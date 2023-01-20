Спустя месяц после аварии на очистной станции Воркуты можно безоговорочно признать: без экологов и активистов это коммунальное происшествие прошло бы незамеченным.



С 24 декабря ситуация не изменилась: на «Водоканале» разбирают завалы, а стоки с фекалиями и нерастворимым мусором также сливаются в реку Воркута. Но теперь за экологическим бедствием следят тысячи жителей Коми, и замолчать проблему, как это пытались сделать чиновники, уже не получится.

Как сообщили в «Комитете спасения Печоры», из-за загрязнения вод в Воркуте возбуждено уголовное дело (ст. 250 УК РФ). МВД региона сделало это еще 30 декабря прошлого года, но из-за сложности 13 января дело передали следователям Следственного комитета. Чтобы расследовать причины обвала конструкций и причиненный ущерб природе, создана следственная группа.

17 января экоактивисты побывали на личном приеме у зам. руководителя следственного управления СКР по Коми Кондратия Степанова. Тогда же они подали заявление еще по двум возможным преступлениям: о длительном непринятии мер по ликвидации аварии и возможном сокрытии информации о событиях, которые создают опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды.

К слову, и сам факт возбуждения уголовного дела ни МВД, ни Следственный комитет Коми не торопились обнародовать. Релиз на сайте Следкома появился только 18 января – после того, как об этом рассказал «Комитет спасения Печоры» и новость разошлась по ряду СМИ.

Депутат Госдумы Олег Михайлов также считает, что в коммунальной аварии в Заполярье есть признаки еще одного преступления – по статье 207.1 УК РФ. По мнению депутата, чиновники Коми распространяли заведомо ложную информацию об обстоятельствах ЧП, которое угрожало безопасности жителей региона. В связи с этим Михайлов направил запрос в Генпрокуратуру России.

Между тем в Воркуте продолжают публично вводить жителей в заблуждение. 18 января администрация города отрапортовала: очистная канализационная станция вышла на штатный режим работы. Мол, нечистоты проходят биологическую очистку и обеззараживание хлором. Но сотрудники самой станции это опровергают. В аэротенках обнаружили активность микроорганизмов, но это такая малость, что биологическая очистка выполняется в лучшем случае на 10%. Работники станции уверяют, что в стоках сейчас убирается только крупный мусор, а нечистоты пытаются обеззаразить повышенными дозами хлора. «На очистных и до аварии давно ничего как положено не работало, а сейчас и подавно», – заключили они. Поэтому каждый день в реки Воркута и Уса продолжают поступать опасные нечистоты.

Светлана СЕЛИВАНОВА.