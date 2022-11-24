Экс-генерал остался в неволе (Криминал от 25 ноября)

Районный суд Калининградской области отказал бывшему руководителю УФСИН по Коми в УДО.

В этом году это уже вторая неудачная попытка бывшего генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Протопопова выйти на свободу раньше определенного приговором срока. Напомним, он осужден к 8 годам колонии за взяточничество и растрату со штрафом 1,5 млн рублей и лишением звания. Штраф Протопопов выплатил после того, как суд отказал ему в первый раз. Срок отбытия наказания заканчивается у него в январе 2024 года.

Судебное эхо трагедии в Емве

Администрация Емвы выплатит компенсацию бабушке погибшего мальчика.

Трагедия случилась во дворе дома по ул. Первомайской 2 мая 2014 года. 7-летнего ребенка придавило деревом, он скончался в больнице. Бабушка обратилась в суд и запросила компенсацию морального вреда в размере четырех млн рублей. В суде было заявлено, что администрация Емвы ненадлежащим образом отнеслась к своим обязанностям: о сухостойном тополе сообщалось задолго до произошедшего. Суд постановил выплатить истице 1,5 млн рублей.

Двое суток искали дорогу

18 ноября двое мужчин отправились на рыбалку на реку Айюва в 18 км от поселка Вис.

Проехать к реке на снегоходе и мотособаке они не смогли, поэтому оставили технику в лесу и пошли к реке пешком. На обратном пути мужчины решили срезать дорогу, но заблудились. Позвонив в службу спасения, они передали неверные координаты, из-за чего поиски затянулись. Спустя двое суток выяснилось, что они находились в 8 км от точки, которую обозначили спасателям. В итоге на рыбаков наткнулись местные жители.

В Сыктывкаре погиб ребенок

10-летний мальчик выпал из окна дома, именуемого «Ласточкино гнездо». Несчастье произошло днем 22 ноября по адресу: ул. Пушкина, 59.

Выпав из окна, ребенок оказался на козырьке дома. На «скорой» он был доставлен в Республиканскую клиническую больницу, но спустя некоторое время скончался.

В Ухте ограбили старушку

87-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли 180 000 рублей. Выяснилось, что к краже причастны ее квартиранты, которых она приютила из жалости.

Потерпевшая сама предоставила им жилплощадь, так как мужчинам негде было жить. Узнав, что женщина хранит в комоде кошелек со сбережениями общей суммой 250 тысяч рублей, неблагодарные квартиранты похитили часть денег. 40 тысяч изъято, остальные деньги злоумышленники успели потратить. Возбуждено уголовное дело.

Незаконная вырубка леса

В Сысольском районе выявлен бизнесмен, причастный к незаконной рубке леса.

30-летний индивидуальный предприниматель за минимальное денежное вознаграждение получил доверенность от местного жителя, имеющего право на заготовку древесины для собственных нужд. Оформив от его имени необходимые документы, бизнесмен нанял рабочих, которые срубили 129 сосен и 50 елей. По аналогичной схеме он заготовил еще 46 сосен и 48 елей, воспользовавшись правом другого жителя района. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 1,5 миллиона рублей.