринпис», отметив, что новой чиновничьей структуре не избежать конфликта интересов, поскольку Минпром заинтересован в развитии промышленности, а Минприроды обязано следить, чтобы предприятия не наносили урон окружающей среде. Но еще Пушкин предупреждал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»…

Сначала возмущение общественности вылилось в письма в органы власти РФ, жалобы в правоохранительные органы РК, в сбор электронных подписей за отмену Указа (более 66 тысяч подписей). В нескольких городах и районах прошли пикеты, митинги протеста.

Волки и овцы

Новый министр двух объединенных ведомств Николай Герасимов в СМИ утверждал, что «такая модель управления может быть эффективной, сумеет ответить на стоящие перед регионом задачи и на амбиции бизнеса, а также разрешить экологические и природоохранные задачи».

Однако поверить в то, что будут и овцы целы, и волки сыты, экологи отказывались. Они ждали реакции главы региона Сергея Гапликова. В это время прошли одиночные пикеты в Сосногорском, Ижемском, Усинском районах, состоялись протестные митинги в селах Ижме и Усть-Усе, в столице республики. На митинге в Сыктывкаре была принята резолюция с требованием отменить указ.



Найдут ли члены Избиркома новые основания для отказа?

«Средь шумного бала, случайно…»

\Между тем губернатор не высказывался на эту тему публично. Он отреагировал лишь 17 декабря. Причем произошло это во время бала, устроенного в Постпредстве Коми в Москве. Отвечая на вопрос, заданный некоей студенткой, Сергей Гапликов заявил, что конфликта интересов нет, «напротив, эти два ведомства неразрывно связаны и их полномочия порой пересекаются и наслаиваются». Поэтому «проще слить их в одну структуру для оптимизации рабочего процесса, чтобы два ведомства не занимались одним и тем же».

Прояснив позицию главы, общественники решили обратиться к народу. В тот же день, 17 декабря, было принято решение об инициировании плебисцита.

24 декабря в Избирательную комиссию РК поступила заявка инициативной группы на проведение референдума.

«Пропавший» кворум

10 января 2017 года Избирательная комиссия РК отказала инициативной группе в регистрации из-за опечатки в тексте заявки. Общественники повторно провели собрание инициативной группы в Ухте и снова подали заявку в Избирком. Через 15 дней они должны были получить ответ — такой срок определен законом.

Однако комиссия, собравшаяся только в последний день, оказалась не в полном составе: кто-то убыл в командировку, кто-то внезапно заболел. Таким образом у «заболевшего» Избиркома пропал кворум — право принимать решения. И заседание перенесли, тем самым нарушив закон о сроках рассмотрения заявления.

7 марта заседание состоялось, но теперь отказ был обоснован тем, что трое из 22 членов инициативной группы по проведению референдума отказались от подписей. А если в инициативной группе менее 20 человек, заявку можно отклонить (статья 36 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав).

Оказалось, что три человека в день заседания Избиркома прислали по электронной почте заявления с отказом от своей подписи!

Вопросы для прокурора

Вскоре стали известны скандальные факты, которые, видимо, требуют специального расследования компетентных органов.

Выяснилось, что персональные данные членов инициативной группы (номера телефонов, адреса) из документов, находящихся в Избиркоме, попали к чиновникам на местах. И уже 6 марта представители власти организовали встречи с членами группы и стали убеждать их отказаться от подписей. На «собеседование» с чиновниками и их представителями, в частности, привлекались Т. Макарова (Нижний Одес), А. Терентьев (Ухта), Н. Ананина (Сыктывкар) и другие.

Нет, угроз как таковых не было, иголки под ногти никто не загонял. Одним подписантам говорили, что на дворе кризис, денег в бюджете и так нет, а референдум «сожрет» 60 миллионов рублей. Другим обещали найти подходящую работу, третьим, наоборот, намекали на возраст и безработицу… В итоге трое членов инициативной группы все же отказались от своих подписей.

Таким образом, налицо все признаки административного давления, которому подверглись общественники, выступившие с гражданской инициативой.

Присутствовавшие на заседании члены инициативной группы И. Иванов и Н. Ананина потребовали дать копии «отказных писем», дабы отнести их в прокуратуру и следственный комитет для проверки законности действий Избиркома и законности давления муниципальных и республиканских чиновников на общественников. Но Избирком РК отказал и в этом. Данный факт возмутил даже члена Избиркома В. Шулепова, который сказал: «Теперь понятно, почему неделю назад очередное заседание комиссии не состоялось».

Николай БРАТЕНКОВ, член инициативной группы по проведению референдума в РК,

Анатолий ПОЛЬКИН.

Вопросы, которые предлагается вынести на референдум

— Считаете ли вы, что в структуру органов в системе исполнительной власти в Республике Коми должно входить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК?

— Считаете ли вы, что глава РК и Госсовет Республики Коми должны инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации промысловых нефтепроводов, введенных в эксплуатацию до 2000 года?

— Считаете ли вы, что необходимо исключить из программы развития Республики Коми геологоразведочные работы по золоту и промышленному освоению месторождения золота «Чудное» в Национальном парке «Югыд ва»?

P.S. Общественники планируют провести третье собрание и в третий раз подать заявку на проведение референдума. Они надеются, что у чиновников все же достанет мудрости не препятствовать инициативе коренного населения Республики Коми по проведению плебисцита в защиту природы. Тем более в Год экологии.